Patru răniţi, după ce două maşini s-au ciocnit în Sibiu

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Sibiu, Elena Welter, a declarat, sâmbătă, pentru News.ro, că pe Şoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, două autoturisme s-au ciocnit.

”Şoferul unui turism condus spre aeroport a pătruns pe contrasens în coliziune cu un autoturism condus regulamentar. Patru victime, cei doi şoferi şi doi pasageri”, a declarat Elena Welter.

Potrivit acesteia, şoferul vinovat are 22 de ani, este din Copşa MIcă şi are o alcoolemie de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Maşina pe care o conducea este înmatriculată în străinătate şi are volan pe dreapta.

La rândul lor, reprezentanţii ISU Sibiu au precizat că trei dintre victime au fost încarcerate, două fiind iniţial inconştiente, între care un adolescent de 16 ani.

Echipajele medicale prezente la faţa locului au reuşit să stabilizeze una dintre victime, dar copilul este în continuare inconştient. Toate cele patru victime au fost transportate la spital.