Ce ar trebui să ştie adolescentele şi nimeni nu le spune atât de direct: „Acneea aceasta este legată în primul rând de dezvoltarea ovarului“

Ce se întâmplă cu corpul lor în adolescenţă, ce ar trebui să-i sperie, ce să considere normal, cui să se adreseze, unde să caute informaţii sunt lucruri pe care sute de adolescenţi şi tineri le află în întâlnirile cu medicul de familie Doina Deaconu, specialist în planificare familială, implicat într-un proiect de educaţie sexuală derulat de organizaţia Soroptimist Internaţional Slatina în şcoli şi licee din judeţul Olt.

Adolescenţii află, în întâlniri organizate separat, ce se întâmplă, de fapt, în organism la această vârstă, dar şi cum să se cunoască şi să se îngrijească, de această etapă depinzând evoluţia lor ulterioară.

„Apare şi această secreţie vaginală, care este normală, fiziologică, nu trebuie să vă fie jenă“

La început adolescentele, deşi curioase, se feresc să se implice în discuţii. Sunt, însă, lucruri pe care cele mai multe le află de la mame, altele, de la medicul de familie, poate şi de la anumiţi profesori (de biologie, de exemplu) din şcoală, dar rar le sunt spuse atât de direct.

„În momentul în care apare prima menstruaţie, o perioadă de timp această menstruaţie, chiar şi un an de zile, poate să fie neregulată. Motiv pentru care nu trebuie să vă speriaţi. Puteţi face un control medical, dar acest control medical este mai mult informativ. Nu se face un control ginecologic propriu-zis, se face o ecografie abdominală prin care se poate depista dacă există o cauză sau nu a acestei dereglări menstruale sau pur şi simplu aşa se derulează acest fenomen în cazul vostru. În general cam 80-85% dintre fete, în primul an au o menstruaţie dereglată. Apărând menstruaţia, începe să se transforme şi organismul vostru, începe să apară părul pubian şi axilar, încep să se dezvolte sânii şi este şi perioada în care ovarele încep să producă acele celule, ovocite. Începe dezvoltarea voastră spre maturitate, adică spre a deveni femei şi în câţiva ani să puteţi avea o viaţă sexuală normală“, află tinerele.

Transformările, însă, nu se opresc aici, alte şi alte lucruri speriind multe adolescente, care adesea caută informaţii fie la prietene mai mari, fie pe Internet, iar ultima, atrage atenţia medicul, este o sursă cu două tăişuri, pentru că nu toate site-urile prezintă informaţii avizate.

„După ce apare menstruaţia, apare şi această secreţie vaginală, care este normală, fiziologică, nu trebuie să vă fie jenă, să vă fie ruşine sau să vă speriaţi de acest lucru. Această secreţie trebuie să fie ca albuşul de ou crud. În condiţiile în care aceasta devine albă, galbenă, determină mâncărime, usturime, pătează lenjeria intimă, este vorba despre o secreţie care conţine anumiţi microbi, deci care conţine bacterii, viruşi, motiv pentru care se face o analiză a acestei secreţii, după care se instituie un tratament ţintit.



Se face o toaletă zilnică a organelor genitale. Preferabil ar fi un duş, să spălăm nu numa izona genitală, spălăm întreg organismul. Pielea este un organ la suprafaţă căruia se găsesc foarte mulţi microbi, foarte multe bacterii. Pielea este un organ chiar foarte-foarte important“, explică medicul, indicându-le ca lenjeria intimă să fie schimbată zilnic, iar pantalonii de pijama, cel târziu o dată la două zile.

Un aspect care de asemenea poate crea neplăceri ţine de alegerea tamponului necesar în perioada menstruaţiei. Trebuie achiziţionate din surse sigure, altfel pot să apară alergii, iritaţii şi chiar probleme mai grave. Cel mai important aspect, însă, când vine vorba de igiena intimă, a atras atenţia medicul, este spălatul mâinilor. „Spălatul pe mâini este foarte important înainte de a merge la toaletă. Deschidem uşi, atingem diverse obiecte, motiv pentru care pe mâni sunt foarte mulţi mcirobi. Acea hârtie, şerveţel, bineînţeles, se contaminează după mâna noastră“, explică medicul, atrăgând atenţia că, deşi pare un gest de la sine înţeles, adesea este trecut cu vederea.

„Acest proces de dezvoltare, de maturizare, durează până la vârsta de 20 - 22 de ani“

În cadrul acestor întâlniri adolescentele află şi care este părerea specialiştilor despre vârsta ideală pentru debutul vieţii sexuale, cu toate implicaţiile sale.

„Debutul vieţii sexuale se face cel mai bine în momentul în care sunteţi responsabile de acest lucru, în momentul în care puteţi să vă asumaţi aceste riscuri. Literatura modernă nu precizează clar o vârstă, dar precizează faptul că cel mai bine, mai indicat, este să se facă după vârsta de 18 ani, în primul rând pentru că organele voastre nu sunt dezvoltate în totalitate. Acest proces de dezvoltare, de maturizare, durează până la vârsta de 20, 22 de ani, nu aveţi încă o personalitate bine definită, un discernământ, încât să puteţi alege corect un partener care să vă susţină, să vă respecte şi în care voi să aveţi încredere. Sunt de multe ori relaţii de interes, de moment, pentru anumite plăceri, nu mă refer la fete, mă refer la băieţi, dezvoltarea lor psiho-socială este sub a voastră. O fată, faţă de un băiat de aceeaşi vârstă, este mai matură cu plus doi ani. Plus că există o modă acum, foarte multe îşi aleg partenerii mai în vârstă“, a atras medicul atenţia, vorbind despre implicaţiile de natura să schimbe radical cursul vieţii unei adolescente în cazul în care intervine o sarcină nedorită, de exemplu. Adesea adolescenta ajunge să fie exclusă de anturaj, marginalizată de familie, mai mult, poate să nu beneficieze de serviciile medicale, absolut necesare în această perioadă pentru sănătatea sa şi a copilului.

Complicaţiile însă, nu se pot opri aici. Sunt foarte multe boli transmisibile sexual, cu implicaţii pe toată viaţa.



„Bolile – sunt 38-40 de microbi care pot transmite aceste boli - se manifestă în primul rând prin apariţia unor secreţii vaginale neplăcute, mirositoare, disconfort, prin dureri la nivelul părţii de jos a burţii, în zona ovarelor, apar dureri la menstruaţie. Menstruaţiile devin foarte dureroase, foarte abundente, pierdeţi foarte mult sânge, pot să apară dereglări de menstruaţie“, atrage medicul atenţia în continuare.

Endocrinologul, prima alegere

Acneea este o altă problemă aproape specifică adolescenţilor, care îşi are rezolvarea, spune medicul, nicidecum în cabintele de cosmetică, sau acasă, urmând sfaturile prietenelor sau pe cele citite cine ştie unde, ci în cabinetul medicului.

„Este perioada în care apar modificările de feminizare, legate de părul pubian, creştrea sânilor, poate să apară acneea. Este specific pubertăţii, nu au toate fetele, nu se întâmplă tuturor, dar această acnee este legată în primul rând de dezvoltarea ovarului, de acea glandă care produce hormonii feminităţii, motiv pentru care s-a constatat că acneea, în mai mult de 95% din cazuri, este creată de o funcţionare defectuasă a ovarelor, motiv pentru care trebuie să urmăriţi cu mare atenţie şi chiar să vă notaţi, informaţii legate de menstruaţie, lună de lună: la câte zile vine, cât ţine în fiecare lună... Dacă durează mai mult de 3-5 zile este vorba de o menstruaţie bolnăvicioasă, sau, cum zicem noi, patologică. Dacă sângele are altă culoare decât acea culoare roşie, dacă în loc de sânge curat apar cheaguri, toate aceste fenomene sunt legate de o îmbolnăvire a ovarului, motiv pentru care primul pas şi prima consultaţie nu trebuie să o faceţi la un medic ginecolog. Atât legat de acnee, cât şi de dereglări de menstruaţie, trebuie să mergeţi la un medic endocrinolog. Vă va consulta, vă va recomanda anumite analize, va depista cauza aceei şi tratând acea cauză, automat va fi tratată şi acneea. Nu încercaţi să vă traţi în cabinete de cosmetică, sau nu încercaţi să faceţi voi singure anumite proceduri la nivelul feţei, pentru că nu veţi reuşi să trataţi acneea. Dimpotrivă, o răspândiţi“, este un alt sfat.

Cum e mai bine, cu sutien sau fără

Un spaţiu important din discuţiile cu adolescentele este rezervat igienei sânilor. Fetele află astfel că aceştia devin dureroşi atunci când încep să crească, dar că nu ar trebui să fie o problemă care să le îngrijoreze, dacă ştiu ce pot face să amelioreze aceste dureri. „Dacă durerile sunt prea accentuate, puteţi să folosiţi o cremă, de exemplu diclofenacul, cu care se ung sânii, cu mişcări circulare, nu apăsaţi, nu bruscaţi sânii. Încercaţi să nu vă loviţi la sâni în această periodă de creştere. Nu este indicat să folosiţi sutiene, cel mai bine ar fi să folosiţi maiouri comode, lenjeria să fie largă, comodă, să nu vă jeneze. În momentul în care prin mamelon apare vreo secreţie, vă prezentaţi tot la un medic endocrinolog. De asemenea, este bine ca la duş să vă masaţi, la apă caldă, şi să vi-i controlaţi, să vedeţi dacă aveţi noduli. Din acest moment, voi trebuie să începeţi să vă cunoaşteţi corpul. Să vă studiaţi fiecare parte, pielea, unghiile, degetele, să încercaţi să vă formaţi ritualuri de igienă cât mai complete. Apa şi săpunul sunt cele mai importante în menţinerea săntăţii. Păstrând o sănătate şi o igienă bune, vă păstraţi întregul organism sănătos. De la pubertate începe să se dezvolte frumos sau urât organismul vostru. Dacă apar probleme de sănătate de la această vârstă, sau dacă încercaţi să le ignoraţi, pentru că ştiţi voi că a mai păţit şi o prietenă şi nu i s-a întâmplat nimic, e o greşeală, pentru că fiecare organism este o entitate specială. Fiecare are personalitate lui, dezvoltarea lui diferită, nu ne putem identifica sau nu putem copia pe nimeni“, este mesajul medicului pentru tinerii care au fost sfătuiţi să nu aibă reţineri în a căuta răspunsuri avizate la problemele cu care se confruntă.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: