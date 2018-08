Ce trebuie să luaţi neapărat în bagaje când plecaţi în vacanţă. Gestul de evitat după ploile de vară

Vacanţa la mare este rezervată preponderent plimbărilor, de când plouă zile de-a rândul, la munte a devenit riscant să pleci cu orele şi să explorezi frumuseţile, tot de teama ploilor, în plus, ar trebui să ne gândim şi la alt fel de neplăceri în această vacanţă. Ce ne-ar putea da bătăi de cap am încercat să aflăm de la medicul de familie Viorel Dumitrescu.

Insectele au devenit, în această perioadă, un mare pericol, atrage atenţia specialistul, de aceea ar trebui să facem, înainte de a pleca în vacanţă, un drum la farmacie şi să cumpărăm produse repelente (care îndepărtează insectele) pentru fiecare categorie de vârstă. Ţânţarii sunt mai mulţi decât de obicei, iar aceştia, pe lângă neplăcerile cauzate de înţepături, sunt şi vectorii unor boli periculoase. Şi căpuşele, cel puţin la fel de periculoase, care stau pe vârful firelor de iarbă (crescută din belşug în urma ploilor), trebuie ţinute la distanţă, folosind substanţe repelente şi purtând îmbrăcăminte care ne înlesneşte observarea insectelor pe haine şi le împiedică să se aşeze pe piele.

Ploile de vară, un pericol pentru cardiaci şi astmatici

Deşi pe mulţi ne bucură ploile repezi de vară, anumite categorii de populaţie se pot resimţi. De aceea o ieşire din casă, imediat după ploaie, poate fi deosebit de periculoasă pentru astmatici şi pentru cardiaci, atrage atenţia medicul, avertizând că atmosfera încărcată poate determina accese de tuse greu de stăvilit, iar disconfortul termic creat din cauza temperaturilor ridicate şi al umezelii poate duce chiar la atacuri de cord. Ce putem face, dacă suferim de astfel de afecţiuni, este să nu părăsim locuinţa imediat după ploaie şi să ne ferim de atmosfera umedă.

Un alt gest banal ne-ar putea băga în spital. „Atenţie mare la fructele şi legumele pe care le mâncăm în această perioadă, mai ales că se recomandă consumul acestor produse. Nu le consumaţi nespălate, deşi există tentaţia, considerând că «le-a spălat ploaia». Mai ales pe cele aflate la înălţimi mici pot sări stropi şi ne putem alege cu paraziţi de tot felul“, avertizează medicul Viorel Dumitrescu.

Şi sursele de apă altădată considerate sigure ne pot îmbolnăvi, ploileîn cantităţi mari căzute în ultima perioadă putând infesta anumite surse de apă, din cauza aluviunilor.

Şi pentru că într-o zi ploioasă de vacanţă suntem mai tentaţi să mergem la piscină într-un spaţiu acoperit, ar trebui să ne reamintim de regulile de bază: duş obligatoriu înainte de a intra în piscină şi imediat după, scăzând, astfel, la jumătate riscul de a contacta o boală de piscină, purtarea papucilor până la marginea piscinei şi, foarte important, pentru a reduce foarte mult riscul de conjunctivită, purtarea ochelarilor pentru înot, un gest aproape obligatoriu în cazul copiilor, care ne poate scăpa de multe neplăceri.