Absolvenţi de 10 la Evaluarea Naţională, în pofida pandemiei. „Mulţi n-au înţeles tot pe online“

Cinci absolvenţi de gimnaziu, patru fete şi un băiat, din judeţul Olt au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională din acest an, acestea fiind rezultatele înainte de contestaţii. Numărul pare mic, având în vedere că în 2020 au fost 25 de astfel de medii, însă nici ultimii doi ani şcolari n-au fost tocmai obişnuiţi, mare parte din cursuri desfăşurându-se, din martie 2020, online. Toţi au compensat cu meditaţii.

„Am învăţat în fiecare zi cam 3-4 ore, am avut un plan structurat“

Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ Slatina are trei absolvenţi cu 10 la Evaluare. Alexandra Maria Căpăţînă, Francesca Alexandra Constantin şi Maria Cristiana Boţogan au absolvit cu media 10 şi gimnaziul şi vor fi admise cu media 10. Au fost colege de clasă şi vor rămâne colege şi la liceu, alegând profilul Mate-info, cel mai solicitat din „Minulescu“. Elevele sunt obişnuite cu efortul intelectual, în cei patru ani de gimnaziu concurând şi la olimpiade. „O notă până la 9,50 se putea lua lua uşor. După aceea, multă muncă în spate şi un crâmpei de noroc ca să ajungem şi la note maxime. Am învăţat în fiecare zi, cam 3-4 ore pe zi, şi am avut un plan structurat astfel încât să pot să ating toate materiile“, a explicat Alexandra Constantin, olimpică în gimnaziu la Română, Matematică şi Fizică şi viitor medic.

Cele trei prietene sunt foarte încântate că vor fi colege de clasă şi în liceu. FOTO sus: Maria Cristiana Băţăgan (stânga), Alexandra Maria Căpăţînă, Francesca Alexandra Constantin

Alexandra Căpăţînă, şi ea olimpică la Limba română, Matematică, Fizică şi Limba germană, întăreşte ideea că rezultatele bune vin doar muncind constant. „Perseverenţă şi dorinţă de muncă, să-ţi placă ceea ce faci, cam aceasta este reţeta. Din clasa I am mers şi la concursuri, olimpiade, m-am pregătit în fiecare an“, a detaliat Alexandra. Şi ea a ales Mate-Info, chiar dacă după liceu vrea să dea admitere tot la medicină.

Maria Boţogan are multe lucruri în comun cu prietenele sale, nu însă şi visul de a deveni doctoriţă. Încă nu e hotărâtă în privinţa profesiei, însă cert este faptul că va trata cu aceeaşi seriozitate şcoala şi la liceu. „A fost nevoie de mult mai multă muncă în acest an, însă am fost constantă pe parcursul acestor ani şi nu am neglijat nicio materie“, a spus Maria, şi ea olimpică la Română, Matematică, Fizică şi Limba Germană.

Elevul de 10 campion la dans sportiv şi pianista premiată naţional

Radu Rotea a absolvit cu 10 gimnaziul Şcolii „Eugen Ionescu“ din Slatina, însă şi-a găsit timp şi pentru alte pasiuni. Este campion naţional la dans sportiv, citeşte foarte mult - „cam o carte la două zile, şi fără să i se ceară“, a dezvăluit tatăl său.

Radu Rotea a făcut dans sportiv de performanţă vreme de 6 ani şi este hotărât să revină în sala de dans FOTO: arhiva personală

„ Română am făcut cu mama în afară de profesoara de la clasă şi la Matematică m-a ajutat foarte mult şi o vecină din cartier“, a recunoscut elevul. A lucrat însă mult individual, a rezolvat zeci de teste pe care le-a trimis constant profesoarelor de la clasă, în perioada şcolii online, pentru a fi verificat.

Andreea Mogoşanu, o altă elevă care va fi admisă la liceu cu „10 curat“, a absolvit Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă“ din Slatina.

Andreea Mogoşanu, eleva de nota 10 absolut a Şcolii Gimnaziale „Vlaicu Vodă“ Slatina FOTO. Arhiva personală

Până în clasa a VII-a şi-a făcut timp şi pentru cursurile de pian urmate la Şcoala de Muzică din Slatina, a câştigat chiar un premiu II la un concurs national, dar a renunţat când programul a devenit extrem de încărcat. Studiul individual în special, dar şi meditaţiile la care a apelat în clasa a VIII-a au ajutat-o să treacă peste neajunsurile şcolii online. „ Am avut şi eu foarte mulţi colegi care n-au înţeles tot pe online. Şi mie îmi era greu să înţeleg unele lucruri, nu reuşeam 100%, dar eu aveam o bază. Cei care mai aveau nişte goluri chiar n-au mai reuşit“, a spus Andreea.

