TIFF Sibiu debutează miercuri cu „Insula câinilor”, de Wes Anderson

Prima zi de TIFF Sibiu aduce în premieră în România MATANGI/MAYA/M.I.A., un documentar inedit despre cântăreaţa nonconformistă din Sri Lanka. Iubitorii de muzică sunt invitaţi să-l urmăreasă la Sala Astra începând cu ora 17:30.

Controversatul Foxtrot, un ,,studiu temerar despre durere şi ce-nseamnă să pierzi pe cineva apropiat’’ (Los Angeles Times), invită la introspecţie şi transformă un subiect foarte sensibil pe plan local într-o puternică metaforă universală despre război. Povestea multi-premiată inspirată de conflictul israeliano-palestinian va fi proiectată în Parcul Cetăţii, de la ora 22:00.

Tot miercuri, două dintre cele mai aşteptate filme româneşti ale anului ajung la Teatrul Gong alături de regizorii şi protagoniştii lor. Povestea unui pierde-vară (r. Paul Negoescu), o comedie dulce-amară în care Alexandru Papadopol interpretează rolul unui conferenţiar universitar îndrăgostit de matematică şi de studente, a fost filmat pe peliculă pe străzile Bucureştiului şi va fi proiectat la ora 18:00. De la ora 20:15 publicul va putea urmări în prezenţa echipei filmul Secretul fericirii (r. Vlad Zamfirescu), o poveste dinamică despre un triunghi sentimental şi adevăruri incomode.

Ziua se încheie cu proiecţia Măcelarul, curva şi chiorul/ The Butcher, the Whore and the One-eyed Man (r. János Szász), unul dintre cele mai apreciate filme din Ziua Maghiară, programat de la 22:30. Filmul urmăreşte ancheta unei crime monstruase, care a scandalizat întreaga Budapesta.

Filme în aer liber

Şi în acest an publicul de toate vârstele este invitat să savureze seară de seară filme proiectate în aer liber. Titluri noi şi producţii premiate în festivaluri importante vor face deliciul spectatorilor care se vor bucura de acces gratuit la toate evenimentele programate în Piaţa Mare şi în Parcul Cetăţii.

Documentarul România neîmblânzită (r. Tom Barton-Humphreys), producţia fabuloasă care dezvăluie frumuseţea sălbatică a României, va fi proiectat pe ecranul imens din Piaţa Mare joi seară, de la ora 22:00.

Tot aici va rula vineri, de la aceeaşi oră, în prezenţa echipei, Un pas în urma serafimilor (r. Daniel Sandu), marele câştigător al Galei Premiilor Gopo din acest an şi filmul distins cu Premiul Publicului la TIFF.17.

Proaspăt lansatul Loving Pablo (r. Fernando Leon de Arranoa) se vede la Sibiu sâmbătă, pe 23 iunie şi aduce pe marele ecran povestea de dragoste dintre Pablo Escobar, cel mai faimos traficant de droguri din istorie şi jurnalista Virginia Vallejo, autoarea cărţii omonime ce stă la baza scenariului. Finalul ediţiei va fi marcat de o seară de gală, unde invitat special este actorul Florin Piersic, una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinemaului autohton. Proiecţia Paraşutiştii (1974, r. Dinu Colcea) va încheia TIFF Sibiu cu o poveste dinamică de dragoste care-i va impresiona pe nostalgici.

Proiecţii în aer liber sunt programate după lăsarea serii şi în Parcul Cetăţii. Atmosfera de festival va pune stăpânire pe spaţiul special amenajat, unde cinefilii sunt invitaţi zilnic să-şi petreacă după-amiezile în zona de lounge.

Pe ecranul de proiecţie din parc, iubitorii de film vor vedea joi seară, de la ora 22:00, Copacul vrajbei noastre / Under the Tree (r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson) o tragicomedie construită în jurul unui copac mare şi frumos care devine subiectul conflictului dintre două familii vecine. Vineri, de la ora 22:00, ajunge la Sibiu Carl Christian Lein Størmer, regizorul There’s Always Next Season, alături de doi dintre protagoniştii filmului, Stian Skjærvik şi Roy Olsen. Sosiţi de la Cercul Polar pentru a împărtaşi în premieră povestea începuturilor snowboardingului în Tromso, aceştia îl vor întâlni pe sibianul Andi Fazekas, „părintele snowboardingului în România”. Tot în prezenţa echipei va fi proiectat sâmbătă, de la ora 22:00, Charleston (r. Andrei Creţulescu) filmul cu Şerbal Pavlu, Radu Iacoban şi Ana Ularu, care s-a bucurat de o premieră mondială în competiţia oficială de la Locarno. În ultima zi de Festival, de la ora 22:00, aflăm că Banii sunt bani/ Mone’s Money. Thriller-ul regizat de Géla Babluani urmăreşte aventura care schimbă vieţile a trei infranctori.

În caz de vreme nefavorabilă, programul proiecţiilor în aer liber poate suferi modificări, care vor fi anunţate pe pagina de facebook a festivalului.

Proiecţii speciale la TIFF Sibiu 2018

Proiectat pentru prima oară la Sibiu, documentarul Dacii Liberi (r. Andrei Gorgan, Monica Lazurean Gorgan) dezbate cele mai controversate subiecte ale momentului legate de naţionalism. Filmul se va bucura de o proiecţie specială în prezenţa echipei, pe 22 iunie, de 21:45, în decorul fantastic de la Gura Râului.

Vizita neanunţată a rudelor agită spiritele, provoacă accidente şi declanşează episoade de amnezie în Familia mea nebună/ La ch’tite famille. Comedia franţuzească regizată chiar de protagonistul Dany Boon ajunge sâmbătă, de la ora 22:00, la Palatul de Vară Brukenthal din Avrig.

La Muzeul Naţional în aer liber Astra se vede duminică, de la ora 22:00, comedia Gol-puşcă pe gazon/ Strealer, în care un profesor reuşeşte să aducă faima echipei sale, antrenând persoane care să intre în pielea goală pe gazon în timpul competiţiilor sportive.Un documentar fabulos despre cea mai faimoasă cântăreaţă de operă din istorie, Maria by Callas (r. Tom Volf) se va bucura de două proiecţii speciale la TIFF Sibiu. Suita de filmări şi fotografii inedite, înregistrări live private şi scrisori intime care ne-o înfăţişează pe Callas aşa cum nu am mai văzut-o până acum, va putea fi urmărită la Sala Astra joi, de la 21:30, şi în ultima zi de festival, de la 17:30.

Biletele pentru TIFF Sibiu 2018 sunt disponibile online şi pot fi achiziţionate şi de la info-point-ul din Piaţa Mare sau la locaţii, înaintea proiecţiilor.