Copiii-artişti care şi-au plătit prin muncă două săptămâni la mare. „Sunt printre ei copii care n-au mai plecat până acum de-acasă“

Oferta a venit pentru prima dată anul trecut, primul în care artiştii Ansamblului „Poarta Olteniei“ din Ghimpeţeni au cântat şi au dansat pe litoral. Sunt copii şi tineri cu vârste între 10 şi 20 de ani care, în patru serii de câte două săptămâni, în perioada 1 iulie – 31 august 2018, fac ce le place lor cel mai mult – cântă şi dansează.



Totul se întâmplă în staţiunea Costineşti, unde membrii ansamblului înfiinţat în 2015 au asigurate cazarea şi masa, primind în fiecare zi şi bani pentru prestaţia lor, conform contractului.

Cei mai mulţi, cel mai probabil, nu vor ajunge cu niciun leu acasă, e de părere coregraful lor, Marian Stănescu, pentru că s-au bucurat din plin de mare şi au avut şi ceva bani de cheltuit.

„Pentru unii, vă daţi seama, este singura şansă de a vedea marea, sunt copii de la ţară, dansatorii în special, printre solişti avem şi din Slatina, din Balş, din Craiova. Anul trecut am fost cu tot grupul odată, am stat 9 zile, şi anul ăsta am făcut contract cu un patron de aici de la Costineşti, de la 1 iulie, până pe 31 august. În fiecare perioadă au fost câte patru perechi, deci opt dansatori, şi câte doi-trei solişti. Toţi sunt tineri, au între 10-20 de ani. Nu toţi au posibilitatea de aşa ceva cu familia, sunt copii care au plecat pentru prima dată de acasă“, a declarat coregraful ansamblului „Poarta Olteniei“, Marian Stănescu.

Spectacolele lor, câte trei în fiecare zi, sunt scurte, de doar 20 de minute fiecare, în fiecare seară copiii primind câte 20 lei. La aceşti bani se adaugă zilnic şi cei veniţi de la turiştii încântaţi de evoluţia lor. „Spre exemplu, ieri, le-a plăcut lor cum au dansat copiii şi un turist le-a dat 500 lei. Altădată au câştigat soliştii. Banii de acolo, plus 20 de lei seara, au avut ce cheltui, pentru că au timp şi de plajă, au timp să se bucure şi de vacanţă. Până la 10,30, dacă se trezesc, pot să meargă la plajă, la 10,30 mâncăm, de la 12,30 avem spectacol, la 15,00 mâncăm şi până seara au din nou timp liber...“, a mai spus coregraful.

Copiii se întâlnesc, atunci când sunt acasă, la repetiţii în fiecare sâmbătă. Coregraful Stănescu se ocupă de alte şase ansambluri mai mici, iar pe cei mai buni îi reuneşte la „Poarta Olteniei“, să ajungă la „ansamblul mare“ fiind, de altfel, visul oricărui dansator din cele şapte localităţi vecine comunei Ghimpeţeni.

„Şcoala e pe primul plan, după care dansul“

Regula ansamblului este însă aceea de a nu neglija şcoala, fiind nevoie de un efort suplimentar, cu atât mai mult cu cât micii artişti au cam tot anul ocupat, fiind invitaţi la toate festivalurile şi concursurile importante din ţară, dar şi la emisiuni de televiziune. „Din 2015, de când ne-am înfiinţat, am luat numai locul I şi marele Premiu, pe unde-am mers. Acum, terminăm pe 31 august şi pe 2 septembrie trebuie să fim la Braşov, concurăm la Cerbul de Aur. (...) Şcoala e pe primul plan, după care dansul, asta e regula, deşi pentru mulţi e mai important dansul. Pe ei, atât, seriozitatea, în rest nu-i costă nimic, nici costume, nici deplasări. Avem autocarul nostru, n-avem nevoie nici de mijloc de transport, plecăm când vrem, venim când vrem“, a mai spus Stănescu.

Pe copii aţi avut ocazia să-i vedeţi, cum spuneam, la diverse concursuri şi festivaluri din ţară, dar şi la concursuri de televiziune ca „Românii au talent“, unde în sezonul trecut au fost selectaţi cu patru de „Da“, în schimb, fără nicio explicaţie, nu au mai fost chemaţi în etapele următoare, la „Dulelul ansamblurilor“ de la emisiunea „La Măruţă“, la „Next Star“, unde au concurat solişti ai ansamblului etc.

CITIŢI ŞI: Duelul ansamblurilor de la Măruţă: cine sunt tinerii din „Poarta Olteniei“ care se vor lupta cu dansatorii din Neamţ