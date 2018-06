Şcoala de la ţară cu promovabilitate 100% la Capacitate. „S-a pus problema desfiinţării, pentru că făceam concurenţă liceelor din localităţile apropiate“

Liceul Tehnologic din localitatea Iancu Jianu, judeţul Olt, a avut şi în acest an promovabilitate 100% la Evaluarea Naţională. Ce-i deosebeşte de alte şcoli cu o performanţă similară (21 în tot judeţul Olt) este că profesorii nu s-au folosit de „artificiul“ de a le da elevilor de clasa a VIII-a nota 5, necesară promovării, cu înţelegerea ca aceştia să nu se prezinte la examen, ci au promovat doar aceia care efectiv au învăţat pentru acel salvator 5.

Sunt 18 elevi la număr, iar rezultatele lor i-au nemulţumit într-o oarecare măsură pe profesori, cea mai mare medie fiind 8,65. Angajamentul este însă că vor recupera, iar la finalul clasei a XII-a (cei mai mulţi rămân şi al liceu în aceeaşi unitate şcolară) vor trece cu bine BAC-ul şi vor pleca la facultate.

În aceeaşi localitate funcţionează Şcoala Gimnazială Iancu Jianu, ai cărei elevi de asemenea au avut rezultate bune, unul singur înregistrând media sub 5 (4,42), însă cel mai bun coleg al său a terminat examenul cu 9,42. Ambele clase vor livra „materie primă“ pentru liceu, an de an absolvenţii alegând să-şi continue studiile aici, la 20 de kilometri de Balş şi aproape 40 de Craiova, pentru că se învaţă bine şi pot pleca, după liceu, la orice facultate.

„Facem pregătire suplimentară începând din luna octombrie“

Rezultatele nu au venit peste noapte, spun profesorii, care, ca şi colegii lor din şcolile de la ţară, se confruntă cu dezinteresul elevilor, din ce în ce mai pregnant de la o generaţie la alta. Doar că nu se mulţumesc să încerce. Fac pregătire suplimentară cu elevii, fac lunar şedinţe cu părinţii, diriginţii au un rol deosebit de important, iar la finalul clasei a VIII-a niciun elev nu abandonează şcoala, chiar dacă este obligat, toată vara, să vină în continuare la pregătire pentru a trece corigenţa.

Munca începe de la clasele mici, spun profesorii, şi se continuă până la liceu

„Cred că am reuşit prin seriozitatea corpului didactic şi realizarea într-un procent foarte mare a programului de pregătire remedială. În fiecare săpătămână, începând încă din luna octombrie, facem pregătire suplimentară. Dorim să ne asigurăm că învaţă, până la urmă ăsta-i scopul. La noi peste 90% rămân în şcoală, doi merg la licee din astea - militar, vocaţional... Avem două clase la liceu, pe filiera teoretică avem profil ştiinţe ale naturii, iar pe tehnologic alternăm, un an mecanic, un an agricultură. Ne vin la liceu elevi inclusiv din judeţul Vâlcea, din Laloşu“, explică directorul liceului, prof. Constantin Călugăru.

Pe locul IV în ierarhia judeţeană

Rezultatele bune ale elevilor continuă şi la liceu, anul trecut, în ierarhia constituită după rezultatele de la BAC, Liceul Tehnologic din Iancu Jianu figurând pe locul IV, cu mult înaintea liceelor cu pretenţii din judeţ. „Marea majoritate a părinţilor lor au terminat tot la noi. Suntem şi într-un program orientat pe reducerea abandonului, dar relaţiile dintre noi şi părinţi sunt de altă natură, au încredere multă în noi.

E o comunitate cu peste 30% etnie romă. La Şcoala Gimnazială din Iancu Jianu sunt 70-80% de etnie romă, şi au luat şi ei tot 100% (n.r. – există o medie de 4,42, care a stricat statistica).

Liceul are 55 ani de când funcţionează. Au fost şi vremuri mai grele, s-a pus problema desfiinţării lui la un moment dat, dar nu din considerente de efectiv sau de performanţă, ci pentru că făceam concurenţă liceelor din localităţile apropiate. De la noi nu pleacă decât dacă vor licee vocaţionale de prin Craiova, pe la licee militare...“, a mai declarat directorul.

Profesorii lasă şi corigenţi, recunoaşte directorul, doar că diferenţa dintre această şcoală şi altele este că elevii care nu vor să înveţe, nici cu ajutor, rămân corigenţi pe vară încă din clasele mici, iar şcoala are chiar şi repetenţi. Şi pentru corigenţe se face pregătire suplimentară, câte trei ore pe săptămână, vara, aşa că cei mai mulţi reuşesc să ţină pasul.

„Vă asigur că mai există şi corigenţi şi repetenţi în şcoala românească, la noi sunt. Dacă există abandon şcolar, sunt cei care se duc după părinţi, în străinătate. Ei vin şi spun că da, îi înscriu acolo, dar nu avem un control asupra acestui fenomen. Se întorc, o parte, şi spun că vor să continue, îi evaluăm, vedem dacă pot demosntra că au urmat cursurile, pentru a şti în ce clasă îi reînscriem...“, vorbeşte directorul şi despre celelalte probleme care se ivesc. Asta pentru că, din cei aproximativ 600 de elevi ai Liceului Tehnologic Iancu Jianu, 250 au părinţii plecaţi la muncă în străinătate. „Asta e realitatea şcolii rurale“, rezumă prof. Călugăru.

„Eu sunt nemulţumită de note, în special“

Cristiana Pişlea predă din 2007 matematica la Iancu Jianu, cu o întrerupere de trei ani. Personal, se declară neulţumită de notele elevilor săi, comparându-le cu efortul depus, dar... „Rezultatele sunt mai slabe, din cauza dificultăţii subiectului, dar şi a scăderii interesului elevilor. Dacă vă uitaţi şi în anii anteriori, toţi au peste 5 la matematică. Eu sunt nemulţumită de note, în special. Cea mai mare notă, anul ăsta, a fost 8,45 sau 8,75, cam aşa ceva. În alţi ani am avut şi medii de 10. Muncim destul de mult cu ei, facem pregătire suplimentară, o oră pe săptămână, plus şi alte ore... Doi-trei vor doar să plece din Iancu Jianu, cred că la liceul militar, unul, şi doi la Craiova. Cumva se formează clasa de ştiinţe ale naturii, la liceu, din copii cât de cât buni, care pot lua BAC-ul mai departe, în sensul ăsta, munca noatră are continuitate. Am fost al patrulea liceu din judeţ, şi având în vedere că suntem un liceu din mediul rural...“, a declarat profesoara. Are şi corigenţi, dar a început deja pregătirea cu ei, şi îşi împarte timpul între ei şi absolvenţii de liceu, care încep luni Bacalaureatul.

Îşi explică, oarecum, şi de ce colegii din alte şcoli aleg varianta cea mai simplă, aceea de a-i trece pe toţi clasa, an de an, deşi rezultatele dezastruoase se văd la finalul ciclului.

Activităţi diverse la şcoala din Iancu Jianu

„Noi nu avem absenţi la examen, dar avem şi noi corigenţi,este o diferenţă, pentru că am şi eu 9 corigenţi, dar am început deja pregătirea pentru corigenţe, trei ore pe săptămână, toată vara. Alte şcoli îi obligă cumva să nu se prezinte la examen, nu se leagă de mâini să-i lase corigenţi, pentru că e mai complicat. Trebuie să colaborezi foarte bine şi cu diriginţii, să-i aducă la corigenţe, pentru că altfel rămân repetenţi. Dar dacă nu faci toate aceste lucruri, nu există continuitate. Am avut clasă pe care am preluat-o într-a V-a şi am dus-o până într-a XII-a. (...) Noi, totuşi, muncim mult cu ei, în oraşe, la liceele bune, vin altfel de copii. Una este să ai copii de peste 8, toţi, alta e să-i iei şi pe cei de 5, şi pe cei de 8 şi peste. Şi noi suntem tot liceu tehnologic şi la clasele de profil tehnologic şi noi avem elevi mai slabi. Acolo e şi mai greu să ia Bacalaureatul, dar şi din clasele acelea am reuşit câte 2-3 să treacă examenul.“, a mai spus prof. Pişlea.

„Mama a lucrat în învăţământ aici, sora este învăţătoare la Iancu Jianu, fata va urma o carieră tot în învăţământ...“

Georgeta Giurea (42 ani) predă limba română la Şcoala Gimnazială din Iancu Jianu de 24 de ani. Locuieşte în Iancu Jianu şi o leagă de şcoală foarte multe. „Am 24 ani vechime, la Iancu Jianu. Eu sunt de aici, din comună, şi mi-a fost mai uşor. Mama a lucrat în învăţământ aici, sora este învăţătoare la Iancu Jianu, fata va urma o carieră tot în învăţământ... Am făcut totul cu pasiune, nu mi-a fost greu.

Meritul nu este doar al meu, sunt convinsă că şi părinţii lor au fost mai atenţi, şi învăţătoarea, şi am avut parte de rezultate frumaose. S-au adunat copii cu potenţial mai mare. Am avut opt copii în examen, deşi sunt înscrişi mai mulţi, dar mai sunt şi plecaţi dintre ei. Mai sunt şi câţiva corigenţi, ca la orice clasă“, a declarat profesoara, care vede promoţia 2018 capabilă să realizezelucruri mari în viaţă. Spune că nu există niciun secret, pentru că pregătirea niciodată nu începe în clasa a VIII-a, este un drum lung. Are foarte mulţi elevi de etnie romă, mulţi au părinţii plecaţi la lucru peste hotare, însă şi bunicii au reuşit să comunice foarte bine cu ei şi cu profesorii. „Unii au promisiuni că trebuie să plece nu ştiu pe unde, e destul de dificil, trebuie să fii în primul rând psiholog, dar, încercăm să facem faţă, e o provocare“, recunoaşte profesoara, pe care o încearcă tristeţea atunci când copii foarte buni nu-şi pot urma, la finalul liceului, visul de a merge la facultate. „În afară de cei care pleacă în străinătate, mulţi merg la facultate, dar sunt şi părinţi care nu pot să-i întreţină, din păcate copii buni, care fie pleacă în străinătate, fie se angajează şi se descurcă pe cont propriu“, a mai spus profesoara.