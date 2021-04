Calvarul Dianei, mamă de gemeni cu autism şi ADHD: „Copiii mei nu mă recunosc. Ce poate fi mai dureros?“

Diana Botez are 28 ani şi doi copii gemeni, de 3 ani şi 4 luni, diagnosticaţi de curând cu autism şi ADHD. S-a trezit, la sfârşitul anului trecut, că trebuie să-şi îngrijească singură copiii, tatăl acestora anunţând-o că-şi reface viaţa şi că îi va ajuta, de acum înainte, cum poate.

„Mi s-a spus că, da, au o problemă, nu poate să-mi spună ce anume, doar că eu voi descoperi“

Povestea Dianei începe cu peste 8 ani în urmă, când s-a îndrăgostit de un băiat cu care a avut o relaţie plină de violenţă, spune tânăra. I-a interzis să mai meargă la facultate, i-a stabilit un cod dur de reguli, a „educat-o“ să fie o soţie (fără acte) care nu comentează şi nu are păreri, care se îmbracă după gusturile partenerului etc. S-au mai despărţit, s-au împăcat din nou, până când au venit pe lume copiii.

Elis Andrei şi Luca Mario par copii cât se poate de normali, însă, spune Diana, încă de la 2 luni instinctul de mamă i-ar fi spus că ceva nu este în regulă cu ei. I-a născut în Italia, unde a stat o perioadă împreună cu partenerul său şi unde mama fetei lucrează de foarte mulţi ani.

După o vreme s-au mutat de acolo şi au ajuns în cele din urmă în Spania, după ce, la un control, văzând că cei mici nu au progresele copiilor de aceeaşi vârstă cu ei, un medic neurolog le-a spus că au ceva probleme. Spania ar fi trebuit să fie şansa copiilor la tratament adecvat şi la o grădiniţă în care să fie acceptaţi. Visul s-a spulberat în iarnă, când Diana a venit acasă în România, de Sărbători, iar imediat după a primit vestea că partenerul său, care lucra în Anglia (iar în perioadele când nu lucra stătea cu ei în Spania, unde aveau şi alte rude mutate), nu-i mai vrea. De atunci, spune Diana, a rămas pe cont propriu cu copiii ei.

După îndelungi discuţii, tatăl băieţilor săi i-a promis că-i va găsi ei de lucru în Anglia şi îi va ajuta ca cei mici să poată merge la grădiniţă, urmând ca, deşi nu locuiesc împreună, amândoi să-şi asume împreună obligaţiile. S-ar fi răzgândit însă la scurtă vreme.

Diana a apelat la ajutorul semenilor, pentru că îi este imposibil să susţină cheltuielile FOTO: Alina Mitran

„La două luni, fiind născuţi prematur, mi s-a spus că vor avea o problemă, un retard mental. Mergând însă şi la alte controale mi s-a spus că vor recupera imediat cele două luni. Văzând că au făcut 6-7 luni şi copiii tot nu făceau lucrurile pe care trebuie să le facă un copil de vârsta lor, am mers la un alt neurolog şi atunci mi s-a spus că da, au o problemă, nu poate să-mi spună ce anume, doar că eu voi descoperi. Acum, de curând, au fost diagnosticaţi cu autism şi ADHD. În momentul de faţă, copiii nu fac nicio terapie, pentru că m-am trezit singură, tatăl copiilor a plecat, este în Anglia, a spus că inimii nu-i poţi porunci, s-a îndrăgostit, şi că dacă are bani trimite, dacă nu, nu…“, a rezumat Diana situaţia în care se află.

Funcţionari din Prefectura Olt, prefect, subprefecţi, s-au alăturat cauzei, donând bani FOTO: A. Mitran

De când s-au născut copiii, a mai povestit tânăra, partenerul său nu le-ar fi fost, fizic, alături, adunate perioadele, mai mult de un an. Rămasă singură, tânăra ştie că mai întâi, pe baza diagnosticului primit de la clinician, va trebui să le întocmească băieţilor dosare de încadrare în grad de handicap, urmând să primească pentru ei drepturile cuvenite. Şi mai urgentă însă, spune Diana, este însă începerea terapiei.

„Nu pot ca peste o lună să fac din nou apel, pentru că am rămas fără bani“

Diana şi-a spus în cele din urmă povestea pe Facebook, iar la scurtă vreme mai multe persoane au sărit în ajutor. Luni, 26 aprilie 2021, în cel mai mare parc din Slatina s-a organizat şi o strângere de fonduri, voluntarii asociaţiei sportive Spartan reuşind să colecteze echivalentul în lei a aproape 1.000 euro. Au donat inclusiv angajaţii Prefecturii Olt, care i-au însoţit pe prefectul şi subprefecţii judeţului, veniţi şi aceştia să susţină cauza Dianei.

Marţi, 27 aprilie, este programată o nouă colectă. Tânăra a început anterior demersurile, cu sprijinul asociaţiei Help Autism, şi pentru a colecta declaraţiile prin care cetăţenii pot dona 2,5% din impozitul datorat statului. Ar fi, crede Diana, soluţia cea mai potrivită pentru a putea susţine constant cheltuielile pentru terapie. Dintr-un calcul simplu, cu doar două ore de terapie pe zi, cinci zile pe săptămână, pentru cei doi micuţi tânăra ar trebui să scoată din buzunar cel puţin 2.000 lei/săptămână.

„Oamenii donează acum, şi le mulţumesc din tot sufletul, însă copiii mei au nevoie de terapie pe ani de zile. Nu pot ca peste o lună să fac din nou apel pentru bani. Am deschis contul cu Help Autism şi cred că am reuşit să strâng maxim 100 de fomulare şi mie îmi trebuie, am estimat eu, 1.000 de formulare...“, spune tânăra aproape cu disperare.

„Cu ei merg la baie, cu ei merg peste tot“

Elis şi Lica au nevoie de atenţia mamei lor permanent, femeia spune că nu-şi permite niciun moment în care să nu le fie alături. Copiii nu o recunosc, nu se joacă cu jucăriile, nu interacţionează cu alţi copii, însă ar putea face progrese considerabile, i-au spus medicii, dacă fac terapie constant. Diana a început să citească multe despre bolile copiilor săi, s-a sfătuit şi cu alţi părinţi care trec prin aceeaşi situaţie şi este conştientă că va fi vorba de o perioadă lungă şi dificilă necesară recuperării.

„Oamenii se uită uneori urât, pentru că ei merg pe vârfuri, îşi flutură mâinile şi doar aleargă, într-un cerc continuu, nu se uită, nu interacţionează cu alţi copii. Dacă le dau ceva dulce în mână, sunt ok, sunt liniştiţi. Nu se joacă cu jucării, jucăria o aruncă… Nu au voie cu telefon, televizor, le-ar stimula şi mai mult agresivitatea“, explică tânăra cum e viaţa de zi cu zi alături de Elis şi Luca.

Scenele pe care cei mici le fac atunci când sunt luaţi din leagăn sunt nesfârşite, însă au şi momente în care anumite gesturi îi liniştesc. „Le place să fie mângâiaţi pe spate, aşa adorm seara. Sunt momente când plâng… Eu merg la baie cu băieţii, fac baie cu ei lângă mine, pentru că de multe ori, seara, când adorm, adorm şi eu de oboseală. Au şi pusee nocturne...“, a explicat tânăra mama.

„Mă simt legată de mâini şi de picioare, asta simt“, a mai spus mama care cere ajutorul semenilor.

Cei care vor şi pot să ajute pot să o contacteze pe Diana sau să doneze în contul publicat pe contul acesteia de Facebook.

Vă recomandăm şi:

Drama unei familii din România împinse de sistem să se mute în Danemarca, pentru copilul lor cu autism

În România, unul din 54 de copii este afectat de autism. De Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului, clădiri simbol vor fi luminate în albastru