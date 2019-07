Ce măsură anunţă primarul din Slatina după ce Ştefan Popa Popa’s i-a numit pe olteni „ciurucuri“: „Nu meritaţi niciun fel de recunoştinţă!“

Primarul municipiului Slatina a anunţat luni, 22 iulie 2019, pe contul personal de Facebook că le va solicita colegilor din Consiliul Local Slatina să-i retragă marelui caricaturist, care s-a bucurat ani la rând de o atenţie deosebită, fiind invitat de onoare al Festivalului Naţional de Umor „Oltenii şi… restu’ lumii“, titlul de cetăţean de onoare, după declaraţiile jignitoare la adresa oltenilor, făcute în cadrul unei emisiuni TV.

„Constat cu foarte mare regret că anumite personalităţi ajung să derapeaze mult în discursul public, gândesc în clişee şi preferă să gafeze decât să-şi recunoască o greşeală. De aceea, am ales să le solicit colegilor din Consiliul Local să-i retragă calitatea şi demnitatea de cetăţean de onoare al oraşului Slatina domnului Ştefan Popa Popa’s pentru lucrurile grave pe care le-a spuns la adresa oltenilor. Domnule Popa's, nu meritaţi niciun fel de recunoştinţă din partea oraşului nostru şi în numele slătinenilor vă recomand să vă cereţi scuze public! Mândru că sunt slătinean, mândru că sunt oltean!“, a scris primarul Emil Moţ pe Facebook.



Caricaturistul a primit titlul de cetăţean de onoare al Slatinei în urmă cu 20 de ani, în 1999, în acel an fiind singurul titlu acordat, deşi cu un an înainte se acordaseră 29 de astfel de titluri.

