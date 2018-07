Cei mai buni oratori  sunt din Caracal. Tinerii talentaţi care pot schimba România

Argumentele lor au convins juriul, iar echipa Clubului de dezbateri din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal s-a clasat pe primul loc, secţiunea Avansaţi, în cadrul Olimpiadei Naţionale de Dezbateri, Gândire Critică şi Argumentare „Tinerii Dezbat“ – 2018, desfăşurată în perioada 9-14 iulie la Piatra Neamţ. Reprezentanţii judeţului Olt la secţiunea Începători, echipa Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina, a terminat competiţia naţională şcolară pe locul III, la individual rezultatele fiind şi mai bune.

Competiţia naţională de dezbateri care se adresează elevilor de liceu se desfăşoară în mod organizat din 2010. În 2017, concursul naţional şcolar a fost transformat în olimpiadă şcolară, bucurându-se de o mare popularitate în rândul elevilor şi profesorilor încă de la primele ediţii. Între timp în ţară s-au înfiinţat cluburi profesioniste de dezbateri, tinerii care le frecventează fiind foarte bine pregătiţi în domenii diverse. Foarte mulţi dintre competitorii de anul acesta ai Olimpiadei Naţionale sunt înscrişi în astfel de cluburi, în întreaga ţară fiind aproximativ 100 de structuri afiliate ARDOR (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică). Unul dintre ele este clubul de dezbateri al liceului caracalean, primul înfiinţat la nivelul judeţului, elevii care îl frecventează având un parcurs extraordinar la competiţiile organizate în reţeaua ARDOR, multe dintre acestea având un grad de dificultate mai ridicat decât olimpiada şcolară. De aici au plecat, de altfel, tineri care au reuşit să se claseze pe primele locuri în concursurile internaţionale de profil.

Cine sunt tinerii care critică argumentat

Echipa care a adus locul I în judeţul Olt, la Avansaţi, este formată din Raluca Pavel, Adriana Palcău şi Ovidiu Pătru, elevii fiind coordonaţi de profesorii Mihail Boşogea Tudor şi Marinela Şarângă. Pentru ei succesul a venit aproape firesc, deşi, a declarat Raluca Pavel, nivelul ediţiei din acest an a olimpiadei şcolare a fost extrem de ridicat. „Mi se pare că nivelul olimpiadei a crescut foarte mult comparativ cu anul trecut, au venit echipe mai pregătite, au venit mai multe echipe din ARDOR, şi mi se pare că anul acesta a fost mai greu să ajungem în finală, şi mai provocator, pentru că trebuia să devenim din ce în ce mai buni, de la rundă la rundă. Anul trecut am ajuns în finală şi am pierdut cu split, 4/3.“, a precizat Raluca Pavel, elevă în clasa a XII-a, care, spune, s-a aflat, cel mai probabil, la ultima competiţie din viaţa de elev, olimpiada de anul viitor fiind organizată în perioada în care tânăra, care vrea să devină medic, va susţine examenul de admitere la facultate.

Adriana Palcău, membră a echipei de pe primul loc, a terminat competiţia pe locul II în top-ul vorbitorilor, o performanţă extraordinară.

Echipajul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ Slatina, locul III naţional

Rezultat foarte bun şi pentru echipa Colegiului National „Radu Greceanu“ din Slatina, câştigătorii etapei judeţene

la secţiunea Începători. Octavian Spiridon, Tatiana Moţ şi Ioana Profeanu, coordonaţi de prof. Valeria Badea, s-au întors acasă cu premiul al III-lea pe echipe şi premiile I (Ioana Profeanu) şi II (Tatiana Moţ) pentru cei mai buni vorbitori ai Olimpiadei “Tinerii dezbat”.

Tinerii care aleg în perioada liceului să se pregătească pentru a intra în competiţiile de dezbateri spun că li se deschide o lume nouă. Sunt, sau devin, buni vorbitori de limbă engleză, învaţă să gândească în mod critic, să caute informaţii din surse diverse, să le structureze şi să le prezinte în cel mai convingător mod cu putinţă. Sunt tineri cărora le pasă de ce se întâmplă în jurul lor, caută să înţeleagă, vin cu soluţii teoretice. În timpul competiţiilor echipele stau faţă în faţă, îşi construiesc argumentele pro şi contra pe teme dinainte cunoscute sau teme noi şi le expun într-un interval de timp bine determinat. Tinerii care dezbat, spun membrii ARDOR, au rezultate şcolare semnificativ mai bune decât colegii lor, studiază la cele mai importante universităţi internaţionale, sunt angajaţi în companii de top din România, sunt viitorii cetăţeni implicaţi.

