Şoc în rândul dascălilor. O învăţătoare de la Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu“ Slatina a fost răpusă de COVID

Învăţătoarea Camelia Ilie a încetat din viaţă ieri-seară, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina. A fost diagnosticată cu COVID-19 la mijlocul săptămânii, atunci când s-a prezentat la spital cu simptomele unei răceli care părea că s-a complicat.

Simptomele au apărut în săptămâna dinaintea vacanţei de care au beneficiat copiii din învăţământul primar. Învăţătoarea a crezut că este o răceală, niciun moment nu a suspectat că ar fi vorba de COVID-19.

„Joi de dimineaţă m-a sunat dânsa, mi-a spus că fusese ventilată, cu mască de oxigen, vorbea destul de greu, m-a sunat să vedem ce facem cu şcoala. Şi i-am spus să stea liniştită că o să ne ocupăm de problemă. Ieri am vorbit cu fiica şi, la fel, i-am spus să stea liniştită. (...) Dânsa s-a dus miercuri (n. red. - la spital), a făcut testul şi joi m-a sunat, după test. (...) Eu sunt foarte speriată, pentru că doamna face parte, până la urmă, dintr-o categorie socială pe care o reprezint şi eu şi colegii mei şi toţi cei care lucrează în învăţământ, şi devreme ce s-a întâmplat unuia cu comorbidităţi sau fără, undeva cred că e o problemă. Şi apoi e vorba şi de vârstă, care este mică, totuşi, 55-56 ani. (...) Eu şi colegii noştri suntem şocaţi, şocaţi, v-am spus, cu atât mai mult cu cât am vorbit joi cu dumneaei! Aseară am înţeles că a vorbit cu fata şi i-a spus fetei că nu mai suportă masca şi că nu-i place cum evoluează lucrurile“, a declarat directorul şcolii „Eugen Iopnescu“, prof. Gabriela Constantinescu.

„Atunci când afli că moare un coleg nu te gândeşti nici că ai fost prieten cu el, nici că n-ai fost, ci doar episodul în sine este devastator, pentru orice om. Face parte dintr-o grupă de risc, clar. Nu e primul caz. Trebuie făcut ceva, luate nişte măsuri. Să sperăm că vom ieşi cu bine din situaţia asta (n. red. - din pandemie)“, a mai spus prof. Constantinescu.

La nivelul judeţului Olt, în ultimele săptămâni mai multe cadre didactice au fost testate pozitiv pentru SARS-CoV-2, situaţie care a impus trecerea anumitor clase, sau chiar a şcolilor în integralitate, în sistem online. În prezent cea mai grea situaţie pare să fie la Şcoala Gimnazială nr. 3 din Slatina, unde şapte cadre didactice sunt pozitive.

