Ce le-a declarat anchetatorilor suspectul în cazul presupuselor crime de la Caracal, care a fost arestat

Avocatul desemnat de Baroul Dolj să-l apere pe Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul presupuselor crime, dar care a fost mai întâi reţinut şi ulterior arestat, sâmbătă, 27 iulie 2019, pentru 30 de zile pentru viol şi trafic de minori, a făcut declaraţii la ieşirea din sala de judecată, precizând că suspectul, clientul său, nu recunoaşte faptele de care este acuzat, respectiv viol şi trafic de minori.

„Dânsul nu recunoaşte, vă daţi seama, a spus că nu a recunoscut nici persoanele şi că nu le-a transportat“, a spus avocatul.

Bărbatul ar fi spus că în zilele respective, de miercuri, de când a dispărut Alexandra, până vineri, la descinderea procurorilor, a mers la piaţă în cursul dimineţilor, după care, acasă, a făcut diverse operaţiuni de tinichigerie. Nu a putut, a mai precizat avocatul, indica foarte multe persoane care să-i susţină varianta, iar celor indicate nu li se cunoaşte numele.

Despre bijuteriile Alexandrei, recunoscute de către părinţii acesteia, găsite într-un butoi metalic, în cenuşă şi resturi arse, a spus că sunt, de fapt, „fake-uri“, de care ar fi pasionat şi pe care le colecţionează. „Spune că sunt nişte fake-uri, colecţiona fake-uri, bijuterii care nu erau originale şi acelea au ajuns acolo aparţinându-i dânsului, soţiei dânsului… Nu a dat detalii, le colecţionează şi aşa au fost descoperite“, a spus avocatul.

„E prematur să vorbim de vinovăţii“

Avocatul care îl apără pe suspect a apreciat că probele aduse de acuzare nu ar fi suficiente pentru acuzaţiile grave care I se aduc. „Sunt nişte indicii care se pot verifica şi la nivel de probă, însă nu sunt suficiente pentru o acuzaţie care este atât de gravă. Din punctul meu de vedere, sunt multe alte probe care urmează să se stabilească prin expertiză de specialitate, se vor stabili de ce natură erau acele oase care s-au descoperit, adică e prematur să discutăm despre vinovăţie acum în baza unor indicii care au fost…“, a spus acesta.

Avocatul a mai vorbit şi despre cum s-a apărat Gheorghe Diaconu când a fost întrebat despre apelurile efectuate de Alexandra de pe telefonul său mobil. „Nu îl explică, nu s-a explicat, nu recunoaşte, fapt pentru care nu s-au dat explicaţii“, a spus apărătorul.

Suspectul a avut explicaţii, în schimb, pentru prezenţa oaselor descoperite de către procurori, despre care se presupune că ar fi umane. Acesta a spus că are mulţi câini şi că pentru ei le avea, dar că nu sunt oase umane. „Eu sunt avocat şi mă rezum la dreptul la apărare nu pot să fac o descriere dincolo de misiunea mea pe care o am, de a fi apărător, a mai spus avocatul, solicitat să-l descrie pe clientul său. „Nu m-a ales, nu l-am ales, eu am fost desemnat de Baroul Dolj“, a mai spus acesta, precizând că a avut întâlniri cu clientul său şi că, cel mai probabil, va mai avea şi în cursul zilei de astăzi, când urmează a se derula şi alte proceduri. Avocatul a mai spus că sâmbătă dimineaţă I s-a luat clientului său prima declaraţie.

