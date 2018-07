Caricaturistul invitat la nuntă, o „fiţă“ pe val. Artist plastic: „Este o modă de peste 10 ani“

Mirii cu un dezvoltat simţ al umorului aleg să-şi invite prietenii la nuntă trimiţându-le o invitaţie-caricatură care îi înfăţişează, alţii comandă chiar caricaturi în format mare, în locul fotografiilor clasice de nuntă.



Mulţi le oferă şi invitaţilor şansa de a pleca de la petrecere cu o caricatură sau un portret schiţat, amintire pentru care plătesc, evident, gazdele.



Artiştii plastici care au arătat deschidere pentru astfel de angajamente spun că sunt profitabile şi că se menţin în trend de peste 10 ani.

Gogu Neagoe, membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, descoperit şi şlefuit de artistul Ştefan Popa Popa’s, caricaturist originar din Olt, spune că de peste 10 ani este prezent la evenimente pentru a face caricatură. Evenimente înseamnă congrese de tot felul, inaugurări, baluri, dar şi nunţi şi petreceri de tot felul.



„E de 15 ani moda asta, cu caricaturile la evenimente. Eu sunt foarte aglomerat… Ce nu face un instrument digital şi graphic. Un eveniment din ăsta înseamnă 4.000 lei, 5.000 lei, 6.000 lei. Merg la un eveniment şi fac caricaturi la 100 de invitaţi. Un caricaturist invitat la o nuntă, da, a devenit şi asta obişnuinţă“, spune Gogu Neagoe, menţionând că pentru a oferi invitaţilor şansa unei întâlniri cu un caricaturist nu e nevoie decât de o masă într-un loc bine luminat şi două scaune.



Conform contractului, execută caricaturi în intervalul orar 19,00 – 1,00, peste acest timp mirii fiind taxaţi suplimentar, însă deja devine obositor. „Caricatura este un business foarte căutat, e adevărat, nu caricatura de presă, pentru care nu se mai plăteşte bine“, a mai spus artistul, care colaborează şi cu medici, cu psihologi criminalişti, sau cu publicaţii pentru caricatură de presă şi lucrări de grafică.



„La Craiova am făcut anul acesta un atelier de caricatură, au venit peste 100 de copii. Am descoperit două fetiţe care făceau caricatură într-un mare fel, este o fetiţă de 8 ani foarte talentată. Aş fi vrut să-i organizăm anul acesta o expoziţie de caricatură la «Oltenii şi… restu lumii», dar prima întrebare a fost dacă are expoziţii. Dacă ai talent poţi să faci foarte multe lucruri“, a mai spus artistul, menţionând că din congrese şi evenimente organizate de firme se câştigă cel mai bine, nu neapărat din caricatură, ci şi grafică video.



Gogu Neagoe, un artist încercat de viaţă, a învăţat să ofere şi sprijin, recunoscător pentru talentul cu care a fost înzestrat. Pe lângă evenimentele la care câştigă destul de bine pentru munca sa, acceptă şi invitaţii în scop caritabil. Pentru clubul Rotary Slatina a făcut caricaturi la balul caritabil anual organizat, cu banii strânşi membrii clubului reuşind să susţină şi în acest an (al doilea) un proiect de screening al cancerului de sân, 120 de femei din mediul rural urmând să beneficieze de mamografii gratuite şi consult de specialitate.

Caricaturistul Gogu Neagoe, invitat la Balul Anual Rotary