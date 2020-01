Cazul şocant al bebeluşului găsit într-o casă părăsită. Mama care l-a ţinut trei zile în frig este infirmieră. Unde este copilul

Femeia are 40 de ani, este văduvă de aproximativ doi ani şi mai are doi copii, fiica fiind la rândul său căsătorită. Mai are un băiat, elev în şcoala primară, iar din primele informaţii, femeia ar fi ascuns naşterea de ruşinea copiilor. Mai mult, ar fi spus că nici măcar nu şi-a dat seama că este însărcinată, venirea pe lume a celui mic fiind o surpriză.

Şocant este faptul că Tatiana Truţă lucrează în domeniul medical, fiind infirmieră în cadrul Spitalului Orăşenesc Balş. Copilul, pe care medicii spun că l-ar fi născut cu trei zile în urmă, a fost găsit într-o casă părăsită, care îi aparţine mamei femeii şi care este situată la o distanţă destul de mare de domiciliul Tatianei Truţă.

Sătenii se întreabă acum dacă intenţia femeii nu era cumva aceea de a scăpa de cel mic. Procurorii o audiază la acest moment pe proaspăta mamă.