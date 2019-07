Cât costă recuperarea unui animal lăsat liber pe străzi şi capturat de autorităţi. „Pentru un cal suntem în instanţă să devenim proprietari“

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din municipiul Slatina, aflat în structura primăriei, care de anul trecut are atribuţii şi în capturarea altor animale lăsate libere pe domeniul public, a capturat, în 2018, 19 cai şi două vaci. Animalele au fost găsite, în majoritate, la ieşirea din municipiul Slatina, spre Craiova, unde devin un adevărat pericol pentru circulaţie, dar şi în alte puncte din oraş, de obicei tot zone mărginaşe. În acest an, alţi şapte cai au ajuns în grija angajaţilor serviciului, care până la revendicarea animalelor sunt obligaţi să le întreţină. Cazarea, însă, îi va costa pe proprietari, costul fiind de 12 lei/zi. La recuperare, proprietarii plătesc şi o taxă de capturare, de 100 lei, dar şi o sancţiune pe care o constată şi o aplică Poliţia Locală.

Sancţiunile merg de la avertisment până la amendă, cuantumul acesteia variind între 500 şi 2.500 lei. Sunt şi proprietari taxaţi de poliţiştii locali la nivelul maxim, în situaţia în care se capturează mai multe animale ale aceluiaşi proprietar sau dacă situaţiile în care sunt surprinse animalele lăsate nesupravegheate se repetă. Numărul sancţiunilor aplicate pentru lăsarea animalelor nesupravegheate pe drumurile publice este, de altfel, de 10 ori mai mare decât cel al animalelor capturate, asta pentru că de cele mai multe ori proprietarii ajung la faţa locului înainte ca animalele să fie ridicate şi achită amenda. Se întâlnesc, însă, şi situaţii în care proprietarii adună cheltuielile şi ajung la concluzia că acestea depăşesc valoarea animalului.

„Se capturează animalul, se verifică dacă au cip, se identifică proprietarul, dacă au, dacă nu, se anunţă poliţia, să verificăm dacă există o sesizare că ar fi dispărut ceva, vine proprietarul, îl identifică, îl revendică, plăteşte o taxă de 100 lei la noi, plus taxa de cazare, şi Poliţia Locală îi sancţionează, conform hotărârii de consiliu local. Am un cal pentru care de un an sunt în instanţă, să devin proprietarul lui şi să găsesc soluţia legală să-l valorific. Proprietarul n-a mai venit după el şi nu l-am putut identifica. Acum avem trei cai şi un măgar în adăpost. De obicei vin proprietarii, la câteva zile“, a declarat directorul Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, Bogdan Apostoliceanu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: