Admiterea la învăţământul dual în pandemie. „Anglia, Spania, venim!“ dispare din planurile multor absolvenţi

Noutăţile ajung în şcoli cu o frecvenţă ameţitoare, directorii fac cu greu faţă avalanşei informaţionale, elevii cer şi ei lămuriri în timp real, totul se petrece aşa cum nimeni nu-şi imagina cu doar trei luni în urmă. Este sfârşit de an şcolar, va fi admiterea la liceu şi în şcoala profesională, dar şi Bac-ul, admiterea la facultate etc. Dacă elevii au stresul examenelor susţinute altfel, profesorii se gândesc pe de o parte la examene, iar pe de alta la ce se vor putea întoarce în toamnă.

În liceele tehnologice perioada este una plină. Absolvenţii, începând de la şcoala profesională şi până la postliceală, se pregătesc pentru susţinerea competenţelor, care va exclude, în acest an, proba practică în atelier, rămând doar proba de proiect. Admiterea este însă cea care le dă fiori profesorilor. Nu mai pot ajunge în şcolile gimnaziale să-şi recruteze viitorii elevi, nu-i mai pot aduce nici pe ei în liceu, totul se face on-line. Se mizează mult, spun directorii, pe vechile relaţii cu şcolile care constituie tradiţional bazinul fiecărui liceu şi mai puţin pe reacţiile emoţionale ale elevilor veniţi în vizită, care în anii trecuţi ar fi putut fi atraşi şi altfel.

Prima promoţie, aproape de angajare

„Postăm oferta. Şi pe adresa de Facebook a instituţiei, pe toate căile posibile în situaţie de pandemie. Contăm şi pe comunicarea directorilor de la şcolile gimnaziale. Avem trei clase de dual la profesională şi consider că este o atracţie pentru copii. Avem 28 de locuri mecanic utilaje şi instalaţii în industrie şi încă o clasă din domeniul electric – instalaţii joasă tensiune – tot ALRO, pentru că Alro a cerut două clase. Avem de asemenea 14 locuri mecanic utilaje şi instalaţii în industrie şi 14 electronişti la Pirelli, iar anul ăsta termină prima promoţie de învăţământ profesional dual şi angajatorul, ALRO, intenţionează să-I angajeze pe toţi. După ce se susţin competenţele, care nu ştim deocamdată cum vor fi, aşteptăm metodologiile, vor fi sunaţi de agentul economic să-i angajeze, au prioritate“, a declarat directorul Liceului Tehnic Metalurgic, prof. Anişoara Dima.

Cei care se pregătesc de absolvire se vor înscrie, destul de mulţi, la cursurile liceale, fie la zi, fie la seral. Dacă vor fi angajaţi, au posibilitatea să locuiască în cămin şi să urmeze cursurile liceale la seral, cum în cazul multora se va întâmpla. Problema şcolii rămâne însă înscreierea noilor elevi. Anul acesta absolvenţii de clasa a VIII-a nu vor mai veni cu părinţii de mână la liceu, pentru că înscrierea la şcoala profesională se va realiza online.

„Se face online, şi dosarele le sunt transmise de şcolile gimnaziale. Departajarea se face în funcţie de medie şi, eventual, chiar am discutat cu medicii (n.r. de la cabinetul şcolar al unităţii), o adeverinţă de la medicul de familie sau de la cabinetul şcolar, pentru că la noi aceasta era prima probă, să treacă de vizita medicală, să aibă o anumită condiţie fizică. Îşi vor asuma cei de la cabinetele medicale. Găsim o posibilitate şi ne reglăm problemele după ce începe şcoala. Nu se va mai ţine interviul. N-avem cum, asta este… Departajarea se face în funcţie de medii. Dacă dau Evaluarea, e un plus pentru ei, dacă nu participă li se pune un punct. Dacă participă, presupun că poate să facă fiecare elev de mai mult, altfel se consideră 1 la Evaluare“, a mai spus Dima.

Deşi pentru familiile din mediul rural învăţământul profesional dual reprezintă o atracţie, elevii fiind susţinuţi cu o bursă profesională de 200 lei/lună din partea statului, plus încă pe atât din partea angajatorului care susţine clasa (iar angajatorii au achitat bursele şi pentru perioada în care s-au făcut cursuri online), există teamă că informaţia nu va ajunge la timp la toată lumea.

„Probabil că vor rămâne şi neşcolarizaţi. E un fenomen social, asta este… Dacă am avea puterea să ne ducem la ei, cum puteam înainte, să mergem la ţară... În perioada asta făceam echipe şi mergeam la şcolile gimnaziale, mai ales în mediul rural. Vorbeam cu părinţii, dar şi cu copiii. Îi rugam pe reprezentanţii şcolilor gimnaziele să stabilească întâlniri cu părinţii. Era o luptă, fiecare liceu încarca să-i atragă cu ceva. Acum ne întrebăm unii pe alţii cum facem să reuşim, pentru că nu depindem numai de liceu sau profesională, depindem şi de învăţământul postliceal, şi de seral… Avem un corp profesoral căruia trebuie să-i asiguri ore“, dă directorul liceul tehnologic glas celor mai ascunse temeri.



Absolvenţii de liceu sau şcoală profesională, în cumpănă

La liceele tehnologice se vorbeşte mai rar de planurile elevilor de a-şi continua studiile la universităţi din străinătate, chiar dacă la facultăţile din ţară merg destul de mulţi. Foarte mulţi tineri însă, care provin preponderent din mediul rural, iar mulţi au părinţii plecaţi la muncă în străinătate, visau să termine şcoala şi să plece la muncă în afară. „În anii trecuţi, pe final de an, îi puneam să scrie pe foi de flip-chart ce planuri de viitor au. Şi scriau: «Anglia, venim!», «Spania, venim!». Acum, experienţa asta prin care am trecut toţi a schimbat perspectiva. Înainte spuneau că nu sunt pregătiţi pentru Bac, stau un an acasă şi mai învaţă, sau pleacă să muncească să-şi plătească meditaţii… Gânduri de copii. Acum totul este altfel. Au confirmat mulţi că vin la pregătire, noi ne pregătim, îi aşteptăm cu tot ce trebuie, am trasat culoarele, vom avea grijă să rămână în şcoală în acel interval… Nu ştiu dacă nu va fi o problemă cu transportul, pentru că s-au mai anulat curse în perioada asta...“, a declarat directorul Liceului Tehnologic „Alexe Marin“ Slatina, Marian Croitoru. Şi aici sunt mai clare lucrurile în privinţa examenului de Bacalaureat şi a examenelor de competenţe, decât în cazul admiterii la liceu şi şcoala profesională. Nici profesorii de aici nu s-au mai putut întâlni cu absolvenţii de gimnaziu, nici la ei la şcoală, nici la liceu. Se va merge tot pe vechile colaborări cu şcolile gimnaziale şi pe publicitatea „din elev în elev“.

Aici în acest an şcolar nu sunt organizate clase de învăţământ profesional dual, însă din oferta tradiţională a şcolii nu lipsesc clasele care pregătesc viitorii mecanici auto, stagiile de practică realizându-se în service-uri. Este ceea ce-i aduce pe foarte mulţi la „Alexe Marin“, aceşti elevi găsindu-şi, de altfel, primii de lucru, încă de pe băncile şcolii.

Toate liceele au postat oferta educaţională pe site-urile şi conturile oficiale, dar au transmis şi către şcolile gimnaziale din judeţ informaţiile. Lipseşte, însă, feed-back-ul, de aici şi teama profesorilor în ceea ce priveşte formarea claselor.