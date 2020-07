Pacienţii cu COVID-19 se pot reinfecta. Trei cazuri la Sibiu: „Protecţia nu e asigurată faţă de o altă tulpină de virus“

Cei trei pacienţi din Sibiu declaraţi vindecaţi de Covid – 19 şi reinternaţi în urma reinfectării prezintă anticorpi în sânge care nu sunt însă eficienţi în faţa noului virus modificat structural, având în vedere că sunt în circulatie tulpini virale diferite, a precizat dr. Victoria Bîrluţiu, şefa Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă SibiuSpitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, la solicitarea StirideSibiu

„Sunt în circulaţie tulpini virale diferite. Anticorpii pe care pacienţii îi au, probabil nu asigură protecţie locală la nivelul mucoasei nazale si general, fiind orientaţi spre un alt fenotip de SARS CoV 2. Conform actualei proceduri, pacientul se internează până la obţinerea a două teste negative din exudatul nazal/ faringian”, a declarat dr. Bîrluţiu.

Pacienţii care au avut COVID-19 se pot reinfecta

Potrivit medicului sibian, bolnavii care la care s-a descoperit reinfectarea vor urma din nou tratamentul, pentru eliminarea noul tip de virus modificat structural. ”Tratamentul este acelasi, ca pentru primul episod. Pacienţii revin cu simptome ale bolii sau se prezintă pentru alte afecţiuni, ocazie cu care se retestează. Pacienţii noştri au anticorpi în sânge la titru mare, doar că sunt ineficienţi faţă de noul virus modificat structural”, a declarat dr. Bîrluţiu.

Trei persoane din judeţul Sibiu care au fost internate la Spitalul Judeţean Sibiu, tratate şi externate, au revenit zilele trecute la spital pentru că ”s-au reinfectat”, a anunţat luni Prefectura Sibiu.

Numărul cazurilor de infecţii cu Covid – 19 a ajuns luni la 591 de persoane, dintre care 39 sunt copii. Din totalul persoanelor declarate infectate cu Covid, 47 persoane au decedat în judeţul Sibiu.



„E o reinfecţie cu o altă tulpină”

Pacienţii care au fost diagnosicaţi din nou cu Covid-19 au vârsta de 69 de ani, un bărbat şi o femeie şi de 48 de ani, un bărbat. Acest caz, bărbatul de 48 de ani, a avut şi cea mai dificilă experienţă cu Covid-19. „Unul dintre cazuri a fost chiar grav, a fost chiar la terapie intensivă la prima internare, a fost unul din cazurile care a primit plasmă. Deci nu intră în discuţie că testele ar fi fost false. Este cu certitudine o reinfecţie cu o altă tulpină, pentru că şi de această dată pacientul vine cu manifestări clinice. Nu s-a făcut al doilea test întâmplător. A venit cu febră, a venit cu manifestările care sugerau infecţia cu SARS CoV-2 şi acesta a fost motivul pentru care a fost internat din nou. Pledez pentru ideea unei tulpini diferite şi forma pe care o are pacientul în acest moment este diferită. Nu este critică, aşa cum a fost prima dată”, a explicat doctorul pentru Turnul Sfatului. Deşi au avut acelaşi virus, pacienţii care s-au infectat a doua oară au avut cu totul alt simptom al bolii.

„Pacientul are anticorpi, vorbesc atât de acest caz, care a fost cel mai grav, dar şi de celelalte două, mai uşoare. Are anticorpi, faţă de prima infecţie, lucru care confirmă faptul că a trecut de acea boală şi că a creat anticorpi care ar fi trebuit să fie protectivi. Dar protecţia nu o poate asigura faţă de o tulpină de virus diferită. Deci am testat anticorpii, are o cantitate mare de anticorpi şi IGM de infecţie recentă, dar nu îl ajută în faţa acestei tulpini. Era previzibil că sunt în circulaţie cel puţin două variante diferite. Şi după formele de manifestare pe care le-am avut: unii pacienţi au fost dominaţi de problemele respiratorii şi au fost cazurile cele mai grave, alţii au venit cu forme dominate de problemele digestive, şi-au pierdut gustul, mirosul, au avut diaree, profilul virusului a fost diferit”, a mai spus medicul Victoria Bîrluţiu pentru sursa citată.

Doctorul atrage atenţia că persoanele care sunt externate şi declarate vindecate se pot infecta cu o altă variantă a virusului. „Sfatul meu ar fi şi pentru pacienţii externaţi să continue cu măsurile de protecţie socială de care am tot vorbit şi anterior. Din nefericire, nu există o certitudine că nu vor avea riscul de reinfecţie. Şi pentru noi a fost o surpriză şi trei cazuri în medicină înseamnă o serie, de obicei pe care trebuie să o luăm în seamă. Nu e un accident”, a precizat dr. Bărluţiu.