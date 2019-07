Şeful demis al Poliţiei Caracal neagă că tatăl Alexandrei a participat la percheziţii. „Noi, ca poliţişti, am acţionat perfect“

Nicolae Mirea aruncă orice posibilă vină asupra procurorului, declarând că poliţiştii au fost simpli executanţi, relatează ziare.com

”Eu nu lucrez în dosar. Am făcut percheziţia. La percheziţii, fiecare forţă şi-a făcut treaba ei. Nu ştiu ce probă a ridicat criminalistul, pompierul când a secat fântâna nu a găsit nimic. Mi-a făcut un proces verbal, l-am pus la dosar. Dosarul l-a supravegheat procurorul. Percheziţia s-a făcut sub comanda procurorului. Poliţistul acolo a fost un executant”, a spus acesta.

În continuare, acesta şi-a apărat decizia de a nu intra în curtea suspectului, spunând că nu se poate intra noaptea şi că au aşteptat autorizările.

”Nu am stat deloc. Noi am muncit. Informaţiile au venit la fel, noi am localizat, am muncit. Până am luat autorizările a venit dimineaţa. Nu puteam să mergem fără autorizaţie, nu putem intra noaptea”, a explicat acesta.

Mirea neagă şi faptul că tatăl Alexandrei ar fi participat la percheziţii, spunând: ”Nu l-am luat, nu puteam. Fiecare echipă şi-a făcut treaba. Cu mine când am intrat acolo nu l-am luat. Cum să îl las pe el în faţă, neapărat de lege? Eu eram apărat de lege când intram, prin autorizaţie.

Mai mult, întrebat dacă găseşte vreun lucru pe care să şi-l reproşeze la modul în care a acţionat, acesta nu găsit vreun motiv: ”Nu, nu – s-a acţionat perfect. Din punctul nostru de vedere, noi, ca poliţişti, am acţionat perfect, nu se putea altfel”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: