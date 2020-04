Ce se întâmplă cu gunoiul persoanelor izolate la domiciliu. Motivul pentru care o firmă de salubritate trimite oamenii în şomaj tehnic

Firma de salubritate Salubris S.A. prestează servicii de colectare a deşeurilor în 17 localităţi din judeţul Olt, dar şi în judeţul vecin, Argeş. Aceeaşi firmă operează din primăvara anului trecut şi halda ecologică a judeţului Olt, unde funcţionează o linie de sortare a gunoiului care ajunge din tot judeţul. Operaţiunea se realizează manual, doar că, de câteva zile, a fost întreruptă. Oficialii firmei motivează că totul se întâmplă pentru a-şi proteja angajaţii, care, având în vedere că manipulează deşeuri aduse din atâtea localităţi, sunt supuşi unui risc considerabil de a se infecta cu temutul coronavirus. Pericolul potenţial este generat de lipsa unui sistem controlat de colectare a gunoiului de la domiciliile persoanelor care s-au întors din străinătate, din zonele galbene, şi se află în izolare la domiciliu.

La nivelul judeţului Olt sunt, conform datelor transmise de Direcţia de Sănătate Publică Olt, astăzi, 1 aprilie 2020, 1.580 persoane în izolare la domiciliu. Alte 2.001 care au trecut de perioada de izolare au ieşit, până astăzi, din monitorizarea instituţiei.

Echipamentele de protecţie solicitate nu au sosit

Printr-o adresă, Asociaţia Română pentru Managementul Deşeurilor, din care face parte şi firma de salubritate în cauză, a solicitat autorităţilor să le fie repartizate echipamente de protecţie pentru manipulanţii deşeurilor. Răspunsul i-a trimis către autorităţile locale.

„Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 571 din 24.03.2020 prin care aţi solicitat spijinul cu echipamente de protecţie pentru personalul operatorilor de salubritate, vă aducem la cunoştinţă că potrivit prevederilor art. 6, alin. (3) din OUG nr. 11/2020, produsele consumabile din stocurile de urgenţă medicale se transferă fără plată pe bază de proces verbal de predare-preluare către autorităţile şi instituţiile publice implicate în acţiunile de prevenire şi răspuns sau afectate de tipul de risc, indiferent de autoritatea publică centrală sau locală căreia i se subordonează, pentru situaţiile prevăzute la la art. 6, alin. (1) din actul normativ mai sus-menţionat“, a sosit răspunsul, însă echipamentele, din partea niciunei instituţii, nu au mai ajuns.

Salubris solicită precizări Direcţiei de Sănătate Publică

Fără echipamente, dar cu obligaţia contractuală de a colecta deşeurile din: Slatina, Balş, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt, Bîrza Bobiceşti,Slătioara, Brebeni, Milcov, Curtişoara, Valea Mare, Bălteni, Pleşoiu, Cîrlogani, Teslui, Dobroteasa şi Strejesti, Salubris s-a adresat Direcţiei de Sănătate Publică Olt, solicitând precizări cu privire la măsurile luate pentru centrele de carantină şi persoanele izolate la domiciliu, referitoare la colectarea deşeurilor menajere ce pot fi încadrate în categoria deşeurilor infecţioase (şerveţele, măşti, mănuşi, tacâmuri, recipienţi etc.). Firma a precizat totodată că nu este autorizată pentru colectarea acestor deşeuri, iar colectarea lor în comun cu deşeurile menajere sau reciclabile ridică riscul de îmbolnavire al salariaţilor implicaţi în aceste activităti. N-a primit un răspuns, aşa că a decis să suspende activitatea la linia de sortare, desi, spune directorul Marius Sburliş, expuşi sunt şi alţi angajaţi.

„Am întrerupt activitatea la staţia de sortare, tocmai pentru că manipulau tot felul de deşeuri. DSP Olt încă nu a transmis instrucţiuni, sau nu se respectă aceste instrucţiuni, pentru că noi nu găsim saci etichetaţi la punctele de colectare. Şi ca să nu risc să îmbolnăvesc cei 20 de angajaţi, plus familiile lor, plus toată comunitatea în care se află, pentru că trăiesc în comunităţi grupate, vineri am închis staţia. Şi-au mai făcut cerere de concediu, pentru a încasa salariul integral, vedem ce facem după concediu, dacă îi trimitem în şomaj tehnic sau ec soluţie găsim“, a mai spus Sburliş.

Precizări s-au primit, în schimb, la punctul de lucru din Argeş, pentru că firma operează şi la Piteşti. Conform acestora, deşeurile care intră în categoria deşeurilor infecţioase trebuie colectate separate, puse într-un sac special, etichetate cu numele celui aflat în izolare şi cu data predării şi predate către firmele care colectează astfel de deşeuri. În fapt, rămâne un mister cum au procedat izolaţii din Olt, care, teoretic, nici măcar nu puteau coborî din apartament să-şi ducă gunoiul.

„Eu nu cred că au informat pe vreunul din izolare cum să manipuleze aceste deşeuri. În mod normal trebuie să pui deşeurile în sac, să legi sacul la gură, să etichetezi cu nume, prenume, persoană aflată în izolare, data închiderii sacului, astfel încât cel care vine şi-l ridică să ştie să nu manipuleze acel sac decât peste 12-14 zile. (…) Dacă stai la bloc, îl separi, îl dai la familie, sau la DSP, sau… Noi n-am găsit saci, tocmai de aceea am solicitat Direcţiei de Sănătate Publică lămuriri“, a mai spus directorul Salubris.

DSP Olt nu a emis, până la ora redactării acestui articol, un punct de vedere legat de această situaţie.