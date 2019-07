Avocat, despre încăpăţânarea familiei de asistenţi maternali de a bloca adopţia Sorinei: „Ei sunt şase oameni în casă, care trăiau din aceşti 3.000 de lei“

La termenul de astăzi de la Judecătoria Slatina, deşi familia Şărămăt din Baia de Aramă a promis, la termenul de luni, 15 iulie 2019, că va veni, nu s-a prezentat. Au ajuns în schimb la Slatina, unde urmează să se pronunţe o soluţie cu privire la dreptul fetiţei adoptate de familia din America de a părăsi ţara, mama adoptivă, Ramona Săcărin, însoţită de avocata Clara Istrate. Avocata familiei a spus că nu lucrează pe nicio altă variantă şi că aşteaptă ca cererea privind ordonanţa preşedinţială de interzicere a părăsirii României să fie respinsă.

„Există şi acolo consilieri şi psihologi vorbitori de limba română, numai noi am identificat vreo 15“

„Noi nu credem că va fi admisă cererea şi nici nu ne facem planul pe această variantă, noi suntem convinşi că va fi respinsă, nu există niciun temei legal pentru a fi admisă, aşa că nu ne facem variante… Dacă va fi respinsă, evident că poate părăsi România, consilierea se acordă în America, conform legii adopţiei, este deja plătit anticipat, există şi acolo consilieri şi psihologi vorbitori de limba română, numai noi am identificat vreo 15, în afară de cel care este deja plătit în procedura post-adopţie“, a spus Istrate.



Cât despre cele două dosare, deja, cel de anulare a adopţiei, care se judecă la Craiova, respectiv cel de constatare a nulităţii adopţiei (o cerere depusă joi, 18 iulie, la Tribunalul Bucureşti), în urma cererilor depuse de avocaţii familiei de asistenţi maternali din Baia de Aramă, avocata Clara Istrate a declarat că acestea vor fi terenul propice ca şi familia adoptatoare să aducă probe împotriva familiei Şărămăt.

„Mai este acel dosar de anulare a adopţiei, care are termen pe 23 iulie, am senzaţia, săptămâna viitoare. Am înţeles tot de la dumneavoastră, de la televiziune, că s-a mai depus, sau se va mai depune o cerere de anulare a adopţiei la Bucureşti, se vor conexa, de-abia aşteptăm.

Nu cred că este necesară rămânerea familiei, va fi un proces, cu probe, va fi un proces care va dura, între avocaţii noştri şi avocaţii lor, nu-i nicio problemă, din punctul nostru de vedere de-abia aşteptăm să dovedim şi să putem să facem şi noi probe împotriva familiei Şărămăt, să se vadă exact care sunt veniturile acesteia, care a fost modalitatea în care s-a ocupat de copil, deci absolut toate probatoriile vor putea fi făcute în acel dosar. Până acum noi n-am putut să facem mai nimic, nu ni s-a dat dreptul de a face probe, s-a încercat o marginalizare a noastră şi o judecare pe cât posibil în lipsa noastră, în acest proces însă va fi o adevărată procedură, cu probatorii, cu articole de lege… Noi nu ştim să aibă alte venituri în afară de salariul Sorinei, şi în aceste condiţii, dacă ei sunt şase oameni în casă, care trăiau din aceşti 3.000 de lei, sau cât primeau pentru Sorina, vă daţi seama că, a le lua acest singur venit, este important pentru dânşii. Dar, să vedem, vom proba, aşteptăm să putem să facem şi noi probe, pentru că noi n-avem posibilitatea de a afla veniturile familiei Şărămăt decât în mod oficial, în cadrul acelui proces şi în cadrul acelui process vom afla: care sunt veniturile, cu ce se ocupă, cum a fost tratat copilul, toate lucrurile astea vor fi probate în mod legal şi ne susţinem punctul de vedere şi noi considerăm că avem dreptate şi vom câştiga şi acel dosar“, a mai spus avocata familiei Săcărin.

Judecătorii de la Slatina ar urma să se pronunţe şi în vederea cererii reconvenţionale depuse de familia Săcărin, cauză care nu a fost disjunsă, în acest caz familia solicitând ca cineva să plătească toate costurile generate de rămânerea în ţară.

„În cererea reconvenţională noi am cerut ca în cazul în care vom fi forţaţi să rămânem pe teritoriul României timp de trei luni sau până când se soluţionează acele dosare penale să plătească cineva cazarea, diurna şi salariile celor doi soţi care vor fi forţaţi să rămână în ţară şi care nu vor avea venituri din salariu şi eventualul prejudiciu în aczul în care aceştia vor fi concdiaţi pentru lipsă de la serviciu. Deja ei stau de două luni în ţară, de pe 16 mai, astăzi suntem în 18 iulie, dacă mai stau încă două luni înseamnă să lipseşti cinci luni de la serviciu, or orice om are un serviciu, are dreptul să muncească, are dreptul să stea împreună cu familia lui acasă la el, aşa că cererea noastră este, în mod normal întemeiate. Sunt salariile lunare, care au fost depuse… Sunt în dosar“, a mai spus Istrate.



