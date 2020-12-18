Începe distribuirea tichetelor sociale. Mai puţine solicitări decât în primăvară. Lista magazinelor din Slatina

Primăria Slatina a anunţat că astăzi începe distribuirea tichetelor sociale către beneficiari - persoane cu handicap grav/accentuat, respectiv pensionari cu cel mult 1.200 lei venit net.
În această toamnă au depus solicitări pentru tichetele sociale care se împart persoanelor încadrate în grad de handicap grav, respectiv către pensionarii care au un venit net de cel mult 1.200 lei/lună, 4.419 persoane. În urma verificării acestora, vor beneficia 4.367, persoane către care poştaşii au început vineri, 18 decembrie 2020, distribuirea tichetelor care se acordă de două ori pe an, cu ocazia Paştelui, respectiv Crăciunului. În primăvară, anunţa primăria, au fost înaintate 5.765 solicitări, fiind validate 5.705.
Persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare au putut depune solicitările în perioada 28 septembrie - 23 octombrie, în 10 puncte amenajate în municipiu, dar şi pe adresa electronică a Primăriei Slatina.
Tichetele au o valoare cumulată de 100 lei/beneficiar şi pot fi utilizate în 135 magazine din municipiu. Lista magazinelor poate fi consultată pe site-ul primăriei municipiului. Este vorba de magazine alimentare, farmacii, magazine care comercializează produse de curăţenie şi de igienă corporală etc.
1. TOAMNA ALE BRADULUI NR 2 BL Cl MAGAZIN ALIMENTAR
2. CONCORD EFECT ALE BRADULUI NR 4 MAGAZIN ALIMENTAR
3. CONCORD EFECT ALE BRADULUI NR 6 MAGAZIN ALIMENTAR
4. DAO ALE BRADULUI NR 6 BL 3C SC 4 MAGAZIN ALIMENTAR
5. DIANA ALE CASTANILOR SUPERMARKET
6. DIANA ALE CIRESULUI BLC8 SUPERMARKET
7. SUPERMARKET DIANA ALECIRESULUI BLC8 SUPERMARKET
8. MEDIMFARM ALE INDEPENDENTEI BL M 1 FARMACIE
9. FARMACIA CATENA ALE INDEPENDENTEI NR 4-6 PARTER FARMACIE
10. MIC MARDACO ALE LALELELOR NR 8 MAGAZIN ALIMENTAR
11. PAO ALE LAMAITEI NR 14 MAGAZIN ALIMENTAR
12. FARMACIA CATENA ALE MACULUI BL FA22 SC D PARTER FARMACIE
13. BARONS ALE MACULUI FN MAGAZIN ALIMENTAR
14. COMAGRIMEX ALE MACULUI FN MAGAZIN ALIMENTAR
15. SUPERMARKET DIANA ALE MACULUI NR 2 SUPERMARKET
16. MARISAN ALE MACULUI NR 2 CARMANGERIE
17. LACTAG SLATINA ALE MACULUI NR 2 PIATA AGROALIMENTARA MAGAZIN ALIMENTAR
18. CARREFOUR MARKET ALE MUNCH NR 2 SUPERMARKET
19. PANDIPO ALE MUNCH NR 99 RESTAURANT
20. LUPUZUM ALE ROZELOR BL FB19 SC D MAGAZIN ALIMENTAR
21. GEMIACOM ALE ROZELOR NR 4 MAGAZIN ALIMENTAR
22. ROMTIMEX RESTAURANT ALETEXTILISTULUI NR 1 RESTAURANT
23. FLAVOR SELDING ALE TEXTILISTULUI NR 21 BRICOLAJ
24. BARONS BDAICUZA BLCAM3 MAGAZIN ALIMENTAR
25. FARMACIA CATENA BD A1CUZA BL CAM3 PARTER FARMACIE
26. LUPUZUM BD A1 CUZA BL D NR 39 MAGAZIN ALIMENTAR
27. VILCEA MG SRL SUPERMARKET BD A 1 CUZA BL D P SUPERMARKET
28. TOAMNA BDAICUZA BLS19 MAGAZIN ALIMENTAR
29. ALUTA BD A1 CUZA CUPTORUL DE PAINE MAGAZIN ALIMENTAR
30. SUPERMARKET UNION BDAICUZA FN SUPERMARKET
31. BULEVARD PRESTIGE BD A1 CUZA NR 12 RESTAURANT
32. B'MARKET BD A1 CUZA NR 126 MAGAZIN ALIMENTAR
33. SENSIBLU FARMACIE BD A1 CUZA NR 13 FARMACIE
34. DR. MAX FARMACIE BD A1 CUZA NR 13 BL CAM 2 PARTER FARMACIE
35. OLTINA GROUP BD A1 CUZA NR 153 MAGAZIN ALIMENTAR
36. FARMACIA DONA BD A1 CUZA NR 19B FARMACIE
37. CHILIPIR SHOP SRL MAG MIXT BD A1 CUZA NR 20 MAGAZIN MIXT
38. CARREFOUR MARKET BDAICUZA NR 20 SUPERMARKET
39. MEDIMFARM BD A1 CUZA NR 22 BL FA 21 FARMACIE
40. PAPRICA BD A1 CUZA NR 23 MAGAZIN MIXT
41. FARMACIA CATENA BD A1 CUZA NR 27 BL S6 SC A FARMACIE
42. NATURAL BD A1 CUZA NR 3 COFETARIE
43. ALISON FASHION BD A1 CUZA NR V4 MAGAZIN ALIMENTAR
44. SENSIBLU FARMACIE BD NICOLAE TITULESCU 29 FARMACIE
45. PEPCO BD NICOLAE TITULESCU NR 21-29 ARTICOLE DE COPII SI JUCARII
46. LUPUZUM CARTIER LA STEAUA MAGAZIN ALIMENTAR
47. MARISAN PIATA FRATII BUZESTI CARMANGERIE
48. OLTENIA MARKET SALES PIATA ZAHANA MAGAZIN ALIMENTAR
49. MARISAN PIATA ZAHANASP6 CARMANGERIE
50. ALINA-FRANCY 2008 STATIA CF NR 9 MAGAZIN ALIMENTAR
51. BARONS STR ARINULUI BL B13 SC C MAGAZIN MIXT
52. FLORI MARUX STR ARINULUI BL B8 SC D AP 7 MAGAZIN ALIMENTAR
53. PAO STR ARINULUI NR 2 MAGAZIN ALIMENTAR
54. ALUTA STR ARTILERIEI BL 1DB MAGAZIN ALIMENTAR
55. PEPCO STRARTILERIEI NR 2E ARTICOLE DE COPII SI JUCARII
56. TAKKO FASHION STR ARTILERIEI NR 2E CONFECT1I
57. Dr Max- incinta KAUFLAND FARMACIE STR ARTILERIEI.NR. 2 K FARMACIE
58. ALUTA STR BASARABILOR BL 2 BC PARTER MAGAZIN ALIMENTAR
59. SOGARD CRIS STR BASARABILOR NR 1 MAGAZIN ALIMENTAR
60. NOVOPLAST STR BASARABILOR NR 24 MAGAZIN ALIMENTAR
61. CATALIN IT SOFT STR CIREASOV NR 17 BL 21 SC A MAGAZIN ALIMENTAR
62. CARREFOUR MARKET STR CORNISEI NR 11C SUPERMARKET
63. MARKET GIURAMAR GM STR CORNISEI NR 12 MAGAZIN ALIMENTAR
64. PROFI STR CORNISEI NR 12D SUPERMARKET
65. MACELARIA LA CAZACU STR CRISAN - PIATA ZAHANA CARMANGERIE
66. SENSIBLU FARMACIE STR CRISAN NR 1A FARMACIE
67. CARREFOUR EXPRESS STR CRISAN NR 1A SUPERMARKET
68. FARMACIA DONA STR CRISAN NR 2 FARMACIE
69. DR. MAX FARMACIE STR CRISAN NR 2B FARMACIE
70. SUPECO STR CRISAN NR 31B SI 31F SUPERMARKET
71. VILCEA MG SRL SUPERMARKET STR CRISAN NR 37 SUPERMARKET
72. PIN VAST STR CUZA VODA NR 21 SERVICII DE CURATENIE
73. RETRO PRODUCT IMPEX STR CUZA VODA NR 35 ELECTRONICE-ELECTROCASNICE-IT
74. COLOR STR DINU LIPATI NR 20 MAGAZIN ALIMENTAR
75. COLOR STR DINU LIPATTI NR 24 MAGAZIN ALIMENTAR
76. MARKET ILINCA STR DRAGANESTI NR 16 BL 16 MAGAZIN ALIMENTAR
77. SENSIBLU FARMACIE STR ECATERINATEODOROIU FARMACIE
78. AGRO COM IMPEX STR ECATERINATEODOROIU BL 13 MAGAZIN ALIMENTAR
79. ELCRIS COM SRL STR ECATERINATEODOROIU BL 14 MAGAZIN ALIMENTAR
80. DR. MAX FARMACIE STR ECATERINATEODOROIU BL 18 SC D FARMACIE
81. OLTINA GROUP STR ECATERINATEODOROIU BL 18C MAGAZIN ALIMENTAR
82. DR. MAX FARMACIE STR ECATERINA TEODOROIU BL V20 FARMACIE
83. COM MARCOS STR ECATERINATEODOROIU NR 1 MAGAZIN ALIMENTAR
84. DAO STR ECATERINATEODOROIU NR 14 MAGAZIN ALIMENTAR
85. MARISAN STR ECATERINATEODOROIU NR 18 CARMANGERIE
86. MADOREX STR ECATERINATEODOROIU NR 18A MAGAZIN ALIMENTAR
87. PROFI STR ECATERINATEODOROIU NR 2 SUPERMARKET
88. COM IDEAL STR ECATERINATEODOROIU NR 20 MAGAZIN MIXT
89. FARMACIA CATENA STR ECATERINA TEODOROIU NR 20 BL 20 FARMACIE
90. OVIAL COM STR ECATERINATEODOROIU NR 20 BL B MAGAZIN ALIMENTAR
91. CARMEN COM STR ECATERINATEODOROIU NR 20A MAGAZIN ALIMENTAR
92. TEROXIM STR ELENA DOAMNA BL 1 SC B ET 4 MAGAZIN ALIMENTAR
93. COM MARCOS STR FRATII BUZESTI NR 2 MAGAZIN ALIMENTAR
94. SENATOR RESTAURANT STR GENERAL AUREL ALDEA NR 17 RESTAURANT
95. MINIMARKET A 8( 2 G STR GEORGE POBORAN NR 31 MAGAZIN ALIMENTAR
96. PEPCO STR LIBERTATII NR 6 ARTICOLE DE COPII SI JUCARII
97. BELO HORIZONTE STR LIPSCANI NR 31 MAGAZIN ALIMENTAR
98. FOCUS PLUS STR MANASTIRII2B SC D MAGAZIN ALIMENTAR
99. PENNY MARKET STR MANASTIRII NR 7A SUPERMARKET
100. GENERAL LOGISTIC STR MIHAIL KOGALNICEANU NR 3 MAGAZIN ALIMENTAR
101. PEPCO STR NICOLAE TITULESCU NR 110 ARTICOLE DE COPII SI JUCARII
102. DR. MAX FARMACIE STR NICOLAE TITULESCU NR 29 FARMACIE
103. SERGIANA STR NICOLAE TITULESCU NR 29 MAGAZIN ALIMENTAR
104. COMPUTER SERVICE STR PACII BL 4 SC AAP 6 MAGAZIN ALIMENTAR
105. JS MODE STR PIATA GARII BL 4 SC D PARTER MAGAZIN ALIMENTAR
106. PENEACA STR PIATA GARII BL 7 PARTER MAGAZIN ALIMENTAR
107. GRUPPRIMACONS STR PIATA GARII FN MAGAZIN ALIMENTAR
108. MALINA LUX STR PIATA GARII NR 12 MAGAZIN ALIMENTAR
109. COM PRODTUR ROKY STR PITEST1 NR 181 MAGAZIN ALIMENTAR
110. GRUP PRIMA CONS STR PITESTI NR 213 MAGAZIN MIXT
111. U 95 IMPEX STR POIENII NR 25F MAGAZIN MIXT
112. MALINA STR PRIMAVERII - PIATA ZAHANA - MAGAZIN ALIMENTAR
113. PAO STR PRIMAVERII NR 11 BL PM2 SC AAP 4 MAGAZIN ALIMENTAR
114. MIRACLIP STR PRIMAVERII NR 4 MAGAZIN ALIMENTAR
115. MARKET GIURAMAR GM STR PRIMAVERII NR 7 MAGAZIN ALIMENTAR
116. CARREFOUR MARKET STR PRIMAVERII NR 8 SUPERMARKET
117. VILCEA MG SRL SUPERMARKET STR PRIMAVERII PIATA ZAHANA SUPERMARKET
118. PAO STR ROZELOR NR 2 MAGAZIN ALIMENTAR
119. PROFI STR SERGENT MAJOR DOROBANTU CONSTANTIN NR 9 SUPERMARKET
120. MINIMARKETA 8t 2 G STR STEAUA BL 14 SC 2 MAGAZIN ALIMENTAR
121. DIANA STR TOAMNEI SUPERMARKET
122. DIANA GOURMET STR TOAMNEI - PIATA ZAHANA SUPERMARKET
123. BARONS STR TOAMNEI FN MAGAZIN ALIMENTAR
124. NATURAL STR TOAMNEI NR 24 RESTAURANT
125. TOAMNA STR TOAMNEI NR5BL3 MAGAZIN ALIMENTAR
126. PROFI STR TOAMNEI NR 6 SUPERMARKET
127. COM MARCOS STR TOAMNEI NR 8 MAGAZIN ALIMENTAR
128. GIURA RESTAURANT STR TOAMNEI NR 99 RESTAURANT
129. DR. MAX FARMACIE STR TRANDAFIRILOR, Bl 5, SC C, AP 4 FARMACIE
130. MADOF CARMEN STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 123 MAGAZIN ALIMENTAR
131. PETROVIMAX STR TUDOR VLADIMIRESCU NR 74 MAGAZIN ALIMENTAR
132. CARREFOUR MARKET STR VAILOR NR 10 SUPERMARKET
133. IVASCU RODICA STR VAILOR NR 7A BL 32 SC A MAGAZIN ALIMENTAR
134. SINCER STR VINT1LA VODA NR 11 MAGAZIN ALIMENTAR
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: