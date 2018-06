Reacţii după proba de Limba română la BAC 2018: „Când am văzut că e Barbu mi-am pus mâinile-n cap“

Cu o oră înainte de finalizarea probei de Limba şi literatura română, în faţa Colegiului Naţional „Gh. Lazar” din Sibiu, acolo unde sunt arondate două instituţii de învăţământ, două femei îşi aşteptau cu emoţie copiii să iasă de la examen.







„O aştept pe fiica mea. E de la Colegiul Naţional „S. von Brukenthal”. E absolventă de filologie anul acesta. Sperăm că subiectele au fost bune. Se simte pregătită, a făcut o şcoală bună. Emoţii sunt fireşti. Materia a fost parcursă integral, drept pentru care n-ar fi un motiv să nu se descurce la examenul de bacalaureat”, ne-a spus Corina Turcu.

La scurt timp, Alex Petrea şi Oprişoru Vlad – ambii absolvenţi ai Colegiului Naţional „Gh. Lazar” Sibiu – au ieşit afară, mai devreme decât ceilalţi. Aceştia au spus că au completat cele trei subiecte de la examen rapid şi se aşteaptă la note mari.

Examen uşor, dar cu cerinţe care au creat confuzie

„Sincer, a fost foarte ok, decent, cum ar trebui să fie. La subiectul trei am avut de ales dintre Eminescu şi Arghezi, să comentăm două figuri de stil. Eu am ales „Floare Albastră” de Eminescu. Ca dificultate, subiectul al doilea mi s-a părut foarte uşor. Mă aştept la un 8 sau 9”, ne-a spus Alex Petrea, absolvent la profilul real. Colegul acestuia Vlad Oprişoru se aştepta să pice Eminescu la examen, „dar din fericire a picat şi Arghezi, pe care îl ştiam mai bine”. Acesta, la fel speră să primească cel puţin nota 9. Deşi a ieşit printre primii de la examen, Vlad spune că a avut timp şi să verifice ceea ce a scris.

Un alt tânăr, Filip Ştefan, de la aceeaşi instituţie consideră că examenul a fost „destul de uşor”, dar că a avut „cerinţe prost formulate, care au provocat multă confuzie”. „Sunt formulări prost făcute, n-am subiectele la mine, că îţi dădeam exemple, dar o să apară şi va fi clar”. Acesta se aşteptă să primească o notă de la 7 în sus.

Agitaţie mare era puţin după ora 12:00 şi în faţa Colegiului Naţional „Octavian Goga”, acolo unde au susţinut examenele elevii de la trei instituţii. Daiana Comănici, care a studiat la profilul uman, de asemenea, a spus că proba la Limba şi Literatura română i s-a părut „relativ simplă”. „La subiectul trei am avut de ales dintre Ion Barbu şi Lucian Blaga. Eu am ales „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”. Subiectul 1 a fost uşor. Sper să primesc un 8 sau un 9”. Tânăra a mai spus că după liceu vrea să urmeze Facultatea de Ştiinţe economice în Sibiu.

Subiectele pe care au trebuit să le rezolve elevii

La proba scrisă de Limba şi literatură română elevii au avut de răspuns la trei subiecte. La primul subiect elevii trebuiau să citească un text despre călătorie, un extras din „Note de călătorie” de Anton Holban, şi să răspundă la cinci întrebări, printre care să indice sensul unei secvenţe, să precizeze atitudinea autorului faţă de revista „Lumea turistică” etc. De asemenea, elevii trebuiau să redacteze un text de minimum 150 de cuvinte în care să argumenteze dacă oamenii pot aprecia sau nu farmecul locului în care trăiesc, raportându-se atât la fragmentul amintit, cât şi la experienţa personală.

La subiectul al doilea absolvenţii de liceu trebuiau să prezinte în 50 de cuvinte rolul notaţiilor autorului dintr-un fragment de text dramaturgic, iar la subiectul al treilea, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să prezinte „particularităţi ale unui text poetic studiat”, aparţinând lui Mihai Eminescu sau lui Tudor Arghezi.

Prezenţa la examen

La prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2018 în judeţul Sibiu au lipsit 179 de elevi. Conform informaţiilor transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, cei mai mulţi elevi care nu s-au prezentat la examen au fost de la Liceul Tehnologic „Şcoala Naţională de Gaz” din Mediaş – 52. De la Liceul Tehnologic Iacobeni au ales să absenteze 30 de elevi, iar de la Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu – 22.

Cei mai mulţi au lipsit absolvenţii de la profilul real – 156 de elevi din cei 179 de absenţi nu au susţinut astfel proba scrisă la Limba şi literatura română.

De asemenea, IŞJ Sibiu precizează că numărul de lucrări colectate la prima probă a fost de 2.135, dintre care 1592 la profilul real şi 543 la profilul uman.

Mâine, pentru absolvenţii clasei a XII-a urmează o nouă probă scrisă, cea la Limba si literatura maternă, iar miercuri şi joi – proba obligatorie a profilului, respectiv proba scrisă la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultatele ale BAC-ului din anul 2018 vor fi afişate pe data de 4 iulie.