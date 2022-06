Bacalaureat 2022 Olt. Profesor, despre subiectul care i-a luat pe candidaţi prin surprindere: „Se aşteptau la poezie, sau roman, sau basm“ VIDEO

Emoţii mari au avut şi părinţii candidaţilor, care i-au aşteptat pe tineri la poarta şcolii FOTO: A.M.

„Nu am căzut pe subiect“ este principala problemă pe care mulţi candidaţi au întâmpinat-o la prima probă scrisă a Bacalaureatului 2022.

Subiectul care i-a luat prin surprindere a fost în acest an comedia. Printre candidaţi au circulat fel de fel de zvonuri, iar dintre subiectele aşteptate tocmai cel care i-a „lovit“ lipsea. „Comedie n-are cum, s-a dat şi acum doi ani“, îşi făcuseră mulţi calculul.

„Eu n-am picat pe subiect, dar am scris. Adică, din cunoştinţele mele, dificil nu a fost, dar nu se aştepta nimeni să pice asta. La comedie nu pot să zic că am avut probleme, că ştiam şi opera, dar să zic că aş fi putut face mai mult dacă m-aş fi aşteptat la asta. Am avut nişte păreri că va pica poezie, sau proză, dar în orice caz nu asta“, a spus, la ieşirea din sala de examen, o absolventă de la Colegiul Naţional „Radu Greceanu“ din Slatina.

„Subiectele au fost destul de accesibile, doar că nu ne aşteptam la «O scrisoare pierdută», în niciun caz. Ne aşteptam la poezie sau roman interbelic. Am primit un sfat bun, să-mi opresc telefonul înainte cu câteva ore, şi nu am auzit chiar toate zvonurile, dar mă aşteptam la romanul interbelic, pentru că s-a publicat că s-ar da uşor anul acesta şi s-ar ţine cont de perioada de pandemie, dar...“, a spus o altă absolventă. În ciuda subiectului neaşteptat, ea crede că va reuşi să ia o notă peste 8.

Mult mai vesel a ieşit din sala de examen un alt tânăr. „Fix ieri am citit ce a picat la subiectul trei, anume «O scrisoare pierdută». Au fost subiectele destul de uşoare, iau minim 9. Am mers după raţiunea mea şi după ce am crezut eu că pică şi fix aia a picat“, a declarat tânărul.

„Comentariul întotdeauna a făcut probleme“

Cu emoţii poate la fel de mari ca ale părinţilor şi-a aşteptat elevii, la poarta Colegiului Naţional „Radu Greceanu“, profesoara Felicia Alexandru. A fost martora dezamăgirii pe care unii dintre ei au afişat-o la ieşire. „Dacă vă luaţi după acele trei liniuţe de acolo, după cerinţe, n-aveaţi cum să nu scrieţi. La statutul social, moral, psihologic al personajului v-alegeaţi pe Tipătescu, Caragiale e cunoscut şi comedia e...“ le-a amintit profesoara câteva idei elevilor săi surprinşi de cerinţele de la subiectul III.

Prof. Felicia Alexandru spune că subiectele nu au fost dificile, doar că „O scrisoare pierdută“ a constituit o surpriză. O notă de 7 poate fi uşor obţinută, a spus profesoara.

„Aceste comentarii care trebuie pregătite la subiectul al III-lea, aceste eseuri care trebuie ştiute şi care fac parte din genul liric, epic, dramatic, au pus întotdeauna probleme. Poezia este grea pentru că are un limbaj specializat, la romane, la genul epic, trebuie să ştii, dacă este caracterizare sau relaţii între personaje, ce să scrii la statutul social, psihologic, moral şi caracterizarea directă/indirectă, acum s-a dat comedia. Surprinzător, pentru că nu se aşteptau la asta, se aşteptau la poezie, sau roman, sau basm, se aşteptau la ceva mai uşor. Comedia nu este grea, numai că nu au fost pregătiţi să răspundă la un asemenea subiect“, a declarat profesoara.

Cât despre notele la care să se aştepte candidaţii, prof. Alexandru a menţionat: „5 se va obţine uşor, chiar 7, pentru că textul cu cele cinci întrebări este uşor, este de nivel mediu. La punctul b) au să facă un text argumentativ despre influenţa pe care o are o personalitate istorică în viaţa lor, aici este uşor, iar la subiectul al doilea, pentru zece puncte, perspectiva narativă, este foarte simplu de făcut şi au avut-o la fiecare roman care trebuia pregătit pentru examen. Se poate obţine în jur de 7 foarte simplu“.

Mai mult decât subiectele i-ar putea încurca în schimb, a atras atenţia dascălul, ritmul infernal în care absolvenţii de liceu sunt obligaţi să susţină probele.

„Mai este o problemă: aceste trei probe, de foc, care au loc una după alta, cu nicio zi de pauză între probele scrise. Nu se poate aşa ceva! Dacă vrem să-i terminăm pe aceşti copii dăm probele una după alta. Ar trebui o făcută o petiţie de către elevii care sunt acum în liceu, de către cei care au terminat, ca aceste examene scrise să aibă loc cu o zi de pauză între fiecare probă. Ei vor fi terminaţi acum, prima probă este proba de foc, a doua zi, pentru Matematică sau Istorie, nu ştiu cât de mult se pot aduna pentru că trebuie să se odihnească în primul rând“, a mai spus profesoara.

