A şaptea zi de grevă la Astra Vagoane Caracal. Conducerea societăţii vorbeşte despre o „ofertă generoasă“ VIDEO

Muncitorii fabricii de vagoane de la Caracal refuză în continuare să intre la lucru, vineri, 28 mai 2021 consumându-se a şaptea zi de conflict spontan.





Sute de oameni s-au strâns din nou în faţa societăţii şi cer să stea de vorbă cu reprezentanţi ai managementului Astra Rail Industries, cerând în principal majorarea salariilor cu 500 lei net. Spun că salariile la Caracal sunt de neacceptat, un muncitor calificat încasând 1.600-1.700 lei, iar aspectul care îi nemulţumeşte enorm pe angajaţi este acela că diferenţele salariale între muncitorii de la Caracal şi colegii lor de la Arad, unde de asemenea se produc vagoane în cadrul Astra Rail Industries, ar fi extraordinar de mari.





„La noi se ia 16 milioane lei vechi, acolo (n. red. – la Arad) un băiat care a plecat de la noi a ajuns la 37 milioane vechi“, spune noul lider al muncitorilor de la Caracal, Paul Stancu.

„Conflict spontan“ versus „grevă nelegală“

Muncitorii spun că salariile lor n-au mai crescut din 2019, iar atunci creşterea s-a produs tot ca urmare a unei greve. În 2020 nu au mai avut loc negocieri, invocându-se pandemia, spun muncitorii, dar şi un conflict în instanţă între sindicatele care se luptă să-şi demonstreze reprezentativitatea.





„Aici au dreptate, pentru că aşa s-a întâmplat, sindicatul lor a dat în judecată celelalte sindicate cu care nu s-au înţeles“, a rezumat noul lider de la Caracal situaţia. Când însă muncitorilor le-a ajuns cuţitul la os, s-au răzvrătit şi asupra conducerii propriilor sindicate. S-a întâmplat la Caracal, dar s-a întâmplat şi la Turnu-Severin, unde au fost schimbate echipele de conducere de la nivelul sindicatelor, iar noii lideri au solicitat ajutorul unor federaţii sindicale pentru a se afilia, astfel încât să fie rezolvată şi problema reprezentativităţii.





Liderii zonali ai confederaţiilor Cartel ALFA le-au sărit sindicaliştilor de la Vagoane în ajutor, iar în această perioadă se fac demersuri pentru declanşarea în mod legal a conflictului de muncă. „La noi liderul avea 72 ani, venea câteva zile pe lună, era pensionar. El a demisionat“, spune actualul lider al muncitorilor de la Caracal.



Ceea ce muncitorii numesc protest spontan, conducerea societăţii apreciază însă ca fiind deja grevă nelegală şi anunţă că s-au adresat instanţei, cerând ca cei vinovaţi pentru suspendarea producţiei să plătească.

Muncitorii le-au propus, la rândul lor, propriile condiţii de încetare a protestului

Într-un comunicat transmis reprezentanţilor presei, conducerea Astra Rail Industries explică situaţia, punând stoparea negocierilor, în cursul anului trecut, pe seama luptelor între sindicate.





Mai mult, angajatorul spune că le-a făcut, chiar în aceste zile, muncitorilor nemulţumiţi o „ofertă generoasă“, respectiv să nu-i sancţioneze pentru că au întrerupt lucrul şi să le plătească salariile inclusiv pentru zilele nelucrate, cu condiţia reluării producţiei. Muncitorii spun că atitudinea este una de faţadă şi că la toate încercările lor de a intra în dialog cu şefii au primit doar refuzuri.

Imagini de la protestul de joi, 27 mai 2021

Redăm în continuare, integral, comunicatul ATRSA Rail Industries:

„În urma situaţiei generate de greva ilegală a angajaţilor Astra Rail din Drobeta – Turnu Severin şi Caracal, vă rugăm să luaţi în considerare poziţia oficială a companiei, pentru o bună informare a opiniei publice:

Compania îşi manifestă îngrijorarea cu privire la greva ilegală organizată începând de săptămâna trecută, care periclitează operaţiunile companiei în România şi, mai ales, are un impact negativ asupra angajaţilor noştri. Înţelegem faptul că angajaţii sunt nemulţumiţi de lipsa creşterilor salariale şi ne manifestăm sprijinul în raport cu această nevoie a lor. Menţionăm că ne-am dorit ca salariile să crească încă de anul trecut, dar acest lucru a fost împiedicat de disputele existente între sindicatele rivale.

În luna februarie 2020, am început procesul oficial de negociere pentru un nou Contract Colectiv de Muncă cu partenerii noştri. Din păcate, am fost nevoiţi să abandonăm aceste negocieri atunci când un nou sindicat a început acţiuni în justiţie împotriva sindicatelor existente, cu privire la drepturile de reprezentare în companie. În urma consultărilor cu avocaţii noştri, am fost notificaţi că nu este posibilă negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă pe durata acestui proces.

„Partenerii noştri tradiţionali de sindicat nu susţin această acţiune de grevă ilegală“

De peste un an aşteptăm ca aceste procese să fie soluţionate, dar au urmat mai multe procese între sindicate şi încă nu se prefigurează o rezolvare. Pentru deblocarea situaţiei şi creşterea salariilor, compania a început procesul de alegere a unui comitet reprezentativ al angajaţilor, astfel încât să putem începe negocierile. Acest proces ar fi putut evita disputele sindicale, permiţându-ne să agreăm un nou Contract Colectiv de Muncă care să includă şi creşteri salariale.



Din păcate, se pare că unele părţi, care, probabil, s-au simţit ameninţate de acest proces, au instigat la organizarea unor greve ilegale la două dintre fabricile noastre. În ultima săptămână am văzut campanii intense de recrutare pentru constituirea unor noi sindicate în aceste fabrici. Dorim să subliniem că partenerii noştri tradiţionali de sindicat nu susţin această acţiune de grevă ilegală şi dorim să le mulţumim pentru acest lucru.

„Oferta“ transmisă muncitorilor

Înţelegem faptul că angajaţii merită creşteri salariale şi au nevoie de acestea şi vrem să ajungem la un nou acord în acest sens cât mai repede posibil. Săptămâna trecută compania a înaintat o ofertă generoasă pentru a plăti salariile angajaţilor pe durata grevei, cu condiţia reluării activităţii şi am oferit, de asemenea, un bonus rapid de productivitate pe durata negocierii unui nou Contract Colectiv.

Din păcate, această ofertă nu a fost luată în considerare, iar compania nu a mai avut altă opţiune decât să înainteze o acţiune în instanţă pentru a declara greva ca fiind ilegală şi să se îndrepte asupra organizatorilor pentru a primi despăgubiri.

Facem apel, şi pe această cale, la toate sindicatele pentru a pune capăt disputelor juridice şi bătăliilor privitoare la calitatea lor de membri sindicali şi să se concentreze, în schimb, asupra intereselor angajaţilor.

În acest moment, compania şi angajaţii aşteaptă de peste un an majorarea salariilor printr-un nou Contract Colectiv de Muncă şi este timpul să punem capăt acestui comportament distructiv.

Vă mulţumim anticipat pentru profesionalismul abordării acestui subiect.

Cu stimă,

Astra Rail Industries S.A. Management “.

