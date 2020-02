Comuna cu Parisul pe malul gârlei şi opt aşi din cărţi de joc la intrare. Primar: „E ceva ce am creat eu pentru imagine“

Localitatea Optaşi nu se poate lăuda cu o istorie bogată, care să fi depăşit graniţele zonei. S-a dezvoltat obişnuit, cum s-a întâmplat cu multe alte aşezări de la câmpie, aşa că ar fi greu, astăzi, să-ţi explice cineva cine sunt cei opt aşi ai comunei. Întrebarea se naşte însă, de acum, privind totemul de la intrare, o construcţie altfel decât vezi în mod obişnuit. Opt cărţi mari de joc înfăţişând fiecare câte un as, poziţionate în jurul unui ax, iar deasupar cifra opt.

„E ceva ce am creat eu pentru imaginea localităţii. Aşa se numeşte localitatea, Optaşi, de sute de ani, decât am transpus-o mai modern, aşa. Aşii sunt cei din numele localităţii, aşa se numeşte localitatea, opt-aşi. Din datele pe care le am, când s-a întemeiat localitatea au fost opt ostaşi care au luptat în război, al lu’ Mihai Viteazu’ sau ce-o fi fost, şi au fost împroprietăriţi aici. Asta pentru Optaşi, iar Măgura, de la faptul că erau nişte măguri, nişte măidane d-ăstea mari de pământ“, a explicat primarul localităţii Optaşi-Măgura, Marin Scurtu, pe care sătenii îl aleg din 2000.



Locuitorii n-au fost neapărat întrebaţi dacă vor o astfel de construcţie la intrarea în localitate, iar asta pentru că „locuitorii sunt bucuroşi de orice facem bine la nivelul localităţii“, a mai precizat primarul. Ineditul totem a fost realizat de o firmă care nu mai făcuse aşa ceva, „pentru că Optaşi e unic în România“.

Negustorii francezi şi Parisul din Optaşi

Dacă lucrarea de la intrare în localitate a costat 30.000 lei, la o altă intrare, în satul Paris de data aceasta, a fost instalată o replica a turnului Eiffel. Primarul recunoaşte că a fost făcută aşa cum s-au priceput cei cărora li s-a cerut, dar şi pentru că n-au fost bani. Turnul a costat, cu mini-parcul din zonă, chioşcul amplasat, aleile trasate şi amenjate etc, alţi 27.000 lei.

„Turnul ăla e mic, aşa, cum ne-am priceput, că nu puteam să-l facem cum e turnul Eiffel şi nici n-aveam bani. Tot aşa, ne-a făcut-o un constructor, pentru că acolo e ca un fel de părculeţ, avem un foişor de lemn unde să stea cineva dacă vrea să se odihnească acolo. E cu iarbă, are şi copaci, vine un canal prin zonă şi are nişte sălcii pe-acolo“, a explicat primarul Marin Scurtu.

Cât despre prezenţa acestui turn, explicaţia este simplă: devreme ce la Optaşi există Parisul, nu putea să lipsească simbolul. Denumirea satului, pe de altă parte, desi nu se regăseşte în nicun document vechi, datează de câteva generaţii.

„Din datele de la cei mai bătrâni, aşa, ziceau că ar fi fost cumva un vad de comerţ, se ducea către Coloneşti şi către Piteşti, şi că au venit odată nişte francezi care comparand râul Vedea, cu biserica pe care o avem pe mal, podeţul de-acolo, au ajuns ei la concluzia că ar semăna cu micul Paris, cumva. Aşa ziceau unii mai bătrâni. Eu de când mă ştiu şi cei mai bătrâni pe care i-am întrebat, şi profesori mai bătrâni, toţi aşa spuneau, că era un vad de negoţ în zona respectivă şi poposeau cumva negustorii, iar nişte francezi aşa s-au exprimat văzând aşezarea, că seamănă cu Parisul. Şi aşa a rămas“, a mai spus primarul.