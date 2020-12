Candidatul AUR cu cele mai mari şanse să obţină mandatul de deputat în Olt: „Nu am nici Facebook“

Surpriza majoră a alegerilor parlamentare 2020, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), va trimite, cel mai probabil, şi din Olt un deputat, în urma obţinerii a 5,6% din voturi (7.339 voturi). Octavian Stancu, preşedintele filialei Olt a AUR, este cel care deschide lista formaţiunii pentru camera Deputaţilor. Stancu recunoaşte că a fost o surpriză scorul, deşi partidul a desfăşurat acţiuni în teritoriu.

„Mă aşteptam pe de o parte, iar pe de altă parte nu mă aşteptam, fiind o bătălie atât de mare şi, cum ştim cu toţii că judeţul Olt este roşu, iar noi suntem un partid tânăr...Dar, am avut o echipă puternică, bună, o echipă devotată, am putut să scoatem un scor bun. Din păcate pentru ceilalţi sau cei care nu cred şi din fericire pentru noi, procentele ne-au venit datorită activităţii în teren. Într-adevăr, şi mediul online a adus plus-valoare, dar s-au făcut şi foarte multe activităţi gen door-to-door. Adică mers din poartă-n poartă, din uşă-n uşă, vorbit cu oamenii“, a declarat Stancu pentru Adevărul.

Acesta a menţionat că la acest moment, în judeţul Olt formaţiunea se bazează pe aproximativ 400 de membri înscrişi oficial.

Cât despre planurile de viitor, candidatul AUR a spus: „În momentul de faţă discutăm de stabilizarea judeţului Olt. În primul şi în primul rând trebuie să ne creăm structura, s-o punem bine la punct şi ulterior să ne susţinem ceea ce avem de susţinut şi de făcut pentru ţară“, a mai spus coordonatorul AUR.

Cine este Octavian Stancu

Candidatul despre care se ştiu extrem de puţine lucruri are 35 de ani şi activează în domeniul financiar-bancar. „Lucrez în domeniul financiar-bancar de vreo 10 ani, am 35 ani, sunt căsătorit, am un băieţel, nu am făcut politică, nu am făcut afaceri cu statul, cam atât. Nu am Facebook, nu agreez site-urile de socializare“, s-a prezentat Stancu.

În judeţul Olt alegerile au fost câştigate categoric de PSD, care are asigurate două mandate de senator şi patru de deputat, PNL are un mandat de senator şi unul de deputat, iar cel de-al şaselea mandat de deputat se va acorda în urma redistribuirii voturilor, şansele cele mai mari revenind AUR.

