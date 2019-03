UPDATE Colectarea gunoiului, paralizată într-un judeţ întreg de Rosal. Cum ar putea pierde România 23 de milioane de euro

UPDATE: După discuţii îndelungi, purtate din nou, marţi, 19 martie 2019, de-a lungul întregii zile, Consiliul Judeţean Olt a încetat contractul cu ROSAL, firma care nu şi-a putut îndeplini sarcinile asumate prin contract.

„Ce pot să vă spun acum este că am încetat contractul. restul detaliilor vor fi comunicate în cursul zilei de mâine“, a declarat vicepreşedintele CJ Olt, Virgil Delureanu.

Ştirea iniţială

Consiliul Judeţean (CJ) Olt a atribuit în septembrie 2018 un contract de colectare a gunoiului în valoare de 230 milioane lei, pentru o perioadă 8 ani, firmei de salubritate Rosal Grup S.A., fondată şi controlată ani la rând de Silviu Prigoană, astăzi acţionari majoritari fiind doi dintre avocaţii omului de afaceri. Potrivit contractului, societatea Rosal ar fi trebuit să înceapă colectarea gunoiului în toate cele 112 localităţi din judeţul Olt până cel târziu pe 18 martie 2019, în caz contrar existând riscul ca forul judeţean să fie obligat să returneze Uniunii Europene aproximativ 23 de milioane de euro.

Atribuirea contractelor de colectare şi de administrare a haldei ecologice de deşeuri din localitatea olteană Bălteni au fost ultimii paşi pe care CJ Olt îi mai avea de făcut în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Olt“. Început în 2007, proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu şi a avut o valoare de 31.812.843 euro, fără TVA, din care peste 23 milioane euro bani europeni nerambursabili.

Ordinul de punere în funcţiune a haldei de gunoi menajer de la Bălteni, construită în cadrul proiectului, nu poate fi emis de autorităţile judeţene care acuză că firma Rosal nu şi-a îndeplinit partea contractuală.



Trei amânări de începere a colectării

Prin contractul parafat în septembrie 2018, oficialii Rosal s-au angajat să înceapă activitatea în tot judeţul în maximum trei luni. Potrivit înţelegerii, în oraşul Slatina maşinile Rosal ar fi trebuit să opereze prima dată, începând din decembrie 2018. Oficialii societăţii de salubrizare n-au putut însă începe activitatea nici până pe 19 ianuarie 2019, motiv pentru care au negociat cu CJ Olt un nou termen, 15 martie 2019.

Până la această dată, reprezentanţii firmei ar fi trebuit să probeze că au cumpărat 73 de maşini de salubrizare noi şi aproximativ 90.000 pubele, ambele condiţii fiind stipulate în contractul iniţial. Cu toate acestea, la inspecţia făcută de oficialii CJ Olt duminică, 17 martie, au găsit la baza Rosal puţin peste 20 de maşini, dintre care doar jumătate erau noi, şi nicio pubelă. Mai mult, maşinile care ar trebui să descarce containerele îngropate din Slatina s-a dovedit că nu pot face această operaţiune. Discuţiile între reprezentanţii firmei ROSAL şi cei ai Consiliului Judeţean Olt au continuat luni, 18 martie, avocaţii firmei cerând o perioadă de mediere. Noi discuţii s-au purtat de asemenea marţi, 19 martie, ziua în care CJ Olt a avut programată şi o vizită în teren a trei reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor Europene, amânată totuşi în ultimul moment.



„Nu sunt mandatat să dau declaraţii“



Reprezentanţii firmei ROSAL refuză să discute pe temă până când nu se ajunge la o înţelegere. Contactat telefonic marţi, 19 martie 2019, directorul punctului de lucru din Slatina, Cornel Ioniţă, a declarat că încă se poartă discuţii. „Nu sunt mandatat să fac declaraţii, nu încă“, a mai spus Ioniţă. Virgil Delureanu, vicepreşedintele CJ Olt, spune că firma ROSAL şi-a trimis şapte reprezentanţi la discuţii, inclusiv directorul general, însă e greu de precizat ce soluţie se va găsi pentru rezolvarea problemei.

Reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene şi-au amânat pentru luni, 25 martie, vizita la halda de la Bălteni. Deşi oficialii CJ Olt se află într-o situaţie limită, riscând aplicarea de corecţii pe proiect dacă va fi vorba de o amânare a operaţionalizării sistemului de colectare şi depozitare (până la 1 aprilie 2019 ar fi trebuit transmise la Bruxelles toate documentele care să ateste că proiectul funcţionează), cel mai probabil nu se ia în calcul rezilierea contractului cu ROSAL.

Datele proiectului din Olt

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Olt“ a presupus construirea unui depozit ecologic de deşeuri în localitatea Bălteni, care are o capacitate maximă de 3.560.000 metri cubi. Prima celulă care ar urma să fie dată în folosinţă dacă se rezolvă situaţia cu Rosal are o capacitate de 880.000 metri cubi şi o perioadă de funcţionare de 10 ani. Tot la Bălteni s-au mai construit o staţie de sortare cu capacitatea de 29.000 tone pe an, o staţie de tratare levigat, un sistem de colectare a gazului şi unul de alimentare cu apă şi energie electrică, drumuri de acces şi alei interioare, plus un pavilion administrativ.

CIFRĂ: 31,8 milioane de euro

este valoarea totală a proiectului blocat la Olt de societatea Rosal

Tot în cadrul proiectului s-au construit patru staţii de transfer, în localităţile Caracal, Balş, Corabia şi Scorniceşti, 3.722 platforme de colectare a resturilor menajere şi 1.975 platforme de colectare a deşeurilor reciclabile, în cele 112 localităţi din judeţ. În paralel, s-au închis gropile de gunoi neconforme de la Slatina, Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Caracal, Corabia şi Balş, firma care colectează la acest moment cea mai mare parte a gunoiului, Salubris S.A., şi care a câştigat, în asociere cu Clean Prest Activ (firma controlată de fraţii Ciocan – Dan Ciocan, deputat PSD şi Cornel Ciocan, om de afaceri) contractul pentru administrarea haldei Bălteni, alegând soluţia să depozitete temporar gunoiul colectat pe un teren al Primăriei Slatina, urmând ca după darea în folosinţă a noii halde depozitul temporar (neautorizat) să fie desfiinţat pe banii slătinenilor.







Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: