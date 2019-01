Ce spune fostul vicepremier Paul Stănescu despre candidatul PSD la prezidenţiale şi noile mutări către Pro România

Senatorul Paul Stănescu a vorbit despre înregimentarea foştilor săi colegi din PSD în noul partid al lui Victor Ponta, dar şi despre candidatul PSD pentru prezidenţialele din decembrie, care ar trebui desemnat în urma unui congres.

„Domnul senator Ţuţuianu de la Dâmboviţa cred c-a trecut, n-am văzut în presă, dar cred c-a trecut la Pro România pentru că el a fost, până la urmă, exclus din PSD. E o mare-mare greşeală excluderea celor doi colegi, şi a senatorului Ţuţuianu şi a secretarului general Mrian Neacşu, dar, din păcate, poate-am fost printre vocile singulare care-am spus acest lucru. Nu e o bucurie în momentul în care un coleg de-al nostru trece la alt partid şi, sigur, îi înţeleg, s-au dus în partea stângă, fiind social democraţi, şi probabil tot ce va pleca de la PSD, sau majoritatea, vor pleca către Pro România, pentru că în afară de PSD a părut un nou partid pe partea stângă“, a spus Stănescu.

Fostul vicepremier a vorbit de asemenea despre capacitatea decidenţilor de la PSD de a stopa migraţia membrilor către partidului fostului premier Victor Ponta, arătându-l cu degetul pe preşedintele partidului, Liviu Dragnea. „Trebuie să-ntrebaţi pe cine trebuie să-ntrebaţi, pentru că eu chiar am insistat la ultima întâlnire, când cei doi au fost excluşi, am insistat la preşedintele Dragnea, cu Dumitru Buzatu, preşedintele organizaţiei PSD Vaslui, să nu se-ntâmple acest lucru, sau să-i reprimească, dar, din păcate, asta e, deciziile sunt luate la nivelul conducerii partidului, eu niciodată n-am fost de acord cu excluderile din partid, pentru că nu ne fac bine, mai ales în contextul acestui an, când avem două rânduri de alegeri foarte importante pentru România şi pentru PSD, până la urmă“, a spus Stănescu.

Senatorul care, deşi nu a fost exclus, rămâne într-un conflict cu Liviu Dragnea (a menţionat pentru jurnalişti că părrea sa despre şeful PSD, exprimată cu ocazia «puciului», a rămas aceeaşi), a spus că, cel mai probabil, PSD va avea candidat propriu pentru alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, dar nu şi dacă acesta va fi preşedintele partidului, cum s-a întâmplat, tradiţional, în PSD. Cert este că o hotărâre în acest sens ar urma să fie luată după alegerile europarlamentare, a susţinut Stănescu.

„Va fi decizia forurilor PSD, eu cred că PSD va avea un candidat, aşa cum ştiţi, de fiecare dată candidatul PSD a fost preşedintele partidului, cred că în cel mai scurt timp se va lua o decizie. N-am toate informaţiile şi v-aş da o informaţie falsă, cred că se va stabili după alegerile europarlamentare“, a mai spus Stănescu, declarându-se rezervat cu privire la posibilitatea ca PSD să accepte ca preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, să fie candidatul comun.

„De fiecare dată eu am susţinut ca partidul din care fac parte să aibă candidatul propriu. Am o relaţie bună cu Călin Popescu Tăriceanu, dar cred că trebuie să cântărim foarte bine aceste lucruri, vom vedea în viitor, nu pot să vă spun. Nu mă duceţi în profunzime, pentru că, cu cât mă duceţi mai mult acolo, e mai complicat să vă răspund. (...) PSD are mulţi oameni care pot fi candidaţi la funcţia de preşedinte al României, se va decide într-un for al partidului, într-un CEX, într-un congres, noi de fiecare dată am stabilit candidatul în congres“, a încheiat Stănescu.

