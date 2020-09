Campioni mondiali la tenis de masă, lăsaţi fără sală şi trimişi să se antreneze în parc. „Ai nimănui...“

Sportivii de performanţă, printre ei şi Adina Diaconu şi Irina Ciobanu, componentele lotului naţional de tenis de masă al României şi multiplu medaliate internaţional de-a lungul carierei, au reluat antrenamentele faţă în faţă în cursul lunii iulie, iar prima competiţie oficială, adresată seniorilor, va avea loc săptămâna viitoare.

Tenismenii au rămas însă chiar acum fără sală de antrenamente, ultima în care au fost găzduiţi la Slatina, o sală mică, potrivită pentru începători, închizându-se. Au respectat din iulie condiţii stricte de siguranţă sanitară, cu grupe mici, un singur partener de joc/antrenament, protocol clar privind accesul în sală, dezinfectarea etc., rezultatul fiind că niciun sportiv sau antrenor nu s-a îmbolnăvit.

Cum a apărut problema

Lipsa unei săli proprii pentru sportul care a adus, de-a lungul celor 44 ani de existenţă ai secţiei slătinene, cele mai bune rezultate (Adina Diaconu a adus, în 2016, titlul mondial la juniori, la dublu, alături de Andreea Dragoman, o performanţă istorică pentru România, însă lista medaliilor naţionale, europene, mondiale şi olimpice este enorm de lungă şi cuprinde nume din mai multe generaţii de sportivi, unii dintre ei, astăzi, antrenorii secţiei) este foarte veche.

Niciodată, practic, tenisul de masă nu a avut o sală dedicată, aşa cum se întâmplă în alte oraşe din ţară care cresc la rândul lor campioni în acest sport.



„Bistriţa se antrenează în sala de la CSM Bistriţa, e sala CSM-ului, în Bucureşti, la fel, se antrenează în săli, chiar Federaţia a făcut cantonamente în sala Facultăţii «Dimitrie Cantemir», presupun că şi Constanţa se antrenează în sălile lor, noi, ai nimănui, la Slatina. Avem competiţie, noi n-am dat în minge, fetele n-au lovit mingea. Miercurea viitoare avem competiţie şi noi nu ne pregătim. Eu cred că trebuie să ne adunăm tot grupul, 18 inşi, sau 20, câţi suntem, să ne ducem cu jalba-n proţap la primărie şi să spunem că vrem sală pentru secţia de tenis de masă din oraş. Totdeauna am fost intruşi, niciodată n-am avut o sală. Handbalul are, fotbalul are stadion, nimeni nu are rezultatele noastre, dar condiţii mai bune, da. (...) Ne desfiinţează şi aşa vor fi peste noi“, a declarat antrenorul emerit Petre Arnăutu, obligat ca alături de colegii antrenori să-i convoace pe sportivi în parc pentru antrenamente.

Primul astfel de antrenament a avut loc, sub privirile curioase ale trecătorilor, miercuri-seara, 2 septembrie 2020, în parcul din imediata vecinătate a esplanadei aflate în reconstrucţie.

Până la declanşarea pandemiei şi întreruperea antrenamentelor, şi juniorii şi seniorii se antrenau în sala de sport a şcolii Gimnaziale „Eugen Ionescu“ din oraş, sala de care se leagă mare parte din istoria acestui sport în Slatina.

La revenirea la antrenamente tenismenii au găsit lacătul pe uşă, motivându-se că sala este în renovare. Au găsit în cele din urmă înţelegere la şefii Liceului cu Program Sportiv, unde de asemenea folosesc de ani de zile o sală mică, potrivită pentru începători, nu şi pentru performeri. În urmă cu două zile şi aici li s-a închis uşa.

Directorul liceului invocă faptul că juniorilor nu li s-ar permite antrenamentele în spaţiile închise, iar în perspectiva începerii anului şcolar profesorii au hotărât să nu rişte suplimentar, aşa că au interzis, temporar, accesul.

„Aşteptăm de la federaţii, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului, un ordin comun în care să putem relua antrenamentele. Este vorba şi de alte sporturi, nu doar de tenis de masă, cei care îşi desfăşoară activităţile în sala de sport, în spaţii închise. Este o hotărâre luată împreună cu colegii noştri antrenori, că aşa ar fi bine, să lucrăm doar afară, pregătire fizică. Nu trebuie să facem din asta un capăt de ţară. (...) Deocamdată, în spaţiile închise nu lucrează decât echipele de seniori, care au început şi competiţiile. Până când nu primim de la Ministerul Educaţiei indicaţii nu putem lucra“, a declarat Iulian Perpelea, directorul Liceului cu Program Sportiv Slatina, ultima unitate care i-a găzduit pe tenismeni.

De ce nici măcar seniorii de la tenis de masă nu se mai antrenează în acea sală oricum improprie ar fi de asemenea limpede: printre ei se află şi jucători sub 18 ani care concurează la seniori.

„Fiecare secţie are campioni“

Cu rezultatele extraordinare ale sportivilor şcolii de tenis de masă de la Slatina se laudă, atunci când au ocazia, mai multe entităţi. O parte dintre sportivi, cei mai mari, sunt legitimaţi la Clubul Sportiv Municipal (CSM), structură aflată în subordinea Primăriei Slatina şi finanţată din bugetul local.

Cei mici sunt legitimaţi la Clubul Sportiv Şcolar, iar o altă parte, la Liceul cu Program Sportiv. Cu toate acestea, deşi în cei peste 40 ani de când la Slatina se cresc campioni, nu s-a putut găsi, nici local, dar nici cu ajutorul vreunui minister, o soluţie astfel încât tenismenii să se poată antrena într-o sală a lor, fără teama că de mâine trebuie să-şi mute lucrurile.

Directorul Clubului Sportiv Municipal Slatina, Cătălin Ilie, a declarat la rândul său că nici măcar nu ştie de situaţia seniorilor legitimaţi la club pe care îi aşteaptă miercurea viitoare prima competiţie oficială şi care nu se pot antrena.

„Ce-mi spuneţi, pentru mine este în momentul de faţă o noutate. Eu nu ştiu, domnul antrenor nu mi-a spus lucrurile astea, sunteţi mai informată decât mine. Eu în momentul de faţă nu ştiu de acest lucru. Domnul antrenor nu s-a prezentat la mine să-mi spună că a fost dat afară de la Liceul Sportiv, dumneavoastră îmi spuneţi acuma. (...) Ştiu că avea o sală de antrenament acolo, avem un protocol cu Liceul Sportiv, dar văd că ... Eu nu sunt informat în momentul de faţă, domnul antrenor nu a venit la mine. Eu ştiu că se antrenează cu lotul, în momentul de faţă, au competiţie, domnul antrenor mi-a spus că şi-au reluat antrenamentele. (...) Eu vă spun că toţi sportivii îşi vor continua antrenamentele la LPS. Poate este o neînţelegere la mijloc, că domnul Arnăutu mai are neînţelegeri cu diverşi directori de săli sportive. Eu nu vreau să-l acuz pe dumnealui de nimic, dar, din ceea ce mi se comunică, văd că încă se perpetuează comportamentul dumnealui. Dacă a ajuns să nu mai facă antrenamente acolo, înseamnă că e o problemă pe care o voi afla, imediat ce voi închide cu dumneavoastră. Sala aceea este pusă la dispoziţie, nu are cum să spună că i-a interzis cineva să se antreneze acolo“, a declarat Ilie, care respinge, în schimb, ideea că tenisul de masă ar avea cele mai bune rezultate.

„Toate secţiile au rezultate la noi, doamnă. Începând de la atletism şi terminând cu tenis de masă, şi handbal avem în Liga Florilor, fotbalul, după cum ştiţi, am intrat în liga a II-a. la atletism avem campion european, vicecampion balcanic... Fiecare secţie sportivă are campioni“, a mai spus directorul CSM, menţionând că şi-ar dori o sală nouă pe care să o poată folosi toţi sportivii.

O sală polivalentă este în Slatina în construcţie de aproape 10 ani, însă din cauza problemelor pe care le are firma care a câştigat licitaţia s-a ajuns ca şantierul să devină o ruină, în ciuda promisiunilor venite din partea reprezentanţilor mai multor guverne.



Există, în schimb, mai multe săli de sport care stau nefolosite, printer acestea cele ale liceelor de Construcţii, respectiv Agricol, desfiinţate în ultimii ani din cauza rezultatelor şcolare proaste şi a numărului de elevi în continuă scădere.

„În Slatina sunt posibilităţi. Sala de la Liceul de Construcţii stă nefolosită. Pentru cine o ţin, nu ştiu, stă sala de la Agricol nefolosită, pentru cine o ţin, nu ştiu. Mai este o sală de care se apucaseră cândva, cu promisiunea că o s-o dea la tenis de masă, şi pe care n-au mai dat-o la tenis de masă, la Liceul Economic, în afară de sala de sport a liceului Economic. Deci, nu se vrea, din punctul meu de vedere, cred că nu se vrea. Nu este o secţie iubită de conducători, nu e. Mai nou, au diminuat şi o echipă de la CSM, de băieţi, că nu au rezultate. I-am retras din superligă, lucru care s-a mai întâmplat, cu ani de zile în urmă, când au ieşit fetele campioane naţionale la echipă, la senioare, şi am desfiinţat echipa că n-au fost bani. Adică sunt nişte antecedente, aşa, vizavi de secţia asta şi de sport în general“, a conchis antrenorul emerit Petre Arnăutu.

