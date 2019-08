Ce a găsit corpul de control al ministrului Sănătăţii la INML. Cumpănaşu: „Voi depune plângere penală faţă de angajaţi“

Cumpănaşu a anunţat vineri, 23 august 2019, odată cu publicarea raportului, şi faptul că luni va depune o plângere penală pe numele angajaţilor INML, principala nemulţumire a unchiului Alexandrei fiind că din INML „s-au scurs“ informaţii „pe surse“, rezultatele preliminare fiind transmise la presă înainte ca acestea să fie comunicate de către anchetatori, iar, în anumite cazuri, au fost comunicate chiar date false.

Conform concluziilor raportului, aceste persoane nu au fost identificate. Cumpănaşu a vrut de asemenea să ştie care sunt termenele legale pentru emiterea unui rezultat, pe categorii de probe, iar corpul de control a obţinut în urma anchetei administrative un asemenea răspuns.

Cert este că aceste concluzii din raport l-au făcut pe Alexandru Cumpănaşu să anunţe că se va adresa din nou organelor de ancheta, hotărându-se să depună plângere pe numele angajaţilor INML.



Iată textul publicat de Alexandru Cumpănaşu pe contul său de Facebook:

„RAPORTUL CORPULUI DE CONTROL al Ministrului Sanatatii. In urma solicitarii depusa de mine miercuri a rezultat un raport pe care il fac public in integralitate fiind un document public. Alexandra merita macar atat respect din partea statului roman, sa se stabileasca ADEVARUL despre cine a rapit-o, a violat-o si a chinuit-o in ultimul hal. Iar pe de alta parte ADEVARUL despre balbele si nenorocirile facute de un stat ticalos (prin o parte din oamenii sai) inaceasta ancheta. Si fiecare in parte SA RASPUNDA pt greseli sau complicitate. Voi depune luni si plangere penala fata de angajatii INML care si-au batut joc de NOI toti in aceasta perioada prin scurgerile de informatii false pornind de la raportul de astazi. De ce mi-a fost furnizat mie? Ei bine pt toti cretinii si agentii electorali care in loc sa afle adevarul se preocupa sa acopere institutiile si sa ma blocheze le spun atat: EU am fost petentul. Si AM CERUT sa mi se comunice in scris rezultatul la petitia mea. Mai mult suntem PARTE VATAMATA. Ati inteles mai lighioane mici cu site-uri si fb anonime ce executati ordine de la clanurile politice si institutionale?! P.S.: Raportul este mai complex si vizeaza si aspecte confidentiale din ancheta pe care NU i le-am cerut doamnei ministru. Insa ii multumesc pt rapiditatea cu care a actionat!!!“

Ce spune raportul

Primul aspect clarificat de corpul de control este cel al „scurgerii de informaţii“, stabilindu-se că Regulamentul intern al instituţiei le interzicea angajaţilor Institutului National de Medicină Legală să facă publice orice fel de date. Mai mult, INML nu are un birou de relaţii publice şi nici desemnată o persoană pentru relaţia cu mass-media, comunicarea realizându-se, conform art. 17 şi 1rt.18 din acest regulament, de către structurile de specialitate, care „asigură comunicarea cu instituţiile abilitate, precum şi cu persoanele fizice interesate, în domeniul specific de activitate, cu respectarea confidenţialităţii actului medico-legal“. Mai mult, informaţiile care au „transpirat“ din INML se aflau în categoria celor exceptate de la transmitere, fiind informaţii care fac parte din cursul unei anchete penale.

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au verificat şi dacă rezultatul intermediar transmis anchetatorilor de către INML pe probele lucrate s-a încadrat în termenul prevăzut în proceduri, constatarea fiind că timpii de aşteptare şi de lucru au fost respectaţi.

„În această acţiune de documentare nu au fost identificate elemente de încălcare a procedurilor de lucru în ceea ce priveşte analizarea probelor primate de către INML, de la Unitatea de Parchet“, este una din cele trei concluzii ale raportului.

Cumpănaşu a ridicat semne de întrebare asupra rapidităţii cu care au lucrat, în cazul primelor probe transmise de anchetatori către INML, fiind vorba de rămăşiţele ososase găsite în incineratorul artizanal din curtea lui Gheorghe Dincă. Analizele intermediare antropologice au venit foarte repede şi „pe surse“ s-a transmis că este vorba de o fată în vârstă de 15-17 ani. şi analiza probelor AND, care stabilea cu o precizie de 99,99% că rămăşiţele aparţin Alexandrei, ar fi venit foarte repede, acuză Cumpănaşu, comparative cu timpul necesar analizei pe al doilea lot de probe, cele găsite în liziera din Caracal, despre care se screde că ar aparţine Luizei.

