10 şi la admiterea la facultate pentru eleva cu media maximă la BAC. „Ar fi vrut să meargă la Untold, dar n-au mai găsit locuri“

Roxana Diana Căpriţă, absolventa Colegiului Naţional „A.I. Cuza“ din Corabia care a terminat examenul de Bacalaureat cu media 10, a fost admisă cu nota 10 la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti. A ales ca disciplină de examen fizica mecanică, fiind singura absolventă din Corabia care s-a îndreptat către acest domeniu, deşi tatăl său, primarul comunei oltene Grojdibodu, şi-ar fi dorit să urmeze Automatica.

„Ea îşi dorea Fizică şi n-am mai insistat pe Automatică, am mers pe ce şi-a dorit ea. (...) Am zis să rămână aici şi după aceea, dacă, în timpul facultăţii, din contactele pe care le va avea, va dori să plece în străinătate, va fi alegerea ei. Eu am sfătuit-o să rămână în Bucureşti. Probabil, dacă vor avea simpozioane sau ceva de genul şi îi captează atenţia, se hotărăşte ce vrea să facă“, a declarat tatăl tinerei.

Scăpată de stresul admiterii la facultate, Roxana se află în situaţia de a nu-şi putea îndeplini, totuşi, visul participării la festivalul UNTOLD. „Îşi dorea un festival Untold şi mai vorbise cu nişte colege, dar se pare că nu au găsit cazare. Îşi luaseră biletele şi nu au găsit cazare. În grupul lor de colege ar fi vrut să aibă o ieşire undeva, dar... Dacă vrea să meargă undeva, cu noi a mai mers şi bănuiesc că nu mai vrea, bineînţeles că o susţin“, a mai spus tatăl tinerei.

Roxana Căpriţă a fost olimpică în liceu, doi ani la rând, la Fizică, şi îşi doreşte, conform declaraţiilor tatălului său, o carieră în cercetare.