Ce pedepse au primit cei trei bărbaţi care au răpit o copilă de 13 ani de lângă mama sa şi au violat-o pe câmp

Bărbaţii, din Fărcaşele, judeţul Olt, au fost condamnaţi în prima instanţă pentru faptele comise în iunie anul trecut, când au luat cu forţa, de pe stradă, o fată de 12 ani, din osica de Jos, folosindu-se de o maşină, au dus-o la marginea localităţii şi au violat-o.

Mama fetei a fost martoră la răpire, însă nu a putut face altceva decât să anunţe poliţia. La întoarcere, fata i-a povestit mamei totul, iar cei trei bărbaţi (Ionel Badea, Adrian Gabriel Enache şi Cosmin Ionuţ Voicu) au fost reţinuţi.

Judecătoria Caracal s-a pronunţat la începutul acestei săptămâni, condamnându-i pe doi dintre făptaşi, pentru viol şi lipsire de libertate în mod illegal, la închisoare cu executare (unul dintre aceştia mai avea de executat o altă pedeapsă), iar pe cel de al treilea, la închisoare cu suspendare, pentru act sexual cu un minor.

„Inculpatul Enache Adrian Gabriel va executa pedeapsa cea mai mare de 5 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an, rezultând pedeapsa de 6 ani închisoare. (…) Inculpatul Badea Ionel va executa pedeapsa cea mai mare de 6 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an si 8 luni, pedeapsa rezultantă fiind de 7 ani si 8 luni închisoare. În baza disp. art. 96 alin. 4 Cp, revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, de 2 ani şi 5 luni, aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 15/23.01.2018, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 4845/207/2016, rămasă definitivă la 13.12.2018, prin neapelare, urmând ca acesta să execute pedeapsa de 10 ani şi o lună închisoare. (…) Condamnă pe Voicu Cosmin Ionuţ la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art. 91 alin.1 şi art. 92 alin.1 din Codul Penal, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului Voicu Cosmin Ionuţ, sub supraveghere, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani. (…) Impune inculpatului Voicu Cosmin Ionuţ, pe durata termenului de supraveghere, să execute următoarea obligaţie: să frecventeze programul de reintegrare socială, derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Voicu Cosmin Ionuţ să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei comunei Fărcaşele, judeţul Olt. (…) Ia act că persoana vătămată – prin reprezentant legal, nu se constituie parte civilă. Cu drept de apel la Curtea de Apel Craiova, în termen de 10 zile de la comunicare”, a hotărât Judecătoria Caracal, menţinând, de asemenea arestul preventiv pentru inculpaţii condamnaţi la închisoare cu executarea pedepsei.

