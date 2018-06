Tineri relaxaţi după ultima probă de la Bacalaureat 2018: „BAC-ul la Istorie a fost naşpa, la Română a fost OK, iar la Logică super-OK“

În judeţul Sibiu, pentru ultima probă a sesiunii iunie-iulie a examenului de Bacalaureat au fost înscrişi 2.452 de elevi, iar prezenţi au fost 2.371. Cei mai mulţi au ales să rezolve testele la Geografie (721), Biologie (576) şi Logică (331). De data aceasta tinerii ieşeau zâmbind din sălile de examinare, pentru că proba a fost „uşoară”, spre deosebire de proba „naşpa” la Istorie şi de Matematica ce „mai mult a încurcat”.

În faţa centrului de examinare, doi colegi îşi împărtăşesc impresiile, bucuroşi că ultima probă a fost „cea mai uşoară”, după Română, Germană şi Istorie. „Am completat tot, nu se pune problema. Sigur iau 9,80 sau 10”, spune Dani Gândilă, care vrea să plece după liceu la Cluj să facă Administrarea afacerilor în Limba germană. Iar lui Alex Breaz îi e frică „doar de 20 de sutimi”, pentru că „în rest, am făcut totul perfect”. Peste 8,50 sau 9 este nota la care se aşteaptă tânărul ce vrea să studieze Industria Alimentară ori Managementul în Sibiu.

Un tânăr care a ales să susţină proba la Biologie, spune că s-a pregătit pentru această probă şi „mi-a picat ce-am vrut”. „La subiectul 3, la exerciţiul doi am avut de făcut un eseu cu mitoza şi meioza. Am avut de scris componentele nucleului şi rolul acestuia. Am avut la subiectul 2 două probleme, una cu segregare şi una cu sângele, de calculat masa de apă din plasmă. Şi la primul subiect, de completat spaţiile lipsă. Am rezolvat tot”, zice Eduard Baluţa. Despre Bacalaureat, crede că doar matematica l-a încurcat. „Aştept să iau peste 9 la Biologie şi 8,50 media generală”. Tânărul vrea să facă Drept la Bucureşti.

În faţa Colegiului Naţional „O. Goga” am discutat şi cu o tânără care a ales să susţină proba la Biologie. „Au fost subiecte destul de ok, mă aşteptam la ceva mai greu”, a spus Cristina Răulea. Concluzionând, absolventa crede că examenele de Bacalaureat din acest an „au fost per total ok”. „Pot să zic că m-am descurcat, la matematică a fost mai dificl decât mă aşteptam să fie”. După liceu, Cristina vrea să urmeze studiile la Facultatea de Inginerie din Sibiu.

Diana Grecu, de la Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu, a susţinut proba la Logică. „Mie mi s-a părut simplu peste tot. La subiectul trei, care e de obicei cel mai complex, au fost două exemple de silogisme, să vedem dacă sunt valide, să dăm un exemplu pentru unul dintre ele”, ne-a spus tânăra. Diana se aşteaptă la nota 9, iar după liceu vrea să facă Psihologie în Sibiu. Vlad Gligor, de la Colegiul Pedagogic „Andrei Şaguna”, speră că la ultima probă va primi cel puţin nota 9,50 şi este fericit că de data aceasta nu a trebuit să răspundă la întrebări istorice. „A fost chiar ok. În general, BAC-ul la Istorie a fost naşpa, la Română a fost ok şi aici (la Logică) - super ok. La Istorie ne-a dat totalitarism, un subiect mai puţin abordat în clasă, probabil de aceea nu ne-am descurcat”, ne-a spus tânărul. Acesta vrea să facă Informatică la Cluj.

La ultima probă la Bacalaureat 2018 cei mai mulţi absolvenţi a avut Colegiul Economic „G. Bariţiu” Sibiu - 194, dintre care 169 au ales să susţină ultima probă scrisă la Geografie. Iar cei mai puţini absolvenţi au fost la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică şi Liceul Tehnologic „Valerian Stănescu” din Târnava - câte patru liceeni. Şase dintre aceştia au ales să răspundă la subiectele de la Fizică.





Pe 4 iulie elevii vor afla primele rezultate.