Fericire pe bandă rulantă. Antrenor personal de fitness: „Important e să facem mişcare de orice fel“

Simona este jandarmeriţă şi a început să concureze mai întâi în competiţiile organizate în circuitul Ministerului Afacerilor Interne. A începând să facă sport nu tocmai devreme, dar şi-a convins între timp din ce în ce mai mulţi prieteni, prin exemplul personal, că beneficiile sportului sunt nenumărate şi astfel oamenii s-au convins că este cea mai bună metodă pentru a-şi recăpăta sau menţine sănătatea. „Efort fizic nu înseamnă să mergi 10 minute pe jos“, avertizează antrenorul personal.

Însă în această perioadă în care, oricât de grijulii am fost, e aproape sigur că am mâncat mai mult şi mai nesănătos decât de obicei, e important să facem mişcare de orice fel.

La fel de important este să reîncepem să mâncăm sănătos, să ne stăvilim pofta de dulce mâncând fructe, „să donăm prăjiturile pe care le mai avem prin frigider“, spune antrenorul, să ne începem ziua cu o limonadă care să însemne doar sucul unei lămâi şi apă şi să nu amânăm prea mult planurile de a începe să facem cu adevărat sport.

Mişcarea este, de altfel, promovată şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, specialiştii acestui for apreciind că între patru şi cinci milioane de decese ar putea fi evitate în lume dacă am abandona viaţa sedentară şi am acorda atenţie mişcării. Exerciţii adecvate pot face nu doar persoanele adulte active şi sănătoase, ci şi copiii, bătrânii, gravidele, indiferent de starea lor fizică.

Fericire pe bandă rulantă Sursa Facebook Simona - personal trainer

Activitate fizică „adevărată“, adică exerciţii fizice moderate, ar trebui să face între 150 şi 300 minute pe săptămână, iar antrenamente de forţă, de două ori pe săptămână. OMS recomandă pentru copii şi adolescenţi „cel puţin 60 de minute pe zi, în medie, în principal activitate fizică de intensitate moderată până la susţinută, pe tot parcursul săptămânii”. Boli precum diabetul, bolile de inimă, cancerul sau depresiile, dar nu numai, pot fi prevenite uşor dacă ne fixăm un program zilnic de exerciţii fizice, pe care să le facem acasă, în aer liber sau la sală.