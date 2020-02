Cine se anunţă în lupta pentru Primăria Slatina, fosta „moşie“ a lui Vâlcov. Un fost liberal astăzi la PSD şi un fost social-democrat astăzi la PNL, primii cotaţi

Pentru alegerile locale 2020 lupta la Primăria Slatina se va da între candidatul PSD şi cel al PNL, în condiţiile în care (s-au pus de acord şi prietenii şi duşmanii fostului politician) Darius Vâlcov şi astăzi, dacă ar candida, ar fi votat majoritar de slătineni.



Vâlcov a deţinut funcţia de primar în intervalul iunie 2004 – octombrie 2012, acesta obţinând primul mandat din partea PD, al doilea mandat din partea PDL, iar la al treilea a renunţat la câteva luni pentru un post de senator din partea PSD. De la acel moment Slatina a reintrat în sfera de influenţă a PSD, atât primarii interimari, cât şi cei doi aleşi (Minel Prina, ales în februarie 2013, arestat preventiv alături de Darius Vâlcov într-un dosar de corupţie; Emil Moţ, ales în iunie 2016) primind, înainte de toate, girul fostului primar Vâlcov.

Un consultant de imagine intens promovat şi un abonat la funcţii publice

Emil Moţ (PSD) a câştigat în 2016 alegerile locale şi prin prisma aparatului administrativ deţinut de PSD, primăra fiind condusă la acel moment, interimar, de un membru PSD. La aproximativ 2.500 voturi în urma sa s-a clasat atunci candidatul PNL Marius Bălaşa, cel care astăzi, cel mai probabil, îl va ajuta pe Moţ candidând din partea Pro România şi rupând din voturile obţinute cândva din postura de candidat al PNL.

Desi lupta poate părea uşoară, colegii de partid ai lui Emil Moţ dându-l deja pe acesta câştigător, ultimele alegeri derulate anul trecut, cele Prezidenţiale şi cele Europarlamentare, au dovedit că organizaţia PNL Slatina poate obţine victoria (la Europarlamentare fiind aproape, iar la Prezidenţiale bătând PSD în Slatina). Candidatul PNL a fost anunţat toamna trecută, fiind anterior promovat intens la Realitatea TV, televiziune la care a renunţat Rareş Bogdan pentru intrarea în politică. Şefii din PNL Olt chiar au explicat că alegerea candidatului pentru funcţia de primar al Slatinei ar fi avut la bază studii politice şi sociologice şi ar fi luat în calcul victoria de la Europarlamentare, atribuită în bună parte intrării în PNL a lui Rareş Bogdan. Cert este că PNL Slatina merge pe mâna consultantului de imagine Mario de Mezzo, un slătinean plecat din oraş cu aproape 16 ani în urmă.

Emil Moţ (38 ani) şi Mario de Mezzo (42 ani) fac parte din aceeaşi generaţie de politicieni. De Mezzo respinge însă alăturarea şi spune că după o rătăcire, practic, în ograda PSD, cu 16 ani în urmă, când a fost promovat de primarul de atunci al Slatinei, Gheorghe Păunescu (PSD) pe o funcţie de şef serviciu în Primăria Slatina, a renunţat cu totul la sectorul public, activând în cea mai mare parte în domeniul ONG.

Jurnalist în presa locală înainte de postul călduţ în Primăria Slatina, ulterior plecării sale din oraşul Slatina de Mezzo a deţinut pe rând posturi de director executiv, preşedinte, director de comunicare, manager, manager general etc. în structuri ca: Fundaţia Principesa Margareta a României (2008 – 2010), Uniunea Editorilor din România (2012 – 2014), Grupul Editorial ALL (2010 – 2013), Habitat for Humanity Romania (2013 – 2016), Holzindustrie Schweighofer (2016-2017 - unde a fost director de comunicare), Doxtar (2018-2019). Din CV-ul său oficial lipseşte însă perioada de început, experienţa din Slatina.

Contracandidatul său, primarul în funcţie Emil Moţ, din contră, şi-a început experienţa politică în partidul de dreapta, la PNL. La scurtă vreme însă a renunţat la PNL pentru social-democraţie, iar pasul i-a adus posturi politice, începând din 2008, mai mult decât călduţe: şef serviciu DGASPC Olt (2008-2009), director executive-adjunct DGASPC (ianuarie – mai 2009), comisar-şef Garda de Mediu (mai-noiembrie 2009), director executiv-adjunct şi ulterior director general DGASPC Olt (noiembrie 2009 – iunie 2012), secretar de stat Ministerul Mediului şi Pădurilor (iunie – noiembrie 2012), deputat (2012-2016). În prezent Moţ ocupă şi funcţia de preşedinte-executiv al PSD Olt.

Absolvent de studii politice la SNSPA şi al unui master în Drept, Moţ ar fi exercitat sporadic, conform CV-ului său depus la Camera Deputaţilor, şi profesia de avocat. O mai mare legătură cu sistemul juridic are însă prin prisma mamei sale, judecătorul Sofia Mariana Moţ, delegat de la Curtea de Apel Craiova secretar de stat în Ministerul Justiţiei în mandatul ministrului Florin Iordache, rămânând pe post şi în mandatul ministrului Tudorel Toader chiar şi după ce acesta din urmă a anunţat că vor înceta delegările de magistraţi pe funcţii din minister.

Mult-trâmbiţatul mall, versus un nou spital

În cei aproape patru ani de mandat în fruntea Primăriei Slatina, Moţ se poate lăuda doar cu construirea unui parc pe o parte din terenul fostei unităţi militare, preluat initial de la MApN de Darius Vâlcov, dat înapoi pentru că primăria nu s-a achitat de partea sa din obligaţii şi reprimit în mandatul lui Moţ, cu mai puţine condiţii. Ce a reuşit de asemenea să facă Emil Moţ a fost să pună la pământ o lucrare de milioane lei, executată în cea mai mare parte din granit, şi mai multe fântâni arteziene, totul în centrul civic denumit de Vâlcov Esplanada Slatinei şi aflat la acest moment în şantier, pentru a face loc unei noi concepţii, evident, pe alţi bani. Firmele care execută toate lucrările de acest gen sunt câteva, apropiate de PSD, care facturează, conform inspectorilor Curţii de Conturi, şi lucrări neexecutate (e cazul Parcului Tineretului, terminat toamna trecută). Moţ le-a mai promis slătinenilor şi construirea unui mall, tot pe o parte din terenul fostei unităţi militare, proiect respins de PNL, care şi-ar dori astfel de obiective la marginea oraşului. Alte câteva proiecte care ar urma să fie finanţate din bani europeni sunt încă în procedură.



În patru ani, în schimb, nu s-a avansat, nicidecum să se finalizeze, nimic la sala polivalentă începută în mandatul primarului Minel Prina şi aflată în „ograda“ CNI, dar s-a degradat vizibil Pădurea Strehareţi, cea mai întinsă zonă verde a municipiului, sortită, în ritmul în care se taie copacii, exterminării.

Din postura de candidat, Mario de Mezzo vânează, în mod evident, toate aceste neajunsuri ale primului mandat al lui Moţ şi brodează pe marginea lor noi proiecte. A anunţat însă şi cel puţin unul propriu, construirea unui spital municipal, o idee considerată fantezistă de către opozanţi.

Cât despre candidaţii celorlalte partide, oficial doar Uniunea Salvaţi România (USR) şi-a făcut publică propunerea, pregătind un tânăr care lucrează de ani buni în Bucureşti, în insolvenţă, Valentin Bucicoiu. Aproape sigură este şi candidatura lui Marius Bălaşa (fost candidat PNL în urmă cu patru ani) pentru Pro România.