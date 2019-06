Ce lipseşte Spitalului de Urgenţă în care se investesc zeci de milioane lei. „Pacientul are nevoie de comunicare, de compasiune şi de empatie“

Ediţia a III-a a „Zilelor Medicale Slătinene“, care se desfăşoară în perioada 13-14 iunie 2019 la Slatina, a debutat joi, 13 iunie, la Centrul Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina. Printre mesajele transmise în deschidere a atras atenţia cel al managerului unităţii, Cătălin Rotea, care după ce a reamintit că unitatea beneficiază în acest an de o finanţare de 20 milioane lei de la Consiliului Judeţean Olt (în subordinea căruia se află), bani folosiţi pentru renovări, reabilitări, construcţii noi şi dotări cu aparatură, dar, o bună parte, şi pentru alocaţia de hrană de care beneficiază personalul, a adresat colegilor o rugăminte.

„O rugăminte către cei care sunteţi în sală şi care sunteţi colegii mei, o rugăminte care vine în condiţiile în care, cred eu, trăim într-o societate din ce în ce mai dezbinată, cu tot mai multă ură, cu tot mai multă gălăgie, cu tot mai mult zgomot, dezbinare care se vede la toate nivelurile societăţii, inclusiv în sănătate.

V-aş ruga să nu uitaţi că misiunea dumneavoastră, care aţi depus un jurământ, misiunea mea, care am semnat un contract de management, este tratarea şi îngrijirea pacientului. Pacientul care vine bolnav la noi, care vine să se trateze sau să-şi salveze viaţa, are nevoie, şi vă rog să nu uitaţi asta, nu numai de competenţe medicale. Are nevoie de comunicare, are nevoie de compasiune şi are nevoie de empatie. De asemenea, v-aş ruga să nu uitaţi că în programul de lucu, de 7 ore la medici, ture de 12 ore, gărzile care sunt infernale câteodată, de 24 ore, aveţi alături nişte colegi, oameni cu care lucraţi de zeci de ani, cu bune, cu rele. Şi vă rog să nu uitaţi că aceşti oameni trebuie trataţi cu colegialitate şi cu respect, pentru că toţi tragem la aceeaşi căruţă. Continui să cred că cea mai importantă resursă a spitalului nostru sunt oamenii, altfel am avea nişte ziduri vopsite, nişte podele cu pvc şi nişte echipamente noi, dar am fi o entitate din care sufeltul s-ar disipa şi misiunea noastră nu s-ar mai îndeplini“, a spus managerul, care s-a mai angajat ca „în maxim 2 ani, (…) Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina să fie unul nou, din toate punctele de vedere. Toate secţiile să fie reabilitate, renovate, să avem echipamente medicale moderne şi mobilier nou“.

Timp de două zile, medici ai spitalului slătinean, dar şi medici din spitalele universitare cu tradiţie, vor expune la Slatina concluziile unor studii medicale realizate de ei, domeniile fiind, în acest an, foarte variate, de la ORL-BMF, Chirurgie Generală, Chirurgie Pediatrică, Chirurgie plastică şi Ortopedie, până la Radiologie şi Imagistică, Medicină Legală, Endocrinologie, Nefrologie, Urologie, Oncologie, Obstetrică-ginecologie etc.

Prima ediţie a „Zilelor Medicale Slătinene“ a fost organizată cu doi ani în urmă, atunci când spitalul a împlinit 220 ani de la înfiinţare.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: