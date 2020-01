Cele mai mari frici ale lui Dincă, în opinia psihologului: „De când se urcă în maşină, fetele sunt deja moarte în mintea sa“

Comisarul-şef de poliţie Dorin Dumitran, profiler-ul şcolit la FBI care a contribuit la anchetă încă de la debutul acesteia, fiind cel care l-a „descifrat“ pe inculpatul principal Gheorghe Dincă, a oferit miercuri-seară, 15 ianuarie 2020, într-un interviu în direct la Antena 3, răspunsuri la o serie de întrebări pe care multă lume şi le-a pus în cele şase luni de anchetă. Este Dincă un criminal în serie, care este „semnătura“ lui în cazul crimelor, cum a ajuns să le înfăptuiască, are sau nu regrete, are frici, cum a traversat cele 6 luni de anchetă în care, din celulă, a asistat la mediatizarea acestui caz în care joacă rolul principal, cum au reuşit anchetatorii să ajungă la probele incriminatoare etc.

„Dacă ar fi făcut o altă faptă, la fel ar fi procedat“

Psihologul care a întocmit analiza comportamentală a inculpatului Gheorghe Dincă a dezvăluit că din constatările sale bărbatul din Caracal este un criminal în serie, un criminal cu sânge rece, şi nu omite posibilitatea să mai fi făcut şi alte victime în afara Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu. „Nu am omis această posibilitate, activitatea mea nu a fost aceea de anchetare, însă geneza comportamentelor sale am considerat că s-a deteriorat în ultimii 10 ani, iar investigaţiile care s-au făcut până acum nu au demonstrat altceva decât avem astăzi. Însă, aşa cum el însuşi a declarat, nu ştie, dacă nu ar fi fost oprit, dacă el s-ar fi oprit“, a spus Dumitran, catalogându-l pe Dincă drept „un individ cu un echipament intelectual modest, devenit de notorietate şi un VIP“.

Dincă le-a putut omorî pe Luiza şi pe Alexandra pentru că cele două fete nu reprezentau pentru el nimic mai mult decât simple obiecte sexuale.

„Acest mod de a gândi relaţia cu victimele este întemeiată din punct de vedere psihologic pentru că îl opreşte pe el din a se gândi la victime ca la nişte persoane vii, care au în spate o istorie personală, pe care cineva le aşteaptă acasă, şi iată că s-a întâmplat asta, este o măsură de protecţie pentru el şi pentru tulburările afective pe care el le are şi pe care le cunoaşte, şi pe care le-a explicat“, a detaliat Dumitran, făcând o paralelă comportamentală cu ceea ce se întâmplă cu necrofilii.

„Sentimentul de putere pe care-l ai asupra unei victime este un veritabil combustibil pentru tot ceea ce ţi-ai refuzat o viaţă întreagă şi, dintr-odată, ai. Este aceeaşi plăcere pe care o resimte necrofilul, sau cele 10 clase de necrofili pe care îi avem în literatură, în faţa unui cadavru cu care doreşte să întreţină relaţii sexuale. Pentru că acel cadavru nu face mişto de bărbăţia ta, face ce vrei tu, rămâne acolo, nu iese din casă, te poţi înfrupta din el când doreşti, poţi face absolut ce doreşti pentru că el nu se opune, este al tău. Este obiectul tău, care-ţi face plăcere oricând, la orice oră din zi şi din noapte, explicaţia aceasta este valabilă şi pentru modul în care el şi-a perceput victimele. Obiecte sexuale de satisfacere, depersonalizate, lipsite de istorie, lipsite de viaţă, lipsite de suflet, secătuite de emoţie, moment în care el devine complet dezinteresat. Sunt nişte – nu vreau să jignesc familiile, şi aşa sunt tăvălite şi duse de colo-colo —sunt percepute în acest mod, golit de sens, de semnificaţie, de vitalitate. Adică din momentul în care aceste fete se urcă în maşină, ele sunt deja moarte în mintea sa, cel mult moarte, dar cel puţin obiecte de satisfacere sexuală“, a explicat psihologul.

„El putea face mai mult şi să ne aducă într-o situaţie fără ieşire“

Profiler-ul a mai explicat cum a putut comite Gheorghe Dincă acele fapte şi în maniera în care a făcut-o. Conform opiniei acestuia, comportamentul lui Dincă s-a degradat în ultimii zece ani şi „scurtcircuitul“ are legătură cu refuzul soţiei sale de a se întoarce din străinătate. A urmat un proces de însingurare pentru Dincă, ajungând la selectarea şi acceptarea în jurul său doar a persoanelor pe care le controla uşor.

Refuzul soţiei de a reveni acasă a fost, consideră Dumitran, un „prea mult“. „Impact major, a fost un «prea mult». De aceea am afirmat şi susţin această idee, că dacă însingurarea sa progresivă nu genera în mod special un comportament criminal, ruperea relaţiilor înseamnă practic ruperea reţelei de suport social. Oamenii o iau razna şi devin ceea ce nu sunt sau devin ceea ce erau «in potentia» să devină în momentul în care cei din jur sau chiar el, începe să taie... Păianjenul se prăbuşeşte la sol dacă i se taie firele pânzei care-l leagă de doi arbori, se va prăbuşi. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu el“, a explicat Dumitran.

Dincă şi-ar fi pregătit minuţios acţiunile, însă ceea ce este posibil să fi destabilizat planul iniţial a fost reacţia victimelor sale. Aşa a ajuns şi la crimă, pe care a înfăptuit-o, de două ori, cu sânge rece. Faza în care a scăpat de cadavre şi modul în care a făcut-o ar putea fi încărcată de semnificaţii, deşi arderea a avut, cel mai probabil, un scop în primul rând utilitar.

„Este o încercare de restabilire a aşa-zisului echilibru iniţial. Ca semnătură cu siguranţă dacă ar mai fi făcut o altă faptă, la fel ar fi procedat. Mai ales acum, când el a fost martor la ce s-a întâmplat, ca să nu mai vorbim de alţii, care au urmărit în detaliu la televizor, pe diferite posturi, ce să faci, cum să faci ca să scapi de urme, aici clar ar fi procedat la fel, aspect pe care nu l-a negat. Iar această incinerare face parte din ritualul unui criminal cu cruzime. Este o chestiune practică, dar este şi fantasmatică în acelaşi timp, este şi rod al fanteziei, este mai mult decât trebuia să facă. El putea să facă mai mult şi să ne aducă într-o situaţie chiar fără ieşire. Putea să facă mult mai mult. N-am să spun asta pe post, pentru că mai sunt şi alţii care probabil deja au învăţat şi vor învăţa şi mai multe“, a spus Dumitran.

Profillerul exclude de asemenea ca Dincă să fi minţit în primele declaraţii cu privire la Luiza, iar adevărul să fie cel susţinut în ultima sa declaraţie, în care spune că cineva a răpit-o. Pentru susţinerea acestei idei, specialistul Dorin Dumitran a explicat care este diferenţa între o mărturisire şi o simplă declaraţie, un „fake“ la care Dincă ar fi apelat în cele din urmă atunci când s-a simţit în centrul atenţiei, dar şi deranjat de ipoteze care se lansau în ceea ce priveşte eventuala implicare a mebrilor familiei sale în activităţi infracţionale.

„Din ceea ce am studiat eu şi din toată activitatea de investigaţii pe care am făcut-o în ceea ce-l priveşte el a declarat singur, cu mâna lui, în singurătatea camerei sale de arest, că le-a ucis pe cele două fete, după care le-a incinerat. Conform modului în care a trăit şi a reflectat în scris aceste aspecte, eu mă opresc la aceste declaraţii. Restul, ce poate însemna din punct de vedere practic şi pentru a asigura completitudinea răspunsului către dvs?! Că venirea sa în Bucureşti şi întreaga mediatizare, după aceste declaraţii din noiembrie, i-au ramforsat, practic, stima de sine. Dacă tot a văzut că poliţiştii sunt făcuţi proşti, handicapaţi, boi, am auzit şi asta, procurorii – că habar n-au, în condiţiile în care oamenii ăştia trec nişte examene şi sunt redutabili, cei de la DIICOT cu care am lucrat şi mi-a făcut mare plăcere, el tot aude din jur, ce se gândeşte într-o zi? Ia să vă mai dau o dumă! Şi probabil că ne putem aştepta şi la alta“, a spus Dumitran.

Recomandare privind calitatea de deţinut protejat

Profiller-ul a făcut, la finalul raportului său în ceea ce-l priveşte pe Gheorghe Dincă, şi două recomandări.

„La sfârşitul raportului meu i-am făcut două recomandări: una viza consolidarea unor probe psihologice doar prin investigaţii de specialitate neurologică şi psihiatrică la care eu nu sunt competent şi a doua, nu neapărat pentru grupul de deţinuţi, i-am făcut recomandarea să fie inclus în categoria - instanţa va decide - deţinuţilor protejaţi, pentru a menţine securitatea spaţiului de deţinere. Este diferenţă între deţinut vulnerabil şi deţinut protejat, adică să nu facă probleme pe arest. Vă spuneam că şi în interacţiune cu noi au fost persoane care i-au ridicat imediat nivelul de agresivitate şi a trebuit să reacţionăm foarte rapid astfel încât să nu creem un eveniment nedorit, pentru că pe parcursul interviului psihologic eu l-am luat pe semnătură în sediul Poliţiei Române. Nu ne jucăm cu aceste chestiuni, la Caracal, de asemenea, toţi şi fiecare coleg de-al meu a răspuns pentru ce se întâmplă“, a mai dezvăluit Dumitran.

A plâns când i-au fost tăiaţi arborii din curte

Gheorghe Dincă a fost surprins şi plângând, a confirmat Dumitran. Mai mult, Dincă are şi câteva frici, despre care profiler-ul a vorbit.

„Plânsul face bine. A intrat de câteva ori în travaliu de doliu, da, a intrat şi în această stare de afect depresiv. Este o dimensiune umană şi umanizatoare care poate să-ţi crească nivelul de compasiune. (...) Pentru el a fost devastator acel moment în care i s-au tăiat arborii. Totul era impregnat de personalitatea sa şi cu fiecare tăiere tăiai ceva din el“, a spus Dumitran.

Cât despre ce îi produce teamă deţinutului, este îngrijorat de ce se va întâmpla cu el în penitenciar, dar şi de reacţia familiilor celor două victime ale sale. „Este îngrijorat de reacţia familiilor şi îi este frică şi de el, de modul în care ar putea reacţiona şi de care ulterior îi va părea rău. Şi asta, ştie foarte bine, îi va îngreuna situaţia, dacă reacţiile sale frecvent explozive s-ar putea perpetua în spaţiul de deţinere. (...) Niciodată nu a gândit că poate scăpa de pedeaspă şi niciodată nu a vrut. Tocmai vă spuneam de trebuinţa de pedeapsă şi vărsarea ei în declaraţiile pe care le-a făcut“, a mai spus cms. şef Dumitran, care, provocat să răspundă ce titlu ar putea purta o eventuală carte despre Gheorghe Dincă, a răspuns că acesta va fi: „Nea George“.