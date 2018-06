Cine sunt elevii care au câştigat o excursie la Disneyland Paris. Municipalitatea va achita „nota“ de  225.000 lei

Elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a din şcolile gimnaziale ale municipiului Slatina au susţinut, săptămâna trecută, un test grilă în urma căruia s-au stability câştigătorii, câte trei din fiecare şcoală. Aceştia vor merge în vacanţa care începe vineri, 15 iunie 2018, într-o excursie la Paris, Primăria Slatina alocând pentru acest obiectiv 225.000 lei. Cheltuielile includ transport, cazare, masă, vizită la obiective turistice, tur de oraş, asigurări de sănătate. 12 elevi vor fi premiaţi, conform regulamentului, în bani, ei fiind beneficiarii unei excursii similare, în anii trecuţi.

Iată lista câştigătorilor:

1. Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”

Grumezaş Neacşu Ştefania Riana – cls. a V-a

Stroe Daria – cls. a VI-a

Băceanu Ana Delia – cls. a VII-a



2. Colegiul Naţional „Ion Minulescu”

Scrieciu Maria Ramona – cls. a V-a

Vintilescu Oana – cls. a VI-a

Prina Alexandru – cls. a VII-a



3. Colegiul Naţional „Radu Greceanu”

Nicola Clara Andreea – cls. a V-a

Simionică Ana Maria – cls. a VI-a

Gherghina Andreea – cls. a VII-a



4. Liceul cu Program Sportiv

Vlăicuş Alexandru Mihai – cls. a V-a

Ristea Ioana Elena – cls. a VI-a

Vălu Andrei Florin – cls. a VII-a



5. Şcoala generală ”Nicolae Iorga”

Joţa Alina – cls. a V-a

Ciucă Alessia – cls. a VI-a

Diaconescu Clara – cls. a VII-a

6. Şcoala generală „George Poboran”

Bogdăneci Marius – cls. a V-a

Medinţu Adriana Mihaela – cls. a VI-a

Mocanu Alexandru – cls. a VII-a

7. Şcoala generală nr. 1

Velea Fabiana Rebeca – cls. a V-a

Dursan Alexandru Ionuţ – cls. a VI-a

Mincu Alina Alexandra – cls. a VII-a



8. Şcoala generală „Ştefan Protopopescu”

Dumitrescu Dana Elena – cls. a V-a

Sebe Denisa Claudia – cls. a VI-a

Criveanu Andra – cls. a VII-a



9. Şcoala generală „Vlaicu Vodă”

Comănescu Andrei – cls. a V-a

Ciucă Bianca Maria – cls. a VI-a

Arici Ştefania Cristina – cls. a VII-a



10. Şcoala generală „Eugen Ionescu”

Ştefănescu Ecaterina – cls. a V-a

Bolborea Radu – cls. a VI-a

Feraru Ştefan – cls. a VII-a



11. Şcoala generală nr. 3

Bilauschi Simina Gabriela – cls. a V-a

Preda Maria Alexandra – cls. a VI-a

Chira David Cristian – cls. a VII-a



12. Şcoala generală „Constantin Brâncoveanu”

Bărbulescu Sorin – cls. a V-a

Truşcă Irina – cls. a VI-a

Drăghici Daria Gabriela – cls. a VII-a

PREMIU ÎN BANI: 700 lei

Elevii următori vor primi suma de 700 de lei (conform Regulamentului de organizare ”Disney Cup” 2018 din HCL nr. 115/24.04.2018) deoarece au mai fost beneficiari ai excursiei în Franţa în anii anteriori.

1. Cîrnaru Annelise Maria Cornelia (cls. a VI-a, Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”)

2. Blaga Erika Lorena (cls. a VI-a, Colegiul Naţional „Radu Greceanu”)

3. Ungureanu Radu Andrei (cls. a VII-a, Colegiul Naţional „Radu Greceanu”)

4. Ispas Raluca Sânziana (cls. a VII-a, Liceul cu Program Sportiv)

5. Neagoe Andreea (cls. a VI-a, Şcoala generală ”Nicolae Iorga”)

6. Grigorescu Andreea (cls. a VII-a, Şcoala generală ”Nicolae Iorga”)

7. Bimbirică Denis Ionuţ (cls. a VI-a, Şcoala generală ”George Poboran”)

8. Neacşu Ştefan (cls. a VII-a, Şcoala generală ”George Poboran”)

9. Pătraşcu Gabriel (cls. a VII-a, Şcoala generală „Ştefan Protopopescu”)

10. Bălşanu Matei (cls. a VI-a, Şcoala generală „Vlaicu Vodă”)

11. Untea Alexandra (cls. a VI-a, Şcoala generală ”Eugen Ionescu”)

12. Tudorache Robert (cls. a VI-a, Şcoala generală „Constantin Brîncoveanu”).

