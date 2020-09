Alegeri locale 2020. Care sunt zonele de risc din Olt supravegheate atent de forţele de ordine

Trei zone de siguranţă şi 11 zone de risc au fost instituite la nivelul judeţului Olt şi vor fi sub atenta supraveghere a poliţiştilor şi jandarmilor. Cele trei zone de siguranţă cuprins opt localităţi, iar cele 11 zone de risc sunt tot atâtea localităţi sub lupa oamenilor legii. Vigilenţa poliţiştilor nu se va opri, însă la aceste localităţi marcate deja pe harta judeţului ca având potenţial mare de înregistrare a problemelor. Printre localităţile vizate sunt: Vâlcele, Brîncoveni, Bucinişu, Milcov, Sâmbureşti, Spineni, Oporelu, Leleasca, Bărăşti etc.

Criteriile folosite ca reper pentru stabilirea riscului au fost, printre altele, incidentele înregistrate de-a lungul acestei campanii electorale, numărul vizelor de flotant, diverse alte informaţii apărute în spaţiul public sau culese de oamenii legii prin mijloace specifice.

392 de efective, dintre care 231 de poliţişti, 82 de jandarmi, 58 de reprezentanţi I.S.U. vor asigura paza şi protecţia a 354 de secţii de votare, din totalul celor 380 ce s-au constituit pe raza judeţului Olt, iar pentru restul secţiilor de votare, dispozitivul va fi asigurat de celelalte structuri ale M.A.I., a transmis IPJ Olt.

„Duminică, 27 septembrie a.c., 159 de poliţişti vor asigura măsuri de ordine şi linişte publică, pentru prevenirea oricăror fapte antisociale. Pentru intervenţia efectivă la eventuale incidente, poliţiştii angrenaţi în paza şi protecţia secţiei de votare vor fi sprijiniţi, la solicitare, de patrulele de poliţie aflate în dispozitivul curent de intervenţie, care îşi vor desfăşura activitatea în zonă“, au mai menţionat reprezentanţii IPJ Olt.