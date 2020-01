Cât primeşte ALRO Slatina ajutor de la stat pentru a cumpăra energie electrică. Ministrul Mediului: „În martie ar fi închis“

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunţat la Slatina, în urma unei vizite întreprinse la cel mai mare consumator de energie electrică din România, ALRO S.A., că firma ar urma să beneficieze, anual, de aproximativ 40 milioane euro, conform schemei pentru sprijinirea consumatorilor industriali prin intermediul certificatelor de emisii de CO2, aprobată în luna decembrie a anului trecut.

Ministrul s-a declarat încântat de vizita în fabrica de aluminiu şi de investiţiile de aproximativ 100 milioane euro realizate în decursul ultimilor 10 ani în retehnologizare astfel încât să fie reduse drastic emisiile poluante.

„Astăzi, la final, când am plecat de pe platformă, l-am întrebat pe domnul Dobra, directorul ALRO, ce a însemnat pentru el şi pentru companie acest sprijin, care înţeleg că materializat înseamnă vreo 40 de milioane de euro în fiecare an pentru energia electrică (...), ce ar fi însemnat dacă Guvernul României n-ar fi acordat acest sprijin industriei. În martie ar fi fost în situaţia în care ar fi închis. Şi imaginaţi-vă ce ar fi însemnat pentru România ca astfel de entităţi să nu-şi poată duce mai departe activitatea, evident fiind şi o problemă socială la nivel de judeţul Olt“, a declarat ministul, arătându-şi speranţa că ajutorul oferit de stat se va regăsi şi într-o salarizare mai bună pentru angajaţii fabricii şi în creşterea nivelului de trai în ceea ce-i priveşte pe aceştia.

„M-am bucurat foarte mult că şi-au propus ca obiectiv, cei de aici, să fie fabrică verde a viitorului, şi sunt convins că vor reuşi. Pentru că am fost în judeţul Prahova, de exemplu, unde avem grave probleme cu poluarea, şi evident, şi acolo avem coloşi industriali, şi de multe ori le-am spus că dacă s-ar fi apucat (n.r. de investiţii în retehnologizare) acum 10 ani, sau acum 5 ani, cu siguranţă am fi avut alte rezultate, nu cum avem astăzi cea mai des întâlnită explicaţie – că nu se poate de azi pe mâine. (...) Nu am văzut încă în România o entitate industrială care să recicleze 93% din cantitatea totală de deşeuri. Aş vrea să vă spun că am vizitat astăzi o staţie mobilă de concasare care în fiecare an reciclează 30.000 tone din deşuri de construcţii“, a mai spus ministrul, cu privire la cele constatate în timpul vizitei la fabrica slătineană.

Până la aprobarea schemei de ajutor din partea statului, ALRO Slatina a fost în cursul anului trecut cel mai vehement contestatar al creşterii accelerate a preţului energiei pentru consumatorii industriali. De la instalarea Guvernului, prin intermediul parlamentarilor şi politicenilor locali reprezentanţii ALRO au avut întâlniri cu membrii cabinetului Orban în vederea aprobării schemei de ajutor de care vor beneficia aproximativ 170 de fabrici din ţară, din 15 ramuri industriale şi şapte subramuri.

„Aş vrea să fac precizarea că din aceşti bani pe care îi are astăzi România prin Ministerul Mediului la dispoziţia APM-ului, 55% rămân pentru proiectele care să sprijine proiectele de reducere a gazelor cu efect de seră la dispoziţia ministerului. Comisia Europeană spune foarte clar că există posibilitatea, noi nu facem altceva decât să respectăm prevederile legale europene, să acordăm câte 15-21% către această industrie. Nu facem altceva, stimaţi colegi din presă, faţă de ce au făcut alte ţări pentru a-şi susţine industriile şi din păcate nu ne explicăm de ce statul român până acum a întârziat acest proces“, a mai spus la Slatina ministrul Costel Alexe.