Ce trebuie să ştii înainte de a merge la sală. Medic: „Ne punem problema ce se întâmplă dacă urcăm un etaj şi începem să gâfâim“

Mişcarea se recomandă la orice vârstă şi ne ţine sănătoşi. Mai mult, tot exerciţiile fizice ne vindecă de anumite boli, completând conduita terapeutică. Atunci când, însă, hotărâm din senin să mergem să facem mişcare, fie că alegem sala de forţă, fitness-ul, alergările etc, ar trebui să ţinem cont de sfaturile medicilor.

„Un stres provocat la sală poate să ducă la unele tulburări de ritm sau la insuficienţă circulatorie sau cardiacă“, atrage atenţia medicul de familie Viorel Dumitrescu. De aceea, indiferent de vârstă, dar cu atât mai mult dacă aveţi peste 40 de ani, înainte de a lua o astfel de hotărâre ar trebui să faceţi întâi o vizită medicului de familie sau cardiologului.

„Facem un consult de cardiologie în principiu, mai ales dacă avem peste vârsta de 40 ani, dar în general oamenii ştiu când se duc la sală ce afecţiuni au. Eu am pacienţi care merg regulat la sală, dar le spun ce au de făcut. Cele mai bune săli sunt cele care au şi medic permanent, care îţi face un consult şi-ţi spune - domnule, nu poţi să ridici peste 20 de kilograme, pentru că ai hernie şi poţi să o păţeşti“, recomandă specialistul.

Atenţie sporită ar trebui să avem în cazul copiilor, atunci când îi îndemnăm să facă mişcare şi alegem sala, dar nu la indicaţia specifică a medicului. La copii, de exemplu, nu se recomadă suprasolicitarea cartilajelor de creştere sau a coloanei vertebrale, atrage atenţie specialistul. „Copiii de 10-12 ani nu recomandă să meargă la sală. Sunt săli care primesc şi copii de 12-13 ani, în general nu e bine să meargă copiii sub 14 ani la sală neînsoţiţi sau fără să aibă un aviz medical. Medicul de familie îţi spune doar că nu este contraindicat efortul fizic moderat, dar doar un medic de medicină sportivă poate să dea un aviz în acest sens“, atrage dr. Dumitrescu atenţia.

Recomandarea unui specialist BFT pentru problemele osteo-articulare

Adesea ajungem în sala de gimnastică şi pentru că vrem să pierdem din kilograme. Aici ar trebui să fie şi decizia nutriţionistului, spune mdicul de familie. Alteori alegem sala de gimnastică pentru că vrem să ameliorăm problemele osteo-articulare sau osteo-musculare, iar în acest ultim caz, spune dr. Dumitrescu, medicul specializat în balneo-fizio-terapie trebuie să facă indicaţia şi tipul de exerciţii.

„Foarte bine, pentru persoanele mai în vârstă care au afecţiuni osteo-musculare, osteo-articulare, să consulte un balneo-fizio-terapeut, un medic care se ocupă de aşa ceva, sau un medic care se ocupă de recuperare neuro-motorie sau motorie. Nu se face, la noi, din păcate, acest lucru“, mai spune medicul, care atrage atenţia că este normal să ne simţim obosiţi atunci când urcăm patru etaje şi să ne punem problema că, cel mai probabil, avem nevoie de antrenament, însă ar trebui să ne punem semne de întrebare în alte cazuri. „pentru o persoană neantrenată, dacă urcă patru etaje este normal să obosească. Dacă însă urcăm un etaj şi începem să gâfâim, să fim obosiţi, să simţim o stare de ameţeală, atunci ne punem probleme deosebite“, mai spune medicul.

Condiţiile de igienă ar trebui să cântărească mult

Când alegem sala în care urmează să facem mişcare e importantă aparatura, care să ne indice, de exemplu, ritmul cardiac în timpul exerciţiilor, dar cel puţin la fel de importante sunt şi condiţiile de igienă, de la care nu trebuie să facem rabat. Dacă ne ridică semne de întrebare condiţiile de la duşuri, sau curăţenia din sală, dacă se acceptă ca cei veniţi cu încălţămintea de afară să urce pe banda de alergare, atunci e o problemă.

„Te poţi trezi cu tot felul de ciuperci, infecţii bacteriene, în sălile în care nu sunt asigurate condiţii de igienă. Vine cineva care are o micoză şi tu pui mâna pe un aparat pe care l-a folosit cel dinainte şi te trezeşti cu un pitiriazis sau cu... Foarte important e să aibă vestiare proprii, să fie totul curat la duşuri, pentru că şi de la duşuri putem să contactăm micoze. Să avem papuci, (...) să avem un prosop la noi pe care să-l punem pe banchete, să fie prosopul nostru personal şi cât de cât să ne ferească de contactarea diferitelor boli. Nu ştiu dacă salteluţă personală de yoga putem avea, dar măcar să punem un prosop pe care atunci când venim acasă să-l spălăm intens“, mai recomandă medicul, care atrage atenţia şi asupra hainelor pe care le alegem, şi acre trebuie să fie în primul rând comode, să nu ne producă răni sau escare, să nu facem bătături de la încălţămintea sportivă etc. Şi dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite, ar trebui să ne mai intereseze şi dacă sala respectivă are instructor specializat de fitness, care va şti să dozeze mişcarea astfel încât să nu ne punem în pericol.





