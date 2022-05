Cine era bărbatul care şi-a pus capăt zilelor sărind de la etajul 10 al unui bloc din Slatina. „I-am strigat: «Nu sări!»“

Bărbatul, Adrian Costinel Constantin, avea 38 ani şi locuia în Slatina, însă într-un alt cartier al municipiului decât cel în care a ales să-şi pună capăt zilelor. Nu era căsătorit şi nu avea copii.

Colegii de serviciu (bărbatul lucra la o firmă care confecţionează profile din aluminiu) l-ar fi căutat pe bărbat acasă, joi-seara, după ce joi a lipsit de la lucru. Nu le-a răspuns nimeni, aşa că bănuielile acestora că el ar putea fi sinucigaşul care a sărit din blocul CAM 2, de pe bulevardul A.I. Cuza, s-au înteţit. Poliţiştii au reuşit să-l identifice în această dimineaţă, vineri, 6 mai 2022.

Bărbatul traversa, cel mai probabil, o depresie, fiind foarte abătut în ultima vreme. Înainte de a se arunca în gol de pe casa scării, bărbatul a fost văzut de doi adolescenţi care locuiau în blocul respectiv.

Băieţii au crezut în primul moment că este un muncitor care face ceva reparaţii, însă când şi-au dat sema că de fapt bărbatul urcase pe fereastră pentru a se arunca au încercat să-l oprească.

„I-am strigat: «Nu sări!», însă nu ne-a ascultat, s-a aruncat. Am auzit imediat o bufnitură, ne-am speriat, am intrat în apartament şi am sunat la 112 să anunţăm ce s-a întâmplat“, au povestit martorii cumplitului eveniment.

„Având în vedere evenimentul din data de 5 mai 2022, în care o persoană de sex masculin s-ar fi aruncat de pe casa scării, dintre etajele 9 şi 10, a unui bloc, din municipiul Slatina, astăzi, 6 mai 2022, poliţiştii Poliţiei Municipiul Slatina, în urma verificărilor efectuate, au stabilit identitatea persoanei ca fiind un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Slatina.

Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii circumstanţelor în care s-a produs fapta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă“, au comunicat reprezentanţii IPJ Olt.

Bărbatul nu avea asupra sa nici un bilet de adio şi nici documente. Poliţiştii nu au putut stabili, deocamdată, care sunt cauzele care au dus la gestul extrem.

