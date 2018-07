Cetăţenii din Corabia n-au voie să filmeze şedinţele consiliului local. Cum a motivat primăria decizia: „Este ca şi cum ai transmite un accident live pe Facebook“

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Corabia, Dan Oltean, spune că iniţiativa nu este singulară, din contră, consilierii corăbieni urmând, de fapt, un trend naţional. „E la nivel naţional asta, nu numai noi o facem. E ca şi cum ai transmite un accident pe Facebook. Nu are nimeni voie să facă înregistrări aiurea. Am făcut-o şi pentru că sunt persoane care n-au reuşit să intre în Consiliul local şi încearcă să-şi facă un nume în politică prin aceste excese de zel pe care le fac în Consiliul local. Persoana care a înregistrat şedinţa (şedinţa din iulie – n.r.) nu era autorizată. E membră a unui partid politic, USR, este vicepreşedinte la nivel judeţean“, a spus Oltean, cu referire la Mihaela Safta, persoana care a reacţionat de fiecare dată, adesea pe Facebook, la hotărârile adoptate în Consiliul local şi la diversele acţiuni ale reprezentanţilor primăriei. Este persoana care a postat pe contul personal de Facebook fotografii şi filmuleţe cu teii mutilaţi pentru a face loc bordurilor, dar nu numai.

Mihaela Safta, prezentă la ultima şedinţă a consiliului, cea din iulie, a fost, de altfel, avertizată, în baza hotărârii aprobate cu o lună înainte, că nu are voie să transmită live şedinţa de consiliu, în cele din urmă fiind chemaţi poliţiştii, care i-au pus în vedere să încheie transmisiunea. „Eu am cerut suspendare pentru asta, am făcut procedura să cer anulare, dar până la anulare am făcut procedura suspendare, pentru că este ilegal articolul respectiv. În articol se menţionează că înregistrarea se păstrează până la aprobarea procesului verbal, or contravine legii 52, care îţi dă voie să soliciţi înregistrarea, ca simplu cetăţean, şi nu precizează un termen. Din moment ce au înregistrat-o, ei nu au voie s-o şteargă, este abuziv. Mai ales că eu le-am făcut cerere să-mi dea înregistrarea şedinţei din martie şi mi-au dat răspuns că au şters-o. Să nu mai spun că vineri au mai venit cu o modificare la regulament şi au introdus amenzi de până la 1.500 lei pentru cei care nu respectă regulamentele instituţiilor publice. Asta e pentru mine, e clar“, a declarat Mihaela Safta, care susţine că, deşi la şedinţele publice nu participă cetăţeni care nu au o calitate în consiliu, după fiecare şedinţă este abordată şi întrebată ce s-a întâmplat acolo. După obţinerea suspendării aplicării respectivelor modificări, spune MIhaela Safta, va solicita ca aparatul Consiliului local care se ocupă de înregistrări să facă transmisuni live, tocmai în ideea că există cetăţeni interesaţi de cele discutate, dar care, din motive diverse, nu pot participa, cele cuprinse în fiecare proces-verbal de şedinţă fiind adesea doar o parte din ce se discută de fapt în consiliu. „Este cea mai simplă şi mai la îndemână modalitate de a informa cetăţenii în timp real, de ce s-ar opune?!“, a mai spus Safta.