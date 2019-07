Ce poţi lua în bagaje când călătoreşti cu avionul. Procedura privind băuturile

Fiecare aeroport are propriile reguli, de aceea, înainte de a pleca în călătorie, ar fi bine să consultaţi site-ul acestuia sau pe cel al companiei aeriene cu care zburaţi. Există, însă, câteva reguli de bază, conform site-ului www.europa.eu, pe care ar fi potrivit să le cunoaşteţi atunci când călătoriţi în ţări membre UE.

Cum transportaţi băuturile

 Lichidele din bagajul de mână (aerosoli, băuturi, pastă de dinţi, creme şi geluri de uz cosmetic etc.) trebuie să fie transportate în recipiente de maxim 100 ml, ambalate într-o pungă transparentă din plastic cu capacitatea de maxim 1 l. Recipientele cu o capacitate mai mare de 100 ml trebuie transportate în bagajul de cală. Restricţia referitoare la volum nu se aplică medicamentelor şi alimentelor pentru copii.



 Lichidele scutite de taxe vamale, cumpărate din aeroporturi sau de la companii aeriene, pot fi transportate ca bagaj de mână, atâta timp cât rămân sigilate, alături de chitanţă, în ambalajul de siguranţă (prevăzut cu o margine roşie), furnizat în momentul achiziţionării. Nu puteţi deschide ambalajul de siguranţă înainte de a ajunge la destinaţia finală. Cu toate acestea, ofiţerii vamali pot fi nevoiţi să deschidă ambalajele şi sticlele în vederea efectuării controlului de securitate. Dacă se întâmplă acest lucru şi aveţi un zbor de legătură în alt aeroport, informaţi ofiţerii de securitate, pentru ca substanţele lichide să fie resigilate într-un nou ambalaj de siguranţă.

Fără obiecte ascuţite

 Nu aveţi voie să transportaţi în cabină niciun obiect ascuţit care ar putea fi folosit ca armă (ex. tirbuşon, cuţit, foarfece de anumite dimensiuni). Acestea trebuie transportate în bagajul de cală.



 Limitele referitoare la dimensiunea bagajului de mână şi la numărul de bagaje pe care le puteţi transporta sunt stabilite de companiile aeriene. Informaţi-vă înainte de călătorie.



 Este interzis transportul de substanţe explozive şi inflamabile (ex. artificii, vopsele în recipiente sub presiune de tip aerosol, alte substanţe inflamabile şi toxice precum acizii). Acestea nu sunt acceptate nici în bagajul de mână, nici în cel de cală.



 De asemenea, nu puteţi lua la bordul aeronavei niciun fel de arme.

Pentru a şti exact ce nu aveţi voie să transportaţi, consultaţi normele referitoare la articolele interzise în bagajul de mână şi de cală pe site-ul aeroportului sau contactaţi compania aeriană operatoare.

Trebuie de asemenea să ştiţi că din motive de securitate, toate bagajele sunt scanate sau verificate înainte de a trece în zona de securitate a aeroportului.

