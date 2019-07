Raportul complet al MAI despre crimele de la Caracal: mama Alexandrei, sunată de un bărbat care i s-a adresat cu „mama soacră“, în timp ce era lângă un poliţist

Iată ce au constatat cei care au verificat cele întâmplate în intervalul a trei zile, la Caracal şi Slatina:

MIERCURI, 24.07.2019

- ora 20.30: dl. Măceşanu Ion (tatăl fetiţei) a sesizat postul de poliţie Dobrosloveni - jud. Olt, cu privire la faptul că fiica sa (în vârstă de 15 ani) a plecat de la domiciliu în dimineaţa aceleiaşi zile şi nu a mai revenit acasă;

- Poliţistul i-a comunicat că, în cazul în care fata nu se întoarce, să revină în dimineaţa zilei următoare;

- În cursul nopţii, poliţistul a informat şeful Secţiei 2 Poliţie Rurală Osica de Sus - jud. Olt, cu privire la dispariţia minorei.

JOI 25.07.2019

- ora 08.00: tatăl minorei şi soţia sa au revenit la postul de poliţie, unde au discutat cu un coleg al poliţistului sesizat în ziua precedentă.

- ora 09.00: poliţiştii s-au prezentat la adresa familiei Măceşanu, ocazie cu care a fost audiată mama minorei şi au efectuat fotografii în vederea întocmirii cercetării la faţa locului (la domiciliul persoanei dispărute).

- ora 10.30: mama minorei a primit un apel telefonic (de pe numărul 0763931765) de la un bărbat care a utilizat apelativul „mama soacră”, spunându-i că el şi minora sunt bine şi urmează să plece în Anglia să facă bani, convorbire ce s-a purtat în prezenţa ......(din cadrul postului de poliţie Dobrosloveni - jud. Olt). După finalizarea acesteia, poliţistul a apelat în mod repetat postul telefonic sus menţionat, în vederea stabilirii unei comunicări cu apelantul, fără niciun rezultat.

- ora 10.30: evenimentul a fost raportat poliţiei Municipiului Caracal, iar şeful postului de poliţie a solicitat totodată dispunerea de măsuri în vederea punerii în urmărire naţională a minorei.

- ora 10.35: dispecerul de serviciu de la Poliţia Municipiului Caracal a transmis către I.P.J. Olt solicitarea pentru punerea în urmărire naţională a minorei.

- ora 10.48: agent şef adjunct .... a solicitat sprijin şefului Poliţiei Municipiului Caracal pentru obţinerea unor imagini de la camerele de supraveghere ale unui magazin Lidl din Caracal (deoarece exista informaţia că minora fusese văzută în zona respectivă, în seara de 24.07.2019, ora 22.00).

- ora 10.54: şeful postului de poliţie Dobrosloveni a luat legătura telefonic cu şeful Biroului Investigaţii Criminale, căruia i-a solicitat sprijin cu privire la acelaşi aspect.

- ora 11.04: la nivelul I.P.J. Olt a fost primit raportul de eveniment de la Poliţia Municipiului Caracal privind dispariţia minorei Măceşanu Alexandra Mihaela.

- ora 11.05: la nivelul S.T.S. Olt s-a primit un apel 112, de la numărul de telefon 0759660526 (cartelă pre-paid), de la o persoană de sex feminin care s-a recomandat ca fiind Măceşanu Alexandra şi care sesiza că a fost răpită şi violată, însă până la redirecţionarea apelului către dispeceratul I.P.J. Olt, convorbirea s-a întrerupt.

- ora 11.07, apelul a fost restabilit de către dispeceratul S.T.S. Olt, care a apelat numărul ......, iar convorbirea a fost preluată de către dispecerul 112 din cadrul I.P.J. Olt, acesta fiind sesizat cu privire la comiterea faptelor de lipsire de libertate, agresiune fizică şi viol.

- ora 11.12: Măceşanu Alexandra a revenit cu un nou apel la 112, de pe acelasi număr de telefon ........, sesizând aceleaşi aspecte, motiv pentru care dispecerul I.P.J. Olt a redirecţionat apelul către dispeceratul Poliţiei Municipiului Caracal, solicitând măsuri urgente.

- După primirea apelului de la ora 11.12, dispecerul Poliţiei Municipiului Caracal a transmis sesizarea către patrula de ordine publică pedestră ce acţiona în zona 7 Caracal, întrucât din datele obţinute de la minoră, rezulta că, este posibil să se afle pe strada ,,Antonius Caracalla, nr. 9” (adresă pe care aceasta a furnizat-o de pe o carte de vizită găsită la locul unde se afla).

- ora 11.13: în vederea obţinerii de detalii suplimentare legate de locaţie, un poliţist din patrula de ordine publică pedestră a apelat numărul de telefon utilizat de victimă, ocazie cu care aceasta a indicat detalii despre locaţia unde se afla şi a comunicat adresa de pe cartea de vizită care aparţinea unui inginer de cadastru, pe nume........

- Întrucât a existat o neconcordanţă între adresa indicată de victima şi cea unde se afla aceasta, agenţii de poliţie din patrula de ordine publică pedestră au revenit la Poliţia Municipiului Caracal şi au raportat evenimentul şefului Biroului Investigaţii Criminale.

- ora 11.29: şefului Biroului Investigaţii Criminale a apelat numărul de telefon utilizat de victimă, ocazie cu care acesta a încercat să o calmeze pe fată şi să obţină detalii suplimentare despre locaţie.

- Victima a relatat că este sechestrată într-o casă de un bărbat care în acel moment nu se afla langă ea, fiind plecat la farmacie să cumpere cremă pentru a-i trata rănile provocate la mâini. Totodată, victima a precizat că în acea curte se afla un brad, un nuc, o maşină platformă cu fiare vechi, un autoturism gri şi mai mulţi câini - lup dezlegaţi. În continuare, poliţistul a întrebat-o dacă are reţea internet pe telefonul de pe care vorbeşte şi răspunsul a fost negativ. Tot cu ocazia convorbirii, şeful biroului i-a solicitat să-i comunice culoarea gardului şi dacă poate să iasă din casă şi din curte. Victima a răspuns că gardul este din metal de culoare roşie şi nu poate ieşi din încăperea respectivă întrucât este legată şi afară sunt câini - lup. Conform raportului poliţistului, în acest timp, pe fundal, se auzea lătrat de câini, iar fata a afirmat că nu mai poate vorbi întrucât a revenit bărbatul. De asemenea, victima a precizat că s-ar afla în cartierul Protoşeni din Caracal şi că a fost violată de bărbat.

- ora 11.45: şeful de birou a anunţat pe şeful Poliţiei Municipiului Caracal, fiind constituite patru echipe de poliţişti cărora le-a transmis datele obţinute, plecând spre cartierul Protoşeni pentru identificarea locaţiei. Concomitent a solicitat şefului Poliţiei Municipiului Caracal să trimită poliţişti pentru a verifica dacă bărbatul a ajuns la farmacie.

- În timpul verificărilor au fost primite date şi informaţii de la diferite surse, cu privire la o posibilă zonă în care s-ar fi putut afla telefonul mobil când fata a sunat la 112, respectiv strada Nicolae Bălcescu şi Aleea Mihai Viteazul din Caracal, ambele fiind în cartierul Protoşeni, neconfirmându-se prezenţa victimei în acea zonă.

- ora 11.45: a fost constituită echipa operativă formată din lucrători din cadrul Biroului Investigaţii Criminale, Biroului Ordine Publică şi Postului de Poliţie Dobrosloveni care au demarat verificările pe raza Municipiului Caracal, (însoţiţi fiind de tatăl victimei). Echipa operativă a fost sprijinită ulterior de către lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale Olt.

- ora 12.30: un poliţist din cadrul S.I.C. a solicitat la S.T.S., prin intermediul Dispeceratului 112 al I.P.J. Olt, o triangulare, respectiv geolocalizare, pentru a putea identifica locul unde se afla persoana care a efectuat apelul. Harta rezultată în urma geolocalizării a fost postată, pentru o scurtă perioadă, pe o staţie a dispeceratului, fiind exploatată, ulterior, în activităţile investigative.

- în cursul zilei: echipa operativă a desfăşurat mai multe activităţi investigative şi de cercetare în scopul identificării locaţiei respective, după cum urmează:

● solicitări de autorizare a obţinerii datelor de trafic şi de localizare prelucrate de furnizorii de reţele şi de servicii publice de comunicaţii electronice;

● solicitări de emitere a unui mandat de supraveghere tehnică;

● solicitări de mandate de perchezitii domiciliare;

● solicitări la Direcţia de Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române în vederea localizării zonei de unde a fost efectuat ultimul apel al minorei.

- ora 13.30: şeful S.I.C., împreună cu şeful de post şi alte persoane care puteau să furnizeze date importante anchetei, au vizionat imagini surprinse de camere de supraveghere.

- ora 15.13: şeful de post a fost apelat de către prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.... care i-a solicitat să efectueze demersurile necesare în vederea atribuirii numărului unic, dosarului penal constituit.

- ora 15.30: este înregistrat dosarul penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, sub numărul unic 297/P/2019, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, urmărirea penală fiind desfăşurată sub controlul şi supravegherea procurorului........

- După începerea urmăririi penale In rem dosarul a fost preluat de Biroul Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Caracal.

- după 3 ore de căutări fără niciun rezultat, în jurul orelor 16.00, poliţiştii au revenit la sediul subunităţii pentru analizarea cauzei împreună cu şeful Poliţiei Caracal şi şeful S.I.C. Olt.

- Informativ, au fost identificate 3 locaţii diferite de pe raza Municipiului Caracal, aparţinând unor persoane suspecte de săvârşirea unor astfel de infracţiuni, iar cu sprijinul procurorului de caz au fost efectuate demersuri în vederea obţinerii mandatelor de percheziţie.

- ora 19.58: au fost demarate cele 3 percheziţii domiciliare în baza mandatelor obţinute, la niciuna din cele 3 locaţii nefiind obţinute date sau indicii relevante în depistarea minorei.

- ora 22.00: poliţiştii s-au reîntors la sediul subunităţii, echipei de coordonare alăturându-i-se şi prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, domnul .....

- în intervalul orar 22.00 – 01.00 (Vineri 26.07.2019): cu sprijinul DOS au fost efectuate activităţi specifice care au condus la stabilirea problemei tehnice privind identificarea locaţiei de unde au fost efectuate apelurile la 112 (au fost utilizate 2 celule de emisie diferite), stabilirea celei mai probabile locaţii, stabilirea unei variante plauzibile a numărului de înmatriculare a autovehiculului utilizat de autor, precum şi identificarea posesorului unui post telefonic derivat din dosar.

Toate aceste indicii au condus la stabilirea ca posibil autor a numitului Dincă Gheorghe din Caracal, în vârstă de 66 de ani.

- În acest context, deşi comisarul şef Alexe Nicolae – adjunct al şefului IPJ Olt pe linie de investigaţii criminale a propus să se intre la adresa respectivă, chiar dacă nu exista un mandat de percheziţie, invocându-se ipoteza săvârşirii unei infracţiuni flagrante (situaţie în care este permisă percheziţia), reprezentanţii parchetului nu au fost de acord cu această propunere!!!

- Poliţiştii au solicitat totuşi să fie emise ordonanţe de interceptare pe un interval de 48 de ore pentru postul telefonic utilizat de numitul Dincă Gheorghe.

VINERI 26.07.2019

- în jurul orei 01.40: este emisă ordonanţa de interceptare pe 48 ore şi, utilizându-se metodele specifice pentru localizarea telefonului, s-a stabilit că acesta se afla la adresa de domiciliu a celui în cauză. Din acest motiv s-a solicitat şi s-a obţinut mandat de efectuare a 3 percheziţii domiciliare la adrese ce aparţineau familiei Dincă, potrivit specificaţiilor din mandatele de percheziţie.

- ora 06.00: s-a intrat, sub coordonarea parchetului, în cele 3 locaţii pentru care s-au obţinut mandate de percheziţie, la domiciliul numitului Dincă Gheorghe participând procurorul de caz. (fata nu a fost găsită la locaţie, iar la celelalte 2 adrese nu au fost probleme)

- Până în jurul orelor 20.00: a continuat percheziţia la adresa numitului Dincă Gheorghe, ocazie cu care s-au ridicat probe, haine arse într-un butoi, oase, bijuterii, 5 pungi de carne în congelator (stabilindu-se că niciuna nu era de natură umană), iar în maşină a fost identificat un cercel al minorei Măceşanu Alexandra Mihaela. Fragmentele osoase găsite la faţa locului au fost ridicate de către medicii legişti urmând a se stabili natura acestora sau dacă provin de la una sau mai multe victime.“

Te-ar putea interesa şi:

Discuţia telefonică dintre poliţist şi Alexandra: „Bine, bine, stai acolo! Nu mai ţine linia ocupată”

Poliţistul care a vorbit cu Alexandra la 112: Fata a indicat cartierul în care e sechestrată, eu nu ştiam ce este. N-am avut o atitudine refractară, plângea

Criminalul din Caracal le-a povestit anchetatorilor ce i-a făcut Alexandrei după ce a surprins-o vorbind la telefon cu poliţiştii

Ce s-a întâmplat în maşina criminalului din Caracal după ce s-a urcat Alexandra. „Am lovit-o, i-am pus o şapcă pe cap şi bandă adezivă pe ochi“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: