Aproape 50 de dascăli, în pericol să rămână fără posturi. Ameninţarea suplimentară care a apărut din acest an

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt are pe masă 46 dosare ale profesorilor titulari afectaţi de restrângerile de activitate din şcoli, 90% dintre acestea fiind dosare noi, după cum a precizat inspectorul şcolar general-adjunct, prof. Mariana Gheorghe, în vreme ce alte câteva au rămas nerezolvate de anul trecut.

Dacă până în urmă cu doar câţiva ani erau anumite discipline afectate de restrângere, acum nu mai există o astfel de departajare, fiind în aceeaşi măsură afectaţi şi educatorii şi învăţătorii, dar şi profesorii de limba română, de limbi străine, cei care predau discipline tehnice, profesorii de matematică etc.

Unul dintre principalii factori ai înrăutăţirii situaţiei posturilor disponibile este scăderea, de la an la an, a numărului de elevi, însă din acest an a părut şi un altul, după cum a semnalat liderul Sindicatului din Învăţământul preuniversitar Olt, prof. Ionel Barbu. Este vorba de posibilitatea dascălilor, femei, de a rămâne la catedră peste vârsta legală de pensionare, în virtutea principiului egalităţii de şanse. Astfel, în baza cererilor depuse, peste 80 de cadre didactice aflate în această situaţie (cu vârsta de 61 ani) au depus cereri pentru menţinerea în activitate, legea permiţându-le să rămână la catedră până la împlinirea vâstei de 65 ani (vârsta la care se pensionează bărbaţii). Normele legale permit, de asemenea, profesorilor aflaţi în prag de pensie, cu îndeplinirea anumitor condiţii (vechime, grade didactice etc.), rămânerea la catedră încă trei ani peste vârsta legală de pensionare, dacă postul ocupat este în continuare viabil (nu este vizat de restrângerea de activitate), iar în acest sens şi peste 20 de profesori din judeţul Olt, bărbaţi, au depus în acest an cereri, majoritatea fiind aprobate.



Pentru profesorii afectaţi de restrângerile de activitate există posibilitatea rezolvării parţiale a problemei lor (legea permite să li se repartizeze şi fragmente de catedră), iar cei care nu acceptă posturile sau orele puse la dispoziţie (sunt situaţii în care profesorii care intră în restrângere de activitate predau la şcoli din oraş şi li se oferă şi catedre sau ore la ţară, pe care unii le refuză) pot aştepta până la 1 septembrie, când apar disponibile catedre rezervate, ale profesorilor care ocupă funcţii de conducere.

