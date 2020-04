Avertismentul unui dentist pentru românii care fug de Urgenţe de teama coronavirusului. „Am auzit că-şi dau acasă cu spray cu lidocaină. E toxic“

Faptul că nu mai pot merge la stomatologul familiei sau la orice cabinet de stomatologie, acestea fiind închise ca urmare a măsurilor impuse de starea de urgenţă, îi face pe pacienţi să adopte soluţii disperate. Deşi au rămas deschise cabinetele pentru urgenţe stomatologice, pacienţii se tratează mai întâi acasă, de teama că dacă se prezintă în spital ar putea contracta temutul coronavirus.

„Mi-e frică să mă duc la spital să mă tratez, dar la cumpărături stau buluc la coadă“

Medicul Andreea Dumitrescu atrage atenţia că automedicaţia ne poate face foarte mult rău, Dincolo de faptul că problema se agravează şi că se prelungeşte perioada în care suferim, administrarea de antibiotic sau antialgice fără sfatul unui medic poate determina şi alte probleme de sănătate. Mai mult, antibioticul nu este leacul oricărei dureri, avertizează medicul.

„Singurul lucru care este de făcut este de mers la cabinetul de urgenţă. Cea mai mare problemă acum este că toţi pacienţii iau medicamente acasă «a proasta». Vin în ultimul moment la cabinet, cu dureri, cu nervi, cu nopţi nedormite, urlă la noi că nu le facem nimic, ceea ce este un mare neadevăr. Scriu şi pe Facebook, şi pe unde mai pot, că, «aoleu, ne ducem şi nu ni se face nimic!». Ba da, tratamentul de urgenţă. Dar dacă tu stai trei săptămâni cu durerea, lucrurile se agravează, n-ai cum să rezolvi instant. Dacă te-ai duce când trebuie, s-ar putea rezolva“, a explicat medicul.

Dr. Dumitrescu îi încurajează pe pacienţi să se adreseze camerelor de gardă, asigurând că lucrurile sunt sub control, că se respectă protocoalele şi că este important să nu lase problemele să se agraveze.

„Mi-e frică să mă duc la spital să mă tratez, dar la cumpărături stau buluc la coadă. La cumpărături nu mi-e teamă, mi-e teamă că iau coronavirusul din spital, unde sunt triat, unde se face dezinfecţie, unde avem nişte protocoale, unde… Care e riscul mai mare, să mă duc să mă tratez la timp, sau să mă duc la cumpărături, la casă?“, se întreabă medicul, explicând şi la ce soluţii au apelat, în ultima perioadă, pacienţii care nu s-au mai putut adresa medicilor din cabinetele stomatologice.

„Am auzit acum despre pacienţi care îşi dau acasă cu spray cu lidocaină. E toxic, lidocaina este un anestezic local, de scurtă durată, care se foloseşte pentru mici intervenţii la nivelul gingiei, dar nu este un tratament pentru acasă. Am auzit că se vinde în farmacii, vin foarte mulţi pacienţi – am folosit lidocaină, dar nu-mi trece. Poate să ajute în cazul unei dureri acute netratate la timp, dar ajută pentru scurtă durată, 5 minute-10 minute. Şi îşi tot dau cu acest spray, care devine toxic, necontrolat. Apar intoxicaţii, în primul rând. Mai folosesc Dentocalmin, pe care, noi, într-adevăr, îl folosim ca pansament, dar controlat, cantitatea este controlată. Înainte se vindea în farmacii, până când a apărut un deces. La fel, durerea asta acută nu trece“, avertizează medicul.

„În poate 80% din cazuri nu rezolvăm problema acută cu antibiotic“

Consumul de antibiotic este de asemenea o foarte mare problemă. Pentru că automedicaţia a devenit rutină, medicilor le este din ce în ce mai greu să găsească ulterior soluţii pentru a recomanda un alt antibiotic.

„Mulţi încep şi iau antibiotic, că ştiu ei că trece. Antibioticul luat pentru durere în pulpită (n.r. – durerea cauzată de cariile netratate), de exemplu, nu are nicio legătură, nu se dă. De asta vă spun că au impresia că ştiu exact care e problema. „Mă doare, am o problemă, trebuie să scot nervul“. Nu, durerea poate fi de mai multe cauze. Repet şi am repetat-o de un million de ori: cauza durerii este stabilită doar în urma unei consultaţii. În poate 80% din cazuri nu rezolvăm problema acută pe care-o avem cu antibiotic sau alt tratament. (…) În cazul unei infecţii, sau al unui abces, eu iau antibiotic acasă după ureche, o cutie, două, trei, au venit şi după trei cutii de antibiotic, pe care nu ştiu cum l-au procurat fără reţetă, şi nefiind făcut drenajul de exemplu, nu-şi face efectul. Îşi face efectul mult prea puţin fără drenaj. Dac-ar veni la cabinet, li s-ar face drenajul, iar după este indicată antibioterapie. Putem lua atunci, putem ţine comprese cu apă rece sau gheaţă… Dar, repet, pacientul vine târziu la mine, eu îi fac drenajul, trebuie să-i dau alt antibiotic, mai puternic, să poată să-şi mai facă efectul după ce a luat acasă până când s-a intoxicat“, a mai atras medicul atenţia.

Dr. Dumitrescu a mai menţionat că, deşi ar fi posibilă diagnosticarea unei probleme stomatologice şi ca urmare a unei conversaţii telefonice, nu recomandă, în acest caz, telemedicina.

„Eu, ca stomatolog, nu fac consultaţii la telefon, cu toate că aş şti ce să întreb pacientul şi să-mi răspundă, să ştiu dacă trebuie sau nu să ia antibiotic. Pentru că sunt câteva întrebări definitorii. Eu pot să fac diagnostic diferenţiat prin întrebări, dar medicul de familie nu poate să facă asta (n.r. – în cazul unei probleme stomatologioce), din punctul meu de vedere, şi chiar şi eu mă pot înşela. Şi-atunci nu fac. E adevărat că pe perioada stării de urgneţă avem manoperele limitate la cabinetul de urgenţe, dar putem rezolva durerea măcar. Putem recomanda medicamentul care trebuie, adică putem facem şi noi nişte lucruri“, a mai spus medicul, încurajând pacienţii să nu lase problemele să se agraveze.

Un cabinet stomatologic pentru situaţiile de urgenţă funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, unde dr. Andreea Dumitrescu lucrează, de altfel, cabinet deschis permanent. Pentru că în această perioadă sunt puţine cabinetele puse la dispoziţia pacienţilor cu urgenţe stomatologice, aici au venit inclusiv pacienţi din alte judeţe.