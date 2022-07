Admiterea în „clasele de excelenţă“, veşnic motiv de dispută. Cum s-a tranşat problema la un liceu din Olt UPDATE

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina FOTO: A.M.



UPDATE Deşi în urma discuţiilor şi contestaţiilor formulate de către părinţi conducerea colegiului slătinean a decis, marţi, 26 iulie 2022, să rămână cu 26 elevi/clasă, astăzi, miercuri, 27 iulie 2022, s-a revenit. Astfel, atât pe contul oficial de Facebook al şcolii, cât şi pe site şi la avizier, s-a postat anunţul conform căruia repartizarea pe clase a elevilor se va face, în limita celor 26 locuri, ţinându-se cont de opţiunea făcută în fişa de înscriere şi de media de admitere, însă peste numărul precizat iniţial „pot fi admişi în clasa solicitată, până la numărul maxim prevăzut de regulamentele şcolare în vigoare, elevii care prezintă dovezi (diplome) ale performanţelor obţinute în ciclul gimnazial, la nivel naţional şi judeţean. Performanţele vor fi la olimpiade şi concursuri aflate în calendarul Ministerului Educaţiei, diploma fiind însoţită obligatoriu de tabelul oficial de pe site-ul ministerului în care se regăseşte olimpiada/concursul“.

Dacă mai mulţi elevi decât locurile disponibile doresc admiterea într-o anumită clasă, se vor lua în calcul, în ordine, criteriile: valoarea premiilor, media de admitere.

„În cazul claselor de la profilul uman, specializarea filologie, în situaţia neconcordanţei dintre limba străină studiată la profilul intensiv al clasei şi limba străină studiată anterior, se permite repartizarea peste numărul iniţial de 26 elevi/clasă, fără a depăşi numărul maxim prevăzut de regulamentele şcolare în vigoare“.

Criteriile, despre care anumiţi părinţi care au contestat listele iniţiale au spus că nu ştiau, vor fi afişate în perioada 29 iulie - 15 august, urmând ca între 1-15 august 2022 să poată fi aduse documentele solicitate. Rezultatele finale vor fi afişate până pe 20 august 2022, la ora 16,00, la avizierul colegiului şi pe site-ul şcolii.

Modificarea de ultimă oră a fost făcută, spune directorul liceului, prof. Christian Ionescu, pentru că această modalitate de repartizare în cadrul aceleiaşi specializări nu contravine legii, pe de o parte, iar pe de alta este deja tradiţie la CNIM.

Ştirea iniţială

În lipsa examenelor proprii de admitere, repartizarea computerizată a elevilor de clasa a IX-a nu este un criteriu suficient, cu atât mai mult atunci când intervin orgoliile părinţilor. Dacă liceul de renume are mai multe clase la un anume profil, cum se face admiterea la prima clasă, la care de obicei sunt încadraţi şi cei mai „vânaţi“ profesori, devine o problemă uriaşă.

Patru clase de Mate-Info, 9,20 ultima medie

Colegiul Naţional „Ion Miulescu“ din Slatina are în oferta de şcolarizare patru clase la Matematică-Informatică. Aici concurenţa este atât de mare încât ultima medie, la ultima clasă, a fost în urma repartizării computerizate 9,20, o performanţă pentru provincie. Prima clasă adună în fiecare an vârfurile (în acest an ultima medie a fost 9,80), însă pe lângă cei 26 elevi cu cele mai mari medii, cu opt ani în urmă s-a luat decizia, în Consiliul de Administraţie al şcolii, să mai fie admişi alţi cinci - şase elevi cu rezultate foarte bune la olimpiadele naţionale, prima clasă devenind, astfel, un fel de clasă de excelenţă.

Lucrurile au mers, însă, prost în acest an. Pentru că în anii pandemici nu s-au mai ţinut olimpiade naţionale, s-au luat în calcul diplome de la etapele judeţene, fiind admişi, peste cei 26 de elevi intraţi în ordinea mediilor, alţi şase elevi cu astfel de rezultate. Directorul liceului, prof. Christian Ionescu, spune chiar că a fost vorba doar de patru elevi aflaţi în această situaţie, pentru că s-a întâmplat ca trei elevi să aibă aceeaşi medie (a 26-a), astfel luându-se iniţial decizia să fie toţi admişi.

Pentru că, în urma contestaţiilor, exprimate atât la şcoală, cât şi pe Facebook, exista riscul escaladării situaţiei, s-a găsit o soluţie care, chiar dacă nu mulţumeşte pe toată lumea, este finală, a spus directorul: intră câte 26 elevi la fiecare clasă, în ordinea mediilor. Pentru a se departaja cei trei elevi cu aceeaşi medie, la prima clasă, s-a decis să rămână elevul cu nota 10 la Matematică, fiind profil de Mate-info, spune directorul.

Cum se întâmplă în alte şcoli

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP), Iulian Cristache, spune că astfel de discuţii se poartă şi la alte licee din ţară. O soluţie adoptată de-a lungul anilor a fost ca una dintre clasele specializării respective să fie de intensiv, sau bilingv, după caz. O alta, să se realizeze admiterea la specializarea respectivă ţinându-se cont de prima şi ultima medie, iar repartizarea pe clase din aceeaşi specializare să se facă conform unor criterii specifice stabilite de Consiliul de Administraţie al şcolii.

Deşi pare că lucrurile, în cazul de mai sus, s-au lămurit, deja sunt suficiente voci care vorbesc despre „aranjamente“ şi „transferuri“ la prima clasă în viitorul apropiat. Preşedintele FNAP, Iulian Cristache, subliniază însă că nu pot fi transferaţi aici mai mult de trei elevi peste numărul iniţial de 26, iar admiterea celor trei se face după reguli foarte stricte şi, de regulă, după clasa a IX-a, doar în condiţii speciale putând să se facă transferul în primul an.

Astfel de discuţii ar putea fi evitate, în schimb, odată cu admiterea la liceu pe care să o organizeze fiecare colegiu naţional (situaţie în care s-ar afla şi Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina). Propunerea se regăseşte în proiectul de modificare a legilor Educaţiei aflat în dezbatere publică şi a stârnit deja controverse uriaşe, cea mai importantă critică fiind legată de o posibilă apariţie a „filierei meditaţiilor specifice“. Teama este că se va ajunge să fie admişi fix acei elevi care se pregătesc suplimentar cu profesorii care vor propune subiectele de admitere.

