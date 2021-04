Adolescenta împătimită de jocuri video care doineşte dumnezeieşte VIDEO

Adolescenta Ana Maria Dragomir a obţinut patru de „Da“ în cadrul ediţiei difuzate în seara zilei de 19 aprilie 2021. Ceea ce am văzut pe ecrane, a declarat tânăra pentru „Adevărul“, este însă doar o parte din experienţa extraordinară. „Am stat, cred, vreo 15 minute în total de vorbă, a fost extraordinar pentru mine, aveam mari-mari emoţii, m-am gândit la un moment dat că nu se mai difuzează“, a dezvăluit tânăra, asta pentru că filmările au avut loc încă din toamna trecută. Acum, obiectivul fetei este să găsească cea mai bună melodie pentru a-i impresiona pe juraţi şi publicul emisiunii şi în următoarea etapă.

„Îmi plac jocurile cu împuşcături. Am spus: dacă băieţii pot, eu de ce nu?“

Fata a stârnit cu vocea sa admiraţia juraţilor, însă dezvăluirea că îi place să joace jocuri video „cu împuşcături“ a fost o surpriză şi mai mare, de-a dreptul încântat fiind Andi Moisescu. „Joc de foarte mică, de la 9 ani, cred“, a spus tânăra. Jocul pe care l-a îndrăgit cel mai mult şi pentru care a sacrificat nopţi întregi, anul trecut, în starea de urgenţă, când despre reluarea cusurilor nu se ştia nimic clar, este PUBG. Recunoaşte că a fost şi dorinţa de a demonstra că şi fetele pot fi bune în astfel de competiţii, a mai spus tânăra. „Jucam uneori de la 6 seara şi până la 10 dimineaţa“, a povestit Ana Maria. A reuşit să-i convingă pe părinţi că este pentru o periodă totul, iar povestea, respectiv nopţile „pierdute“, s-a încheiat, de altfel, în scurt timp, de îndată ce fata a atins nivelul dorit în cadrul jocului. Cât despre profilul jocurilor alese, e simplu: „Îl am şi pe fratele meu, care şi el joacă, acum mai puţin, e cu serviciul, dar îmi plac mie jocurile cu împuşcături. Am spus: dacă băieţii pot, eu de ce nu? Să ştiţi că din ce în ce mai multe fete joacă“, a mai spus Ana Maria.

Bunica paternă, susţinătorul cel mai înfocat al interpretei

Ana Maria Dragomir a început să cânte la 7 ani, încurajată de bunica din partea tatălui, care la rândul ei cântase, doar că „aşa erau pe atunci vremurile, n-a putut să-şi urmeze pasiunea“. Primul cântec pe care l-a învăţat, şi-a adus tânăra aminte, a fost „Are mama-n grădiniţă“, urmat de „Doi voinici din Valea Marea“. Ileana Sărăroiu, Maria Ciobanu şi mai ales Maria Lătăreţu, cu care cel mai des, după evoluţia la „Românii au talent“, este comparată, sunt interpretele sale de suflet, iar aici se potriveşte şi cu gusturile bunicii. Îi plac însă şi Steliana Sima sau Roberta Crintea, dar şi alte interprete din generaţia nouă.

„Cânt şi doine, şi balade, şi hore, şi sârbe... Cânt şi muzică uşoară, pot cânta orice“, a menţionat interpreta, căreia nu-i este teamă să încerce melodii din mai toate zonele folclorice, însă preferate sunt Oltenia, Banatul şi Moldova.

„În concursuri merg mult pe ceea ce stabilesc împreună cu părinţii mei, s-a dovedit că nu dau greş astfel“, a explicat tânăra.

Melodiile pregătite atât pentru preselecţia zonală, cât şi pentru prestaţia în faţa juraţilor le-a ales astfel. „La «Românii au talent» am mai fost şi în 2018, cu o melodie aleasă de doamna profesoară de canto, însă nu am trecut“, a mai spus tânăra. Dacă în alegerea melodiilor merge pe „simţul“ părinţilor, tehnica vocală, recunoaşte, a dobândit-o graţie profesoarei sale, interpreta Victoriţa Cică, căreia îi datorează mult. Surprinzător este însă faptul că are la activ doar trei ani de canto, începuţi odată cu liceul, deşi de multe ori i se spune că are vocea unei interprete care face asta de multă vreme.

„Electronist nu mă văd“

Anuţa, cum i se spune, şi cum şi ea menţionează pe pagina oficială, a fost pentru două luni şi solista ansamblului din localitatea sa, Strejeşti. La ansamblu cânta, dar şi dansa, însă visul s-a destrămat rapid, din lipsă de fonduri. Acum, fata este deja elevă în clasa a XI-a şi visează să ajungă solistă într-un ansamblu de vază. Deşi este elevă la un liceu tehnic, Liceul Metalurgic din Slatina, vrea să urmeze Conservatorul. „Electronist nu mă văd. Fac ce-mi dau profesorii de făcut, însă lucruri simple, nimic complicat. Am ales acest liceu pentru că la «Titulescu» (n. red. – un liceu vocaţional din Slatina) nu mai aveau profilul Arte şi m-am gândit că dacă vreau să urmez o asemenea carieră va trebui să am şi timp şi înţelegere din partea profesorilor“, a recunoscut tânăra.

Vrea, de asemenea, să aibă propriile melodii, a cumpărat deja texte, are şi linia melodică, însă nu a înregistrat până acum, întrucât în pandemie multe planuri au fost date peste cap. Viitorul înseamnă, categoric, muzică, este sigură pe ea Ana Maria Dragomir. Deocamdată, aşteaptă relaxarea condiţiilor şi speră să ajungă cât de curând şi în faţa spectatorilor. A cântat până acum pentru publicul festivalurilor de gen, având, de altfel, în palmares trofeul Festivalului Naţional „Maria Tănase“ de la Craiova, ceea ce constituie o performanţă, dar şi pentru prieteni, la evenimentele importante din viaţa acestora. „La evenimente am cântat doar pentru cunoştinţe, iar acum aş vrea să cânt în calitate de invitat, poate chiar din vara asta“, a mai spus tânăra. Primii bani serioşi câştigaţi din muzică au fost 1.500 lei, pe care, dacă-şi aminteşte bine, i-a cheltuit „pe haine“.

Are noroc cu faptul că de la bunicile sale are o zestre considerabilă de haine populare. Ia purtată i-a atras, de altfel, atenţia Andrei. „Preţuiesc foarte mult aceste lucruri, iar asta se datorează tot bunicii“, a mai spus tânăra interpretă.



Vă recomandăm să mai citiţi:

Teodora Luca, o copilă de 9 ani, l-a răscolit pe Florin Călinescu la Românii au talent

Anais Vuşcan, sora finalistei de anul trecut, Siena Vuşcan, adorabilă la „Românii au talent"