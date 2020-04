Calvarul celor patru fraţi nevoiţi să facă şcoală online cu un singur telefon mobil. „De când ne-a murit fetiţa ne merge şi mai rău“

O familie din localitatea olteană Pârşcoveni, judeţul Olt, încearcă de săptămâni bune să iasă dintr-un mare impas, deocamdată, fără succes. Cei patru fraţi Luncariu, toţi elevi, reuşesc foarte greu să împartă singurul telefon mobil cu date mobile atât de necesar în aceste zile pentru şcoala online. Mama, Mariana Luncariu, i-a anunţat pe reprezentanţii şcolii că deja este peste puterile dânsei să mai facă faţă cerinţelor.

Fata cea mare, Andreea, este în clasa a VIII-a, o aşteaptă în vară admiterea. Cu toatea astea, cedează zilnic în faţa fraţilor săi şi ia legătura cu profesorii ultima, uneori seara târziu. „Mă înţeleg, ştiu de ce se întâmplă asta…“, spune fata, uşor încurcată de tema discuţiei.

„Nu ştiu ce să mai fac“

„Eu am copil şi cu handicap de gradul I. Cel de-a V-a. El face şcoală la domiciliu. Trimite pe telefon doamna de română după cartea dânsei, trebuie să le rezolvăm acasă… Am încercat să sun pe toate părţile, să rezolv problema. Nu pot! Am încercat să iau o o tabletă de la cineva. Nu intră pe Internet… Nu ştiu ce să mai fac“, spune mama, Mariana Luncariu (43 ani).

Familia este nevoită ca din singurul salariu din casă, cel al femeii, care este asistentul personal al lui Roberto Constantin, elevul de clasa a V-a, să susţină cheltuielile pentru traiul de zi cu zi, dar să şi economisească pentru operaţiile de care băiatul are nevoie anual. S-a născut cu un defect congenital la ambele picioare şi nu poate merge decât în papuci, nu poate încălţa altceva. La şcoală merge doar când vremea este frumoasă, în rest face cursuri de acasă.



Mariana Luncariu, alături de una dintre fiice

„Soţul a lucrat la fosta fabrică de boghiuri, iar de când s-a închis n-a mai reuşit să găsească de lucru“, explică femeia cum de nu-şi permite să le pună copiilor la dispoziţie tabletele de care colegii lor se bucură.

„Trebuie să facă întâi cea de-a VIII-a, că este mai mare şi că-I trebuie la examen, apoi trebuie să facă cea de-a VII-a şi nu reuşesc să fac cu ceilalţi doi până seara, pentru că ele două au cele mai multe teme. Nu ştiu ce să fac cu ei. Nu mă descurc, nu pot. Trebuie să stau cu telefonul în priză. Mă apucă ora 9,00 seara. Dacă dau trei-patru milioane (n.red. - lei vechi) pentru fiecare, pe tablete, operaţia pentru băiat n-o mai fac“, mai spune femeia, aproape deznădăjduită.

Fata cea mare vrea să devină bucătar

Mariana Luncariu este, de alfel, greu încercată de viaţă. În urmă cu şapte ani i-a murit o fetiţă, înecată într-un vas cu apă din curte. „De-atunci, de când ne-a murit fetiţa, am început să ne descurcăm şi mai greu. Mama soacră este şi ea bolnavă, de când cu tratamentul care ajunge până la 8-9 milioane... Fetiţa de-a VII-a o am bolnavă cu inima, ia Extraveral pe bază de plante, medicul poate să confirme“, mai spune femeia.

Andreea, fata cea mare, se pregăteşte cum poate pentru examen. Profesoara de română face şi pregătire suplimentară cu ei, îi trimite pe what s app temele, iar după ce le rezolvă Andreea trimite răspunsurile. Visul copilei este să ajungă bucătar, unul renumit. Urmăreşte cu interes show-urile culinare şi face încercări în bucătărie. „Cel mai bine îmi ies salatele şi mâncarea de cartofi. Fac mâncare când mama e plecată cu fratele la spital“, spune Andreea, iar mama o completează: „A încercat şi sarmale, s- a împiedicat puţin la împăturit…“.